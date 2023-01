Spiritfarer Astrid – Anfragen, Nahrungsvorlieben und mehr

Astrid begegnet ihr im Rahmen der Anfrage „Etwas zu erzählen“ bei der Profitgier GmbH. Ihr Ehemann ist Giovanni.

Wissenswertes über Astrid:

Fundort:

Profitgier GmbH

Event-Freischaltung:

keines, gewährt Zugang zu den Schildkröten, auf deren Rücken ihr Steine und Holz anbauen könnt; Freischaltung über die Anfrage „Drei Schwestern“

Lieblingsessen:

Nudelsuppe (hergestellt in der Kombüse aus Reismehl)

Mag:

Schlichtes Essen

Suppen

Mag nicht:

Zuckriges Essen

Gehobene Küche

Stimmungseffekte:

Baut Erz ab

Arbeitet in der Gießerei

Angelt für dich

Anfragen von Astrid

Etwas zu erzählen

Damit diese Anfrage verfügbar wird, benötigt ihr einen Briefkasten. Kurz darauf erreicht euch ein Brief und die Anfrage ploppt auf. Sie gehört nicht unmittelbar zu den Anfragen von Astrid, wird aber unter Anfragen und nicht Schabernack im Spiel geführt und ist ein nötiger Schritt, um Astrid auf euer Schiff ziehen zu lassen.

Sieh nach der Post.

Holt den Brief aus dem Briefkasten und lest ihn. Ihr habt ein Protestflugblatt und ein Flugblatt von Raccoon Inc. erhalten. Die verraten euch die Location der Profitgier GmbH.

Begib dich zur Profitgier GmbH.

Vereint euch!

Rede mit der Demonstrantenanführerin.

Die Anführerin erkennt ihr am Ausrufezeichen und dem Tiersymbol im Hintergrund. Ihr dürft nicht auf der Kiste stehen, von dort lässt sie sich nicht ansprechen. Stimmt zu, an der Demonstration teilzunehmen.

Rede mit dem feigen Geschäftsführer.

Dafür müsst ihr links über die Container nach oben springen, bis ihr die Leiter erreicht. Oben hockt in einem Container der Geschäftsführer, den ihr durch das Fenster ansprecht. Es reicht Doppelsprung, um hochzukommen. Der Sprung muss aber ordentlich ausgeführt werden, um die größtmögliche Höhe zu erreichen.

Rede noch mal mit der Demonstrantenanführerin.

Der Rest der Anfrage besteht aus Verhandlungen, für die ihr zwischen Geschäftsführer und Anführerin (Astrid) hin und her eilt und Dialoge führt.

Rede noch mal mit dem abscheulichen Geschäftsführer.

Rede ein letztes Mal mit der Demonstrantenanführerin.

Rede noch einmal mit dem unausstehlichen Geschäftsführer.

Rede mit Astrid.

Willkommen an Bord

Heiße deine neue Passagierin willkommen.

Nach Abschluss von „Vereint euch!“ sitzt Astrid auf eurem Boot. Zurück auf dem Schiff müsst ihr sie ansprechen.

Drei Schwestern

Finde Astrids Freundin auf dem Meer.

Die Freundin, von der Astrid gesprochen hat, ist eine Schildkröte und trägt den Namen Olga. Südwestlich der Profitgier GmbH seht ihr sie nun auf der Karte. Fahrt dorthin. Redet bei Olga mit Astrid und stimmt zu mitzukommen.

Pflanze einige Ressourcen auf Olgas Panzer.

Mit diesem Teil der Anfrage erhaltet ihr Zugriff auf eine neue Funktion. Springt auf den Panzer von Olga und baut Ressourcen an. Die wachsen mit der Zeit und können von euch abgebaut werden. Ihr erhaltet dabei mehr, als ihr angepflanzt habt. Ihr könnt künftig immer bei Olga und später auch ihren Schwestern Ressourcen auf diese Art anbauen. Dies ist nützlich, um Ressourcen, die ihr kaum habt, zu vermehren und Zeit zu sparen. Seid ihr fertig, springt ihr zurück auf euer Schiff und sprecht mit Olga, um dies zu bestätigen.

Barren aus Gold

Ist nach der Anfrage „Drei Schwestern“ verfügbar, wenn ihr die Reißbrett-Verbesserung habt, die die Gießerei freischaltet.

Baue eine Gießerei.

Dafür sind 10 Kohle und 10 Eichenbrett nötig. Nach dem Bau könnt ihr mit Astrid reden, die euch erklärt, wie sie funktioniert.

Stelle einen Barren in der Gießerei her.

Ihr benötigt ein Stück Erz und Kohle. Falls Kohle fehlt, könnt ihr in der Kombüse Sägespäne verarbeiten. Das Erz kommt links hinein, wo das Erz-Symbol abgebildet ist. Die Kohle in die Mitte. Ist beides drin, müsst ihr links und rechts abwechselnd den Blasebalg betätigen. Der Zeiger muss in den markierten Bereich kommen und sollte nicht darüber hinaus gehen. Haltet ihm im markierten Bereich, bis die Leiste in der Mitte gefüllt ist. Euer Barren landet rechts im Korb, kühlt kurz ab und kann aufgenommen werden.

Bescheidene Bleibe

Sieh nach der Post.

Ihr habt einen Brief von Olga erhalten. Lest ihn, um die Blaupause für Astrids Bungalow zu erhalten. Redet mit Astrid und sie bittet um den Bau.

Baue Astrids Bungalow.

Für Astrids Bungalow benötigt ihr 12 Schiefer und 12 Leinenstoff.

Besuche das Iwashima-Hinterland.

Es ist nicht nötig, den Bungalow gebaut zu haben, um diesen Teil der Anfrage zu erledigen. Beim Iwashima-Hinterland könnt ihr mit Astrid sprechen.

Frage auf der Insel nach Giovanni.

Wenn ihr auf die Brücke auf Iwashima-Hinterland tretet, steht dort direkt vorn ein relativ kleiner zierlicher NPC. Sprecht ihn an, um etwas über Giovanni zu erfahren. Dieser ist laut der Person nach Furogawa aufgebrochen.

Besuche Furogawa.

Vor Ort müsst ihr zunächst mit Astrid reden, ehe ihr an Land geht. Dort sprecht ihr sie erneut an.

Frage auf der Insel nach Giovanni.

Wenn ihr ein Stück weiterlauft, trefft ihr einen kleinen NPC. Wenn ihr mit ihm sprecht, erzählt er von Giovanni, der auch diese Insel bereits verlassen hat. Berichtet Astrid davon.

Sieh nach der Post.

Hierfür muss Astrids Bungalow errichtet sein und ihr müsst der Spur von Giovanni gefolgt sein. Ist dies der Fall, habt ihr einen Brief von Olga im Briefkasten.

Lies den Brief.

Öffnet das Inventar und lest, was Olga geschrieben hat.

Finde Olgas Schwester Masha.

Masha ist, wie Olga, eine Schildkröte. Auf der Karte hat sie ein vergleichbares Symbol, wie ihre Schwester. Sie ist in der Nähe von Susans Museum zu finden.

Pflanze einige Ressourcen auf Mashas Panzer an.

Nach dem Gespräch zwischen Astrid und Masha springt ihr auf die Schildkröte und baut bei den drei Anbauflächen etwas an. Habt ihr dies erledigt, sprecht ihr mit Masha.

Besuche Loneberg.

Loneberg findet ihr bei -40, 192, also weit im Norden. Ihr benötigt den Eisbrecher, um die Insel erreichen zu können. Geht ihr dort von Bord, steht Astrid vor euch, mit der ihr nun sprecht.

Rede mit Giovanni.

Hinter dem Händler ist ein Haus, neben dem Giovanni steht.

Rede mit Astrid.

Ihr habt nach eurem Gespräch mit Giovanni einen neuen Kosenamen: Erdnüsschen. Geht zurück zu Astrid. Nach eurem Gespräch ist die Anfrage abgeschlossen.

Verflossene Liebhaber

Rede mit Astrid.

Die Anfrage besteht nur aus diesem kurzen Gespräch mit Astrid. Es wird eine Weile dauern, bis auf diese Anfrage eine weitere folgt.

Ich habe meine Zweifel

Einige Tage nach Abschluss von Giovannis Anfrage „Taktloses Einkaufen“ wird diese Anfrage bei Astrid verfügbar. Sie hat kein gutes Gefühl wegen Giovanni und vermutet, er treibt sich nachts rum. Ihr sollt ihn daher beobachten.

Folge Giovanni nachts.

Nach Erhalt dieser Anfrage werdet ihr bemerken, dass das gar nicht so einfach ist, denn Giovanni ist in der Nacht nicht an Bord des Schiffes. Er schläft sonst auf dem Sofa vor dem Haus von Astrid. In dieser Nacht fehlt jede Spur von ihm. Ihr müsst die Nacht nicht aufbleiben, ihr könnt in eurer Kajüte schlafen, die Anfrage aktualisiert sich trotzdem.

Rede am nächsten Morgen mit Astrid.

Lies den geheimnisvollen Brief.

Astrid hat einen Brief gefunden, den sie selbst nicht öffnen möchte. Sie gibt ihn euch. Lest im Inventar unter Dokumente „Ein Brief von Jennyfer“. Mit dem Lesen wird die Anfrage von Astrid abgeschlossen und ihr erhaltet eine neue von Giovanni: „Taktloses Treffen“. Die Anfrage beginnt automatisch, ihr müsst dafür nicht mit Giovanni sprechen.

Rückfall

Nach dem Abschluss der Anfrage „Taktloses Treffen“ von Giovanni hat Astrid am folgenden Morgen eine neue Anfrage für euch. Im Gespräch mit ihr solltet ihr aufmerksam sein. Ihr könnt euch entscheiden, ihr die Wahrheit zu sagen oder zu lügen. Eure Antwort ist entscheidend, da diese jeweils eine(n) anderen Erfolg / Errungenschaft / Trophäe freischaltet. Möchtet ihr beide haben, solltet ihr nach dem Erhalt des ersten Erfolges das Spiel ausschalten und diesen Teil wiederholen. Wählt dann die andere Antwort. Nach dem Abschluss der Anfrage „Taktloses Treffen“ von Giovanni hat Astrid am folgenden Morgen eine neue Anfrage für euch. Im Gespräch mit ihr solltet ihr aufmerksam sein. Ihr könnt euch entscheiden, ihr die Wahrheit zu sagen oder zu lügen. Eure Antwort ist entscheidend, da diese jeweils eine(n) anderen Erfolg / Errungenschaft / Trophäe freischaltet. Möchtet ihr beide haben, solltet ihr nach dem Erhalt des ersten Erfolges das Spiel ausschalten und diesen Teil wiederholen. Wählt dann die andere Antwort. Antwortet ihr Astrid mit „Ja“ erhaltet ihr Plappermaul. Lautet eure Antwort „Nein“ gibt es stattdessen Meine Lippen sind verschlossen. Für den weiteren Ausgang der Anfrage hat dies keine Bedeutung, diese ändert sich durch eure Entscheidung nicht.

Rede mit Giovanni.

Giovanni könnt ihr ansprechen, auch wenn er kein Ausrufezeichen hat. Dies bringt die Anfrage voran.

Warte ab, bis Astrid bereit ist, mit dir zu sprechen.

Kurz nach eurem Gespräch mit Giovanni sollte Astrid erneut mit euch sprechen wollen. Das Gespräch schließt die Anfrage ab.

Ein neues Leben

Diese Anfrage könnt ihr bei Astrid annehmen, sobald euch Giovanni verlassen hat. Sie wird in dem Gespräch auf das Ereignis Bezug nehmen und hadert mit ihren Gefühlen diesbezüglich.

Lass Astrid ihr Leben voll auskosten.

(0/6)

Die Zahl, die das Spiel hier angibt, bezieht sich auf Tage im Spiel. Es dauert sechs Ingame-Tage, in denen Astrid ihr Leben nun ohne Giovanni weiterführt. Solltet ihr sie noch nicht in eine begeisterte Stimmung versetzt haben, ist nun eine gute Gelegenheit, dies nachzuholen. Es ist nicht nötig, innerhalb dieser sechs Tage etwas besonderes zu tun, diese müssen einfach verstreichen, damit sich die Anfrage aktualisiert.

Rede mit Astrid.

Liebhaber auf Lebenszeit

Bring Astrid zur Immerpforte.

Zeit Abschied zu nehmen. Mit Erledigung dieser Anfrage verlässt euch Astrid. Ihr müsst sie, wie zuvor andere Passagiere auf eurem Schiff, zur Immerpforte bringen. Ihr könnt nach eurer Rückkehr auf das Schiff in ihrer Unterkunft am Bett die Seelenblume ernten.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Spiritfarer