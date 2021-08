Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Twilight Isle DLC erscheint heute

Für die Simulation Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint heute die Erweiterung „Twilight Isle Expansion Pack“. Der DLC ist der fünfte und letzte Teil vom Expansion Pass. Er erweitert das Spiel um eine Insel, die das Zuhause von vier neuen Charakteren ist. Diese stammen aus Stoy of Seasons: Trio of Towns. Unter den bekannten Gesichtern befinden sich die beiden neuen Heiratskandidaten Ludus und Lisette. Begleitet werden sie von Tigre und Moriya.

Insgesamt bietet der Story of Seasons: Pioneers of Olive Town sechs zusätzliche Heiratskandidaten beziehungsweise Kandidatinnen. Neben den beiden kommenden gibt es bereits Neil, Felicity, Iris und Raeger. Iris und Raeger stammen aus Story of Seasons. Neil und Felicity aus Harvest Moon: A New Beginning.

Quelle: XSEED

Bildquelle: XSEED