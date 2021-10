Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 39 – Über die Straße

Kapitel 1 – Schwergewicht

Die Fahrzeugwahl entfällt in dieser Woche, da eine konkrete Vorgabe in Form des 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck besteht. Fehlt euch der Truck, werdet ihr für 500.000 Credits bei der Automesse fündig. Im Auktionshaus ist das Angebot aktuell überschaubar und die Preise liegen (bis auf eine Ausnahme) deutlich über Messepreis.

Solltet ihr für den Kauf schnell Geld benötigen, kann ich euch ein paar Tipps dafür mit auf den Weg geben. Werft einen Blick in die aktuelle Festival Spielliste und erledigt die saisonalen PR-Stunts. Hier erhaltet ihr für relativ wenig Zeitaufwand einige Super-Wheelspins. Die dürften ein bisschen Gewinn in Form von Credits und / oder Autos abwerfen. Die Liste ist generell eine gute Möglichkeit, um schnell etwas Geld im Spiel zu verdienen.

Für die folgenden Kapitel bietet sich zudem die Investition in ein Tuning an. Mit einem guten B-Tuning könnt ihr sämtliche Kapitel erledigen. A oder S1 sind natürlich ebenfalls eine Option. Mit Blick auf Kapitel 2 und 4 dürfte B aber der vielleicht beste Kompromiss sein.

Kapitel 2 – Zugkraft

Die Beschreibung von Kapitel 2 könnt ihr getrost vergessen, die ist fehlerhaft. Im Text ist von Straßen-Rennserie die Rede. Tatsächlich müsst ihr aber Straßenszene (!) fahren. Gefordert sind drei Siege. Straßenszene bedeutet auch, ihr könnt nicht mit Kurzstrecken abkürzen und müsst tatsächlich Rennen fahren. Mit dem Truck nicht unbedingt die angenehmste Aufgabe. Ich kann euch das Rennen „Edinburgh, New Town“ in der Stadt empfehlen. Aus mehreren Gründen. Die KI glänzt auf der Strecke nicht. Auch wenn es vielleicht zunächst nicht so aussehen sollte, gebt euch und dem Rennen Zeit. Meist ist die KI nur im ersten Abschnitt relativ stark und tut sich dann mit der zweiten Hälfte recht schwer.

Die Stadt ist zudem gut beleuchtet. Ein Pluspunkt, wenn ihr mit den meist dunkleren Strecken in Straßenszene Schwierigkeiten habt. Lichtverhältnisse sollten hier kein Thema sein. Eine mögliche Alternative ist „Küstensturm“, weit im Süden der Stadt. Eine der vergleichsweise einfach zu fahrenden Straßenszene-Strecken, die nicht sehr kurvenreich ist. Egal was ihr letztlich nehmt – ihr könnt die Größe eures Trucks ausnutzen. Einmal die Führung übernommen, könnt ihr die Straße gut blockieren. Dabei hilft ein gelegentlicher Blick in den Rückspiegel.

Ihr könnt zudem jegliche Fahrhilfe und einen beliebigen KI-Schwierigkeitsgrad verwenden. Alles was euch hilft, ist erlaubt. Von Bremshilfe solltet ihr allerdings die Finger lassen, die ist eher semi-hilfreich.