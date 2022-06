Forza Horizon 5 Serie 9 Update verfügbar

Am Donnerstag startet Forza Horizon 5 Serie 9. Das zugehörige Update steht schon jetzt zur Verfügung, damit ihr zu Serienbeginn startklar seid. Solltet es bei euch noch nicht installiert sein, könnt ihr das Update auch manuell anstoßen, indem ihr auf der Xbox oder im Windows Store des PCs Updates abruft. Ob euer Spiel aktuell ist, erkennt ihr an der Versionsnummer. Diese sollte mit installiertem Serie 9-Update so aussehen:

Xbox One: 2.475.474.0

2.475.474.0 Xbox Series: 3.475.474.0

3.475.474.0 PC: 3.475.474.1

3.475.474.1 Steam: 1.475.474.0

Ihr könnt eure Versionsnummer bei Spielstart prüfen:

Horizon Story Koop

Was erwartet uns mit Forza Horizon 5 Serie 9? Horizon Stories können nun auch im Koop gespielt werden. Bis zu sechs Personen können sich dafür zusammenschließen. Spielt ihr ein Storykapitel im Koop, entscheidet am Ende das beste Ergebnis der Gruppe über den Erfolg. Hat dabei jemand die vorgegebenen Ziele erreichen können, ist die Mission für alle Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen.

TAA (PC)

Für den PC kommt eine neue Grafikoption. TAA (temporal anti-alisagin) ist eine Alternative zu MSAA (multi-sample anti-aliasing). TAA dient dazu, das Flimmern zu reduzieren und verblendet dafür mehrere Videoframes miteinander. Da zusätzliche Details erfasst werden, wird das Bild weicher. Vor allem niedrigere Auflösungen profitieren davon.

EV Monthly Rivals Event

Neu an Bord mit Forza Horizon 5 Serie 9 ist das sogenannte Forza EV Monthly Rivals Event. Auch hier geht es darum, eure beste Rundenzeit zu fahren. Das neue EV Monthly Rivals Event ergänzt das bereits vorhandene Rivalen-Event der Spielliste. Auch beim neuen Rivalenevent muss eine saubere Runde gefahren werden, um die Punkte für die Festival-Spielliste zu erhalten. EventLab wird um eine EV Klasse erweitert.

Kleidung und Autohupen

Bei der Kleidung und Autohupen gibt es mit Serie 9 die folgenden Neuzugänge.

Kleidung:

Hot Wheels Hoodie

Hot Wheels Cap

Hot Wheels Tee

Hot Wheels Sundress

Hot Wheels Suit

Hot Wheels Crew Socks

White Bird Leather Boots

Leaf Pattern Leather Boots

Farid Rueda Lion Cap

Farid Rueda Bear Cap

Raúl Urias Horizon Cap

Doodle Pattern Cap

Autohupen:

Hot Wheels Flame

Hot Wheels Guitar Stadium

Hot Wheels Ice

Hot Wheels Monster Truck

Forza Horizon 5 Serie 9 Fahrzeug Neuzugänge

2018 Hot Wheels 2JetZ; 20 Punkte in der Festival-Spielliste, Sommer

1968 Plymouth Barracuda Formula-S; 20 Punkte in der Festival-Spielliste, Herbst

1970 Dodge Coronet Super Bee; 20 Punkte in der Festival-Spielliste, Winter

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom; 20 Punkte in der Festival-Spielliste, Frühling

Für die Fahrzeuge gibt es nun übrigens einen neuen Filter, mit dem ihr euch doppelte Autos anzeigen lassen könnt. Dieser heißt Dopplungen. Im Spiel sieht dies so aus:

Neue Wheelspin Autos

In den Wheelspins habt ihr die Chance auf neue Fahrzeuge. Diese können künftig auch über die Forza Horizon 5: Hot Wheels Kampagne erspielt werden.

2012 Hot Wheels Rip Rod

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

Den 2018 Hot Wheels 2JetZ haben die Entwickler zwar im Blogpost nicht gelistet, kuroyi hat ihn allerdings aus einem Wheelspin bekommen und mir ein freundlicherweise ein Bild zur Verfügung gestellt:

Car Pass Kalender

Habt ihr den Car Pass, erhaltet ihr in den kommenden Wochen diese Fahrzeuge:

2021 Aston Martin DBX, erhältlich ab 23. Juni 2022

2020 Lexus RC F Track Edition, erhältlich ab 30. Juni 2022

2019 Nissan 370z Nismo, erhältlich ab 07. Juli 2022

Der 2019 Nissan 370z Nismo ist das letzte von 42 Fahrzeugen, die der Forza Horizon 5 Car Pass umfasst. Der Pass ist damit also abgeschlossen und alle Autos ab dem 07. Juli 2022 verfügbar.

Updatenotes

General

Added new localization languages

Added Subtitles for Danish, Greek, Dutch, Norwegian, Swedish, Finnish, European Portuguese

Added Voice Over for European Spanish, Italian, Korean

Added new Forza EV Rivals event

Added Horizon Story Co-op

Added TAA option when playing on PC

Various stability and performance improvements

Fixed issue where hood and bumper cam was too dark during dusk and night time of days

In Series 9, the Accolade “It Just Works” now unlocks as intended once players have completed the Car Mastery skill tree on the 1963 Volkswagen Beetle. Players who already fulfilled this requirement prior to this update will need to select and drive the car to successfully unlock the Accolade.

All players will now see their Creative Hub rank increase as intended.

Exploits

Fixed exploit when using Photo Mode

Fixed exploit with gifted cars

Festival Playlist

Fixed issue where players could lose Daily Challenge progress

Online

Fixed rare issue where players matchmaking for Co-op Seasonal Championship can result in a player entering the wrong event

Fixed issue which could end up in wrong car class in an online race

Fixed issue which could cause Horizon Arcade events to not spawn

Fixed issue where players in a convoy could end up not seeing all other members of the convoy

Cars

Added a duplicate car filter to Car Select screen filters

Added Freeroam convertible functionality to Ferrari California T and McLaren 650 S Spider

Updated Volvo’s logo

Fixed idle RPM on the 93 Nissan 240SX SE

Removed Forza Aero Splitter from the Maserati MC12

Fixed 97 Lamborghini Diablo engine audio when at high RPM

Fixed issue with Audi RS4 Avant and 2011 RS5 interior cockpit dash

Fixed misaligned backfires on the Mercedes C63 AMG when using the Liberty Walk body kit

EventLab

Added Car Horns from Series 6 and 7 to EventLab

Added Orbit Cam option

Added stepped rotation

Added new camera speed options

Fixed an issue where players entering EventLab events with a full convoy could get disconnected

Fixed an issue where the stadium floor wouldn’t load when starting an event nearby

Fixed an issue where props could remain in Freeroam

Fixed Rule Importing only showing events with Custom Routes

Fixed an issue with one of the flood lights which would appear invisible when placed

Quellen: Forza.net 1, 2; abgerufen am 22. Juni 2022, 13:08 Uhr

Bildquelle: Beitragsbild Playground Games, Screenshot mit Versionsnummer totallygamergirl, Filter und 2JetZ kuroyi

Vielen Dank an kuroyi für den Hinweis zu dieser Meldung.