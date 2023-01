Forza Horizon 5: Hoonicorn, Ken-Block-Rennanzug und Helm als Geschenk

Am 02. Januar 2023 ist Ken Block verstorben. Auch innerhalb der Forza-Community hatte er viele Fans. In Forza Horizon 5 erhaltet ihr daher nun per Nachrichtenzentrale ein Auto und zwei Kleidungsstücke. Als Fahrzeug erhaltet ihr den 1965 Hoonigan Ford Hoonicorn Mustang. Über zwei weitere Nachrichten könnt ihr den Ken-Block-Rennanzug und den Ken-Block-Helm herunterladen.

Geplant ist zudem ein Tribut Video, um Ken Block zu ehren. Beiträge in Form von Videos oder Screenshots dafür können über den Hashtag #ForzaKB eingereicht werden. Berücksichtigung dürften diese allerdings nicht mehr finden. Laut Ankündigung soll das Ken Block Tribut Video im Rahmen der kommenden Forza Monthly-Ausgabe gezeigt werden. Diese wird heute ab 18:00 Uhr ausgestrahlt. Verfolgen könnt ihr sie zum Beispiel über YouTube.

The loss of Ken Block is felt deeply by the Forza team and we know the Forza community includes many of his fans. We want to put together a tribute video in his honor on behalf of Forza and the community to share on the next Forza Monthly.

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 23, 2023