Forza Horizon 5 World Cup Belohnungen und finales Ergebnis sind da

Am 03. März 2022 endete der Forza Horizon 5 World Cup gemeinsam mit Serie 4. Nun haben die Entwickler das Endergebnis angekündigt und die Belohnungen per Nachrichtensystem im Spiel verschickt. Dabei gibt es sogar eine Überraschung. Angekündigt wurde das Event mit einer Belohnung. Vergeben werden nun allerdings gleich drei Fahrzeuge. In eurem Postfach im Spiel könnt ihr euch den 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR, den 1995 Nissan NISMO GT-R LM und den 2019 Bugatti Divo abholen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Fehler. Via Twitter haben die Entwickler die Aktion angekündigt. Dort wurde auch das Endergebnis verkündet.

Gewinner des ersten Forza Horizon 5 World Cups ist Japan mit 21,92 Prozent. Es folgen Frankreich mit 18,11 Prozent und Deutschland mit 15,57 Prozent. So sieht die Rangliste aus:

Here are the final #HorizonWorldCup results, with Japan on top and France and Germany close behind. In the spirit of the games, check your messages for reward cars from ALL THREE podium finishers. pic.twitter.com/WYR39ySBtI

