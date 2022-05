Unpacking erscheint am 10. Mai für PS4 und PS5

Das beliebte Indiespiel Unpacking wird am 10. Mai für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Es bietet eine entspannte Spielerfahrung. Worum geht es? Ihr beginnt in einem Zimmer Umzugskisten auszupacken. Die Objekte aus den Kartons müsst ihr an geeigneten Orten im Zimmer unterbringen. Bei späteren Umzügen steigt die Anzahl der Umzugskartons und auch die der Zimmer. Im Spielverlauf erlebt ihr acht Umzüge.

Während ihr Geschirr, Bücher und Co. in Unpacking aus Kisten holt und Plätze für die Objekte sucht, lernt ihr indirekt etwas über die Figur, der all diese Dinge gehören. Ihr reist beim Auspacken durch die Zeit und verfolgt die Entwicklung der Figur. Indirekt begleitet ihr sie dabei durch die Tiefen und Höhen des Lebens. Die erste eigene Bleibe, die erste Beziehung, eine Trennung … die Objekte erzählen eine Geschichte über die Person, die sie besitzt. Einige Dinge kennt ihr vielleicht gar aus der eigenen Kindheit. Manche Dinge im Spiel begleiten euch an jeden neuen Ort, andere bleiben zurück.

Zeitdruck habt ihr in Unpacking nicht. Ihr könnt gemütlich die Kartons auspacken und in Ruhe darüber nachdenken, wo und wie ihr Objekte platziert. Habt ihr alles verstaut, werden euch unpassend platzierte Objekte markiert und ihr könnt einen passenden Ort für sie finden.

