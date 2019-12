Senua’s Saga: Hellblade II erscheint auch für PC

Im Rahmen der The Game Awards wurde das Spiel Senua’s Saga: Hellblade II für die Xbox Series X angekündigt. Inzwischen wurde von Aaron Greenberg bestätigt, dass das Spiel auch für den PC erscheinen wird. Viele Spieler hatten diese Vermutung bereits geäußert, da Microsoft zuletzt eine ganze Reihe von Games für Konsole und PC veröffentlichte. Bei Twitter antwortete Aaron auf Nachfrage: „It’s being made exclusively for Xbox and PC.“ Eine PlayStation 4-Version dürfte damit eher unwahrscheinlich sein. Nicht zuletzt, weil Microsoft Entwickler Ninja Theory vor einigen Monaten aufgekauft hat.

Senua’s Saga: Hellblade II ist die Fortsetzung von Hellblade: Senua’s Sacrifice. Hellblade konnte sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugen. Die Ankündigung des Nachfolgers wurde daher positiv aufgenommen. Leider ist bisher nicht viel über das Projekt bekannt. Es gibt einen Ankündigungstrailer und eine erste Information zum Soundtrack. An dem ist die Band Heilung beteiligt.

Quelle: Aaron Greenberg Twitter

Bildquelle: Microsoft, Ninja Theory