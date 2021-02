Minecraft Dungeons feiert 10 Millionen Spieler mit einem Geschenk

Seit der Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons im Mai 2020 veröffentlicht wurde, haben mehr als zehn Millionen Spieler den Titel gespielt. Erhältlich ist das Game für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S.

Seit Release wurde der Erzillager 6.934.629-mal besiegt. Nimmt man die Spielzeit die alle SpielerInnen im Camp verbracht haben zusammen, ergibt sich die beeindruckende Zahl von 1141 Jahren. Die Redstone Monstrosität wurde 7.044.521-mal zerstört. Versucht wurde dies übriges 19.511.994-mal.

Um den Minecraft Dungeons Meilenstein zu feiern, haben die Entwickler nicht nur diese Zahlen mit der Community geteilt, sondern auch ein Geschenk in Aussicht gestellt. Alle Spieler erhalten am 24. Februar einen Umhang und ein Tier kostenlos. Die Items werdet ihr direkt in eurem Inventar im Spiel finden.

Quelle: Minecraft.net

Bildquelle: Mojang