Forza Motorsport Trailer, erste Fahrzeugliste und neue Details zum Spiel

Im Rahmen der Xbox und Bethesda Developer_Direct wurde ein neuer Forza Motorsport Trailer gezeigt. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe frische Details zum Rennspiel. Zum Launch wird Forza Motorsport mehr als 500 Autos bieten. Das Spiel wird zudem über 800 Upgrades für die Fahrzeuge an Bord haben. 100 der Fahrzeuge sind sogenannte new-to-Motorsport Fahrzeuge. Bedeutet, diese Autos gab es zuvor nicht in einem Ableger der Forza Motorsport-Reihe.

Fahren könnt ihr die Fahrzeuge in 20 Spielumgebungen. Diese bieten verschiedene Tracklayouts und wurden für die aktuelle Generation erstellt. Bisher bestätigt sind die Fan-Favoriten Maple Valley, Laguna Seca und Spa-Franchorchamps. Es wird zudem fünf Umgebungen geben, die neu in der Reihe sind. Darunter Kyalami, in Südafrika.

Das Rennspiel wird dynamische Tageszeiten und Wetter bieten. Dazu gesellen sich dynamische Streckentemperaturen und Faktoren wie nasse Fahrbahnoberflächen und Gummiabrieb. Die Entwickler versprechen nicht weniger, als das keine zwei Runden gleich aussehen.

Die Umgebungen werden mit Echtzeit-Raytracing gerendert. Alle glatten Spiegel- und Glasoberflächen bieten lebensechte Reflexionen. Dazu kommt eine lokale Raytracing-Beleuchtung. Einen Vorgeschmack darauf gibt es im neuen Trailer.

Forza Motorsport soll nicht nur gut aussehen, sondern auch gut klingen. Dafür werden Audioformate wie Windows Sonic und Dolby Atmos gemixt. Die Entwickler haben ihr Archiv an Sounds erweitert und setzen für den neuen Ableger der Rennserie neueste Techniken und Technologien ein, um die höchstmögliche Klangtreue bieten zu können. Dazu gesellen sich neue Features, wie das regionale Strecken Sprechersystem. Modifiziert ihr eure Fahrzeuge, wird dies hörbar sein. Jedes Auto soll eine Reihe verschiedener Sounds bieten, je nach eingebauten Teilen. Verbesserte wurden zudem das Audio für Reifen- und Aufhängung.

Bisher angekündigte Forza Motorsport Fahrzeuge

1971 AMC Javelin AMX

1989 Aston Martin #18 Aston Martin AMR1

2016 Aston Martin Vulcan

2014 Audi #2 Audi Team Joest R18 e-tron quattro

2016 Audi #17 Rotek Racing TT RS

2016 Audi R8 V10 plus

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2018 Audi TT RS

1991 BMW M3

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2018 Bugatti Chiron

1970 Buick GSX

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

1969 Chevrolet Nova Super Sport 396

1970 Chevrolet Camaro Z28

1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454

2015 Chevrolet #10 Konica Minolta Corvette Daytona Prototype

2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

1969 Dodge Charger R/T

1970 Dodge Challenger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1965 Ford Mustang GT Coupe

1969 Ford Mustang Boss 302

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

2005 Ford GT

2015 Ford #02 Chip Ganassi Racing Riley Mk XXVI Daytona Prototype

2016 Ford #66 Ford Racing GT Le Mans

2017 Ford GT

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

2020 Hyundai #98 Bryan Herta Autosport Veloster N

1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5

1988 Jaguar #1 Jaguar Racing XJR-9

1993 Jaguar XJ220

2015 Jaguar XKR-S GT

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1997 Lamborghini Diablo SV

2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

2020 Lamborghini Huracán EVO

1969 Lola #10 Simoniz Special T163

1990 Mazda MX-5 Miata

1991 Mazda #55 Mazda 787B

2010 Mazda #16 Mazda Racing B09/86

2014 Mazda #70 SpeedSource Lola B12/80

1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B

2013 McLaren P1

2018 McLaren Senna

1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9

1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II

2011 Mercedes-Benz SLS AMG

1970 Mercury Cougar Eliminator

1985 Nissan #83 GTP ZX-Turbo

1991 Nissan #23 Nissan R91CP

2015 Nissan #23 GT-R LM NISMO

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442

2017 Oreca #38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07

1984 Peugeot 205 Turbo 16

1993 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C

1969 Pontiac GTO Judge

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1970 Porsche #3 917 LH

1983 Porsche #11 John Fitzpatrick Racing 956

1987 Porsche #17 Porsche AG 962C

2014 Porsche 918 Spyder

2017 Porsche #2 Porsche Team 919 Hybrid

2017 Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR

2018 Porsche 911 GT2 RS

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2019 Porsche 911 GT3 RS

2021 Porsche 911 GT3

2021 Porsche Mission R

2015 Radical RXC Turbo

2004 Saleen S7

2014 Toyota #8 Toyota Racing TS040 HYBRID

Bisher angekündigte Umgebungen für Forza Motorsport

Circuit de Spa-Francorchamps

Hakone

Kyalami

Laguna Seca

Maple Valley

Silverstone Circuit

Suzuka Circuit

Forza Motorsport Developer_Direct Video

Neugierig auf mehr? Im Rahmen der kommenden Ausgabe von Forza Monthly wird auch Forza Motorsport ein Thema sein. Diese findet am 26. Januar 2023 um 9am PT (5pm UTC) statt. In der Ausgabe des Videoformats soll über alles gesprochen werden, was im neuesten Trailer zu sehen ist.

Quelle: Forza.net; abgerufen am 25. Januar 2023, 21:36 Uhr

Bildquelle: Turn10 Studios