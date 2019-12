Super Mario Maker 2 Update bringt neuen Modus und mehr

Am 05. Dezember erscheint ein kostenloses Super Mario Maker 2 Update. Mit dem findet ein neuer Spielmodus den Weg ins Spiel: Ninji-Speedrun. In dem spielt ihr gegen andere SpielerInnnen. Sobald ihr eine speziell für den Modus entwickelte Herausforderung startet, erscheinen Ninji-Geister anderer Spieler. Die Auswahl der Geister basiert auf Spielerdaten, damit das Leistungsniveau vergleichbar ist. So sollen die Spieler motiviert werden, ihre Leistung schrittweise zu verbessern.

Der neue Modus ist nicht die einzige Neuerung, die das kommende Super Mario Maker 2 Update mit sich bringt. Mit dem Master Schwert könnt ihr Mario in Link verwandeln, dem diverse Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung stehen. So könnt ihr als Link aus The Legend of Zelda zum Beispiel Bomben platzieren, um Mauern zu sprengen.

Der Sprint-Block gibt Mario einen Temposchub, während die Gefrorenen Münzen in Eisblöcken feststecken und dort mit Feuer herausgeholt werden können. Sogenannte P-Blöcke erzeugen bei einem Treffer stabile Plattformen und lösen sie bei einem weiteren Treffer wieder auf. Mit Spike erwartet euch ein neuer Gegner. Dieser spuckt Pieksbälle auf euch, oder Schneebälle, wenn er im Schnee platziert wird. Außerdem kommt mit dem Super Mario Maker 2 Update Kaktus Pokey ins Spiel. Mit den stacheligen Pokeys ist nicht zu spaßen.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung

Bildquelle: Nintendo