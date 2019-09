Celeste Chapter 9: Farewell erscheint am 09. September

Am 09. September erscheint Celeste Chapter 9: Farewell. Das neue Kapitel der Story erscheint kostenlos für alle Plattformen. Die Entwickler weisen darauf hin, dass sich der Patch für die Xbox One verzögern könnte. In diesem Fall würde er aber kurz nach dem 09. September erscheinen.

Celeste Chapter 9: Farewell wird durch den Abschluss von Kapitel 8 freigeschaltet. Kapitel 9 wird keine B- oder C-Seite haben. Dafür bietet es neue Mechaniken und Items. Dazu kommen mehr als 40 Minuten neue Musik von Lena Raine. Farewell umfasst über 100 Level, womit das Spiel dann auf insgesamt über 800 kommen wird.

Sammler dürfen sich ebenfalls auf die Veröffentlichung von Celeste Chapter 9: Farewell freuen. Limited Run bringt eine Boxed Version in den Handel, deren Produktion in Kürze abgeschlossen werden wird. Das Spiel erscheint dann vollständig in einer Boxed Fassung.

Quelle: Extremely Okay Games

Bildquelle: Extremely Okay Games