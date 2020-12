Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 52 – Gymkhana-Spezial

In eigener Sache: Aufmerksame Leser haben vielleicht in den letzten Jahren unter der ein oder anderen Meldung einen Dank an Marcel gelesen. Er war und ist Teil dieser Seite und viel zu früh gegangen. Lieber Marcel, an dieser Stelle möchte ich dir noch ein letztes Mal danken. Für deine Zeit, deine Worte, deine Bekanntschaft. Es wird mir fehlen, mich mit dir über Rennspiele auszutauschen. Mögest du nun deinen Frieden gefunden haben und in Frieden ruhen. Danke Marcel.

Kapitel 1 – Das Auto, das du verdienst

Das Fahrzeug ist fest vorgegeben. Ihr sollt den 2016 Hoonigan Gymkhana 9 Ford Focus RS RX fahren. Sollte euch das Fahrzeug fehlen, könnt ihr es für 500.000 Credits bei der Automesse kaufen. Achtung, wenn ihr danach sucht. Im Spiel steht nur Gymkhana, den Ford findet ihr unter der Marke Hoonigan! Den Ford gibt es auch im DLC Willkommenspaket. Dieser zählt nicht für den Weekly #Forzathon.

Kapitel 2 – Beeindruckende Vorführung

Weiter geht es einer Fähigkeitswertung von 750.000 Punkten. Eure Wertung erhöht ihr, indem ihr Fähigkeiten in schneller Abfolge macht und diese in einer Kombo verbindet. Hierfür bieten sich einige Möglichkeiten besonders gut an. In den Dünen beim Strand könnt ihr viele Sprünge machen und auch einige Objekte dabei zerstören. Dies gibt euch Fähigkeiten wie Zerstörung und Bruchlandung. Die nahe Straße lässt sich ebenfalls in die Kombo einbinden.

Eine Alternative bietet die Autobahn, sofern ihr keine Probleme damit habt, dem Verkehr dort auszuweichen. Geschwindigkeitsfähigkeiten lassen sich hier mit Beinahetreffern oder Lackschaden (Autos nur leicht streifen) verbinden. Auch Drifts lassen sich gut einbringen, indem ihr immer mal die Autobahnseite wechselt und dabei die zerströbaren Objekte dazwischen mitnehmt. So gibt es noch einige Seitenstreifer.

Eine dritte Option bietet der Greendale Airstrip. Ein kleiner Flughafen südlich von Edinburgh und auf der Karte mit Namen markiert. Dort könnt ihr viele Objekte zerstören, in Ruhe driften und die orangenen Absperrungen für „Offene Straße“ Fähigkeiten zerstören.

Ihr müsst die Punkte nicht in einer Kombo holen. Eine hohe Kombo spart allerdings Zeit, da ihr durch den Multiplikator schneller punkten könnt. Mit Perks (Menü -> Autos -> Auto-Meisterung) könnt ihr zusätzlich Zeit sparen, solltet ihr die nötigen Fähigkeitspunkte haben und investieren wollen.