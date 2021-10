Am 23. November erscheint Let’s Sing 2022 mit deutschen Hits für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Karaoke-Spiel bietet 35 Songs. Die Songliste setzt sich aus deutschen und internationalen Hits zusammen. Auch die originalen Musikvideos sind beim neusten Ableger der Reihe wieder mit an Bord. Die vollständige Trackliste findet ihr unten.

Let’s Sing 2022 mit deutschen Hits Songliste

Clueso Tanzen Die Toten Hosen Feiern im Regen Elif Doppelleben JORIS Willkommen Goodbye LEA Treppenhaus Mark Forster x VIZE Bist du Okay Max Giesinger Wenn sie tanzt Nico Santos Rooftop Pietro Lombardi Cinderella Purple Disco Machine & Sophie and the Giants Hypnotized Disney’s Aladdin Prinz Ali Sarah Lombardi Te Amo Mi Amor SEEED Hale-Bopp Stereoact feat. Kerstin Ott Die Immer Lacht Wincent Weiss An Wunder The Offspring Pretty Fly (For A White Guy) Billie Eilish everything i wanted Joel Corry x MNEK Head & Heart Backstreet Boys Everybody (Backstreet’s Back) Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine Head Shoulders Knees & Toes Wham! Last Christmas Topic & A7S Breaking Me Lady Gaga Stupid Love Jax Jones feat. RAYE You Don’t Know Me David Guetta & Sia Let’s Love Rag’n’Bone Man Human Calvin Harris feat. Rag’n’Bone Man Giant Imagine Dragons Bad Liar Ava Max Kings & Queens Amy Winehouse Back to Black Nathan Evans (220 KID x Billen Ted Remix) Wellerman (Sea Shanty) Madcon feat. Ray Dalton Don’t Worry Master KG feat. Nomcebo Jerusalema Zoe Wees Control David Bowie Ashes to Ashes

Ab Release werden zudem einige weitere Lieder in Form eines kostenlosen DLCs zur Verfügung stehen.

Ariana Grande positions Jason Derulo & Jawsh 685 Savage Love (Laxed – Siren Beat) Shawn Mendes & Justin Bieber Monster Aladdin A Whole New World Sia Snowman Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic Leave The Door Open The White Stripes Seven Nation Army Depeche Mode Enjoy The Silence Crazy Town Butterfly P!nk What About Us

Quelle: Ravenscourt Pressemitteilung

Bildquelle: Ravenscourt