Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 14 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Wie lässt sich die Leistung vergleichen und umschalten? Ihr bekommt bei der Fahrzeugauswahl auf der linken Seite Daten zu dem Auto, welches ihr gerade ausgewählt habt. Hier gibt es zwei „Formate“, zwischen denen ihr umschalten könnt. Beachtet dafür unten die Menüleiste. Dort habt ihr den Punkt „Statistik ein/aus“, der wechselt zwischen den Anzeigeformaten.

Grundsätzlich könnt ihr mit beiden die Leistung vom Auto abschätzen, es ist aber für viele vermutlich einfacher, die Werte Geschwindigkeit, Handling, etc. zu nehmen. Ein paar Facts dazu: Der maximale Wert den ihr erreichen könnt ist jeweils 10. 10 ist hoch, 1 ist niedrig, je höher also die Angabe unter Geschwindigkeit, desto besser schneidet euer Auto hier ab. In diesem spezifischen Fall sind hohe Werte bei Beschleunigung und Geschwindigkeit super. Geht ihr bei der Auswahl über die Autos, könnt ihr so vergleichen, was eher hohe und was eher niedrige Werte hat.

Ihr könnt auch eine Einschätzung anhand der anderen Daten vornehmen. Eine hohe Leistung (kW) bedeutet auch mehr PS. Ein kW entspricht 1,35962 PS. Die hier gezeigten 465 kW wären also 632,2233 PS. Der Drehmoment spielt für die Beschleunigung eine Rolle. Ein deutlich schwereres Auto verlangt auch mehr Motorleistung. Dies nur sehr vereinfacht als Orientierung. Die Technik dahinter ist natürlich weit komplexer. Für die Auswahl aber genügen ein paar Basics. Übrigens: Unten wird euch ggf. auch die Bereifung angezeigt. In dem Fall würde unter den Werten etwas wie „Driftreifen“ oder „Offroadreifen“ stehen.