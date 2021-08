Das Forza Hub verabschiedet sich in den Ruhestand

Ab dem 15. September ist die App Forza Hub nicht mehr als Download verfügbar. Weder über PC, noch über Xbox. Ist die App bei euch installiert, kann sie bis Mitte 2022 verwendet werden. Anschließend ist auch damit Schluss.

Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Mit Forza Motorsport 5 kamen die Forza Rewards und mit Forza Horizon 2 das Forza Hub. Die Rewards belohnen Spieler. Vor allem jene, die besonders lange und aktiv Forza gespielt haben. Der Rang kann zum Beispiel durch Spieltage, Erfolge und freigeschaltete Autos erhöht werden. Im Laufe der Jahre ist die Popularität der Marke Forza stark gestiegen, was zu einer entsprechenden Schieflage bei der Balance geführt hat. Daher wurde entschieden, die App einzustellen.

Mit Forza Horizon 5 sollen sogenannte Loyalty (dt. Treue oder Loyalität) Rewards kommen und für alle Spieler die Möglichkeit, Ingame Rewards zu erhalten. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Bis Mitte nächsten Jahres könnt ihr noch wie gewohnt via Forza Hub Belohnungen in Anspruch nehmen. Diese bestehen aus Credits, die ihr wöchentlich in eure Ingame-Postfächer der unterstützten Forza-Games erhaltet. In der Vergangenheit verdiente Belohnungen bleiben selbstverständlich erhalten. Nutzt ihr das Forza Hub für andere Zwecke – wie den Download von Fotos – könnt ihr dies künftig über die offizielle Website ForzaMotorsport.net erledigen.

Quelle: ForzaMotorsport.net

Bildquelle: Microsoft