Oddyssey: Your Space, Your Way für PC angekündigt

505 Games und Weird Fish haben das Spiel Oddyssey: Your Space, Your Way für den PC angekündigt. Demnächst soll der Titel bei Steam in den Early Access starten. Die Shop-Seite findet ihr hier.

In Oddyssey: Your Space, Your Way verschlägt es euch in den Weltraum. Ihr sammelt mit dem Unterstützungsschiff Oddyssey Ressourcen. Zugute kommen sollen diese dem Mutterschiff ARCHE. Auf diesem schlummern die verbleibenden zwei Millionen menschlicher Kolonisten in ihrem eisigen Schlaf. Die gesammelten Ressourcen erlauben es der ARCHE ihre Reise fortzusetzen. Zudem treibt ihr damit Bau und Expansion des Schiffes voran.

Stirbt einer eurer Astronauten, könnt ihr ihn ersetzen, indem ihr einen anderen Menschen einsetzt, der an Bord der ARCHE ist. Die Kolonisten unterscheiden sich in Fähigkeiten und Eigenschaften. Ihr habt die Möglichkeit euch in die Genome zu hacken und so an den Kolonisten zu basteln.

Erleben lassen wird sich Oddyssey: Your Space, Your Way sowohl im Einzelspieler als auch im Koop-Modus. Lokal können bis zu vier Spieler im Koop spielen, online maximal acht. Neugierig geworden? Unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games