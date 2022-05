Pokémon UNITE – Evoli Entwicklungs und Kampf Guide

Evoli ist eines der wohl beliebtesten Pokémon überhaupt und kürzlich wurde zu der bereits vorhandenen UNITE-Lizenz von Feelinara nun auch Psiana hinzugefügt. Dieses könnt ihr allerdings aktuell nur per Event freischalten oder ihr müsst dementsprechend übrige Aeos-Juwelen ausgeben, die man mit Echtgeld bezahlen muss. Wir werden euch mit ein paar wichtigen Tipps zu den einzelnen Evolutionen von Evoli zur Seite stehen, wie ihr die beiden Pokémon einzeln und auch als Team zusammen auf einer Route spielen könnt.

Ein ziemlich großer Vorteil an Evoli in Pokémon UNITE ist, dass es egal ob als Feelinara oder als Psiana sämtliche Attacken früher als andere Pokémon erlernt und sich auch schneller entwickelt. So erlernt ein Evoli seine Attacken bereits mit Level 1 und 2 und entwickelt sich auf Level 4 weiter. Dementsprechend könnt ihr sie auch ziemlich gut im Team spielen, ohne einen Verteidiger oder Unterstützer mitzunehmen, da ihr frühzeitig sehr viel Druck auf das gegnerische Team ausüben könnt.

Feelinara

Feelinara erlernt als Evoli die Attacken Sternschauer und Kulleraugen. Wir empfehlen euch mit Sternschauer anzufangen, da diese Attacke den Gegner mehrfach trifft.

Fähigkeit: Durch die Fähigkeit Anpassung erhöht sich der Spezial-Angriff kurzzeitig, wenn Evoli Schaden erleidet oder zufügt. Anpassung kann bis zu 4 Mal gestapelt werden. Mit der Entwicklung zu Feelinara verändert sich die Fähigkeit und wird zu Feenschicht. Wenn Feelinara Schaden erleidet oder zufügt, erhöhen sich Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung für einen Moment. Feenschicht kann bis zu 6 Mal gestapelt werden. Das beste tragbare Item für Feenschicht ist die Kampfbrille, da sich der Spezial-Angriff mit jedem Treffer in einer Punktezone erhöht. Diesen Effekt der Kampfbrille könnt ihr bis zu 6 Mal stapeln und er hält für das gesamte Match an.

Level 4: Mit der Entwicklung zu Feelinara verändert sich nicht nur die Fähigkeit von Evoli, sondern gleichzeitig könnt ihr Sternschauer gegen die Attacken Magieflamme oder Schallwelle austauschen. Wir empfehlen euch ganz klar Magieflamme, da sich bei jedem Treffer der Attacke die Abklingzeit verringert. Zusätzlich verringert sich der Spezial-Angriff eurer Gegner beim Einsatz von Magieflamme. Das beste tragbare Item für Magieflamme ist die Muschelglocke, da die Aufladezeit der Attacke noch weiter verringert. Zusätzlich gibt die Muschelglocke noch mehr Spezial-Angriff und stellt mit jedem Treffer einer erlernbaren Attacke Kraftpunkte (KP) wieder her.

Level 6: Als Nächstes könnt ihr Kulleraugen gegen Diebeskuss oder Gedankengut austauschen. Wir empfehlen euch ganz klar Diebeskuss, da die Attacke Kraftpunkte (KP) wiederherstellt. Zusätzlich wird das Bewegungstempo eurer Gegner verringert. Das beste tragbare Item für Diebeskuss ist die Muschelglocke, da sich der Effekt der Kraftpunkt-Regeneration verbessert.

Level 8: Während der Unite-Attacke Feenharmonie springt Feelinara in die Luft und wird kurzzeitig unverwundbar. Nachdem Feelinara auf dem Boden aufkommt, fügt es Schaden zu und regeneriert Kraftpunkte (KP).

Level 10 und 12: Die beiden Attacken Magieflamme und Diebeskuss werden noch weiter verbessert. Ab Level 10 erzeugt Magieflamme eine zusätzliche Flamme, wodurch sich der Spezial-Angriff, sowie die Abklingzeit noch einmal verbessern. Ab Level 12 regeneriert Diebeskuss zusätzlich eine größere Menge an Kraftpunkten (KP).

Da sich bei Feelinara Spezial-Angriff und Heilung sehr stark stapeln lassen, empfehlen wir euch zusätzlich die Schlaubrille für einen noch höheren Spezial-Angriff zu nutzen. Das Wahlglas wäre eine Alternative, ist allerdings nicht ganz so effektiv wie die Schlaubrille. Wenn ihr ein wenig mehr auf die Verteidigung und die Spezial-Verteidigung eingehen wollt, könnt ihr auch das Fokusband nutzen. Zusätzlich regeneriert das Fokusband ein paar Kraftpunkte (KP), wenn diese auf einen niedrigen Wert fallen. Wichtig sind die Kampfbrille und die Muschelglocke, um die Effizienz von Anpassung/Feenschicht, Magieflamme und Diebeskuss so gut wie möglich zu nutzen.

Je nach Erfahrung empfehlen wir euch als Kampf-Item X-Angriff oder Trägheitsrauch.

X-Angriff verbessert den Angriff, den Spezial-Angriff und das Angriffstempo für die nächsten 7 Sekunden.

Der Trägheitsrauch erzeugt eine Rauchwolke, die das Bewegungstempo, sowie das Angriffstempo eurer Gegner verringern und dient damit als Fluchtmöglichkeit oder um zu einem Konter anzusetzen.

Psiana

Die Spielweise von Psiana ähnelt der von Feelinara ziemlich stark. Als Evoli sind die Attacken Sternschauer und Heuler erlernbar und auch im Falle von Psiana empfehlen wir euch mit Sternschauer anzufangen.

Fähigkeit: Vorahnung wendet eine Störung ab und macht Evoli für kurze Zeit immun gegenüber Störungen. Nachdem Vorahnung ausgelöst wurde, muss sich die Fähigkeit wieder aufladen. Mit der Entwicklung zu Psiana wird Vorahnung zu Magiespiegel und fügt den verantwortlichen gegnerischen Pokémon nun auch Schaden zu und verringert ihr Bewegungstempo. Wäre Psiana ein Nahkämpfer, würde die Scharfklaue durchaus Sinn ergeben, da sie das Bewegungstempo noch weiter verringern würde. Dieser Effekt funktioniert bei Fernkämpfern nicht, weshalb wir euch von der Scharfklaue direkt abraten. Da es kein tragbares Item gibt, dass diese Fähigkeit direkt unterstützt und die Abklingzeit 40 Sekunden beträgt, raten wir euch direkt den Trägheitsrauch als Kampf-Item zu nutzen, da dieser eine ziemlich gute Überbrückung ist, um Schaden abzuwenden und das Bewegungstempo eurer Gegner noch weiter einzuschränken.

Level 4: Mit der Entwicklung zu Psiana könnt ihr die Attacke Sternschauer gegen Psychoschock oder Kraftvorrat austauschen. Wir empfehlen euch Psychoschock, da die Energiewellen der Attacke das Bewegungstempo eurer Gegner noch weiter verringert. Sollten alle Energiewellen einen Gegner treffen wird dieser direkt handlungsunfähig. Auf den ersten Blick gibt es für Psychoschock kein besonders gut geeignetes Item, bis auf dem Trägheitsrauch.

Level 6: Als Nächstes könnt ihr Heuler gegen Psystrahl oder Seher austauschen. Wir empfehlen euch Seher, da die Attacke ein Boost für alle anderen Attacken ist. Seher selbst nimmt einen Gegner ins Visier und fügt nach ein paar Sekunden eine Art Explosion in Form eines Flächenschaden aus. Alle anderen Attacken verursachen während der Anwendung von Seher mehr Schaden und verkürzen die Ladezeit von Seher. Die Anwendung von Psychoschock während dem Einsatz von Seher erzeugt eine Explosion, die bei allen Gegnern innerhalb der Wirkungsfläche Schaden verursacht. Um die Ladezeit von Seher noch weiter zu verkürzen, empfehlen wir euch direkt die Muschelglocke.

Level 8: Die Unite-Attacke Psycho-Nova wirft Gegner innerhalb einer Wirkungsfläche in die Höhe und bringt sie zum Schweben. Nach einer kurzen Zeit wird eine Explosion ausgelöst, die euren Gegnern Schaden zufügt und sie wegstößt. Psycho-Nova wird von Seher verstärkt, was in Kombination mit Psychoschock 2 Explosionen auslöst, die jeweils mit Items für Spezial-Angriff verbessert werden können. Ich empfehle euch die Schlaubrille und das Wahlglas, da bei der Kampfbrille die Schadenswerte stark abweichen. Die Rekordwerte der Kampfbrille in Kombination mit der Muschelglocke und der Schlaubrille sind höher, jedoch ergibt sich ein Gesamtschaden von etwa 55.000 in 15 Sekunden. Bei der Kombination Muschelglocke, Schlaubrille und Wahlglas dagegen kommt man auf einen Wert von etwa 65.000 in 15 Sekunden. Der Vergleich bezieht sich jeweils auf die maximalen Schadenswerte (Level 15 und alle 6 Stapel bei der Kampfbrille).

Level 10 und 12: Mit ein paar weiteren Verbesserungen erhöht sich die Geschwindigkeit der Energiewellen von der Attacke Psychoschock ab Level 10. Der zusätzliche Schaden, der durch Seher erzeugt werden kann, wird zu guter Letzt ab Level 12 noch einmal erhöht.

Feelinara und Psiana im Team

Zwei Angreifer zusammen auf einer Route!? Haha und ob es funktioniert. Was normalerweise ziemlich untypisch in Pokémon UNITE ist, da ein Angreifer eher einen Verteidiger oder einen Unterstützer an seiner Seite haben sollte, funktioniert mit einem Evoli Team aufgrund ihrer früheren Entwicklung richtig gut.

Taktik: Jedes Evoli holt sich auf der gemeinsamen Route jeweils 2 wilde Pokémon, bevor es zum zentralen Areal geht. Damit haben beide Evoli eine Menge von 4 Aeos-Energie im Unite-Ball. Im zentralen Areal kämpfen normalerweise beide Teams um das wilde Pokémon, dass in der Mitte der jeweiligen Route spawnt. Evoli hat keine sonderlich gute Verteidigung, weshalb der Psiana Spieler sich nichtsahnend im Gras an den Gegnern vorbei schleicht, sich ein wildes Pokémon von den Gegnern klaut und kurzerhand Punkten geht. Währenddessen holt sich der Feelinara Spieler die beiden wilden Pokémon auf der eigenen Seite, wodurch sich Evoli zu Feelinara entwickelt. Da eure Gegner ziemlich ahnungslos sind und denken, da steht ja „nur“ ein Gegner, werden sie natürlich versuchen zu punkten. Auf dem Rückweg zur eigenen Punktezone setzt der Psiana Spieler den Trägheitsrauch ein und die Gegner sitzen in einer ziemlich aussichtslosen Situation und werden von Feelinara und Evoli überrannt. Somit habt ihr auch die Entwicklung von Psiana sicher und beide können gemütlich punkten gehen. Selbst wenn der zentrale Spieler des gegnerischen Teams versuchen sollte dagegen zu handeln, hat er alleine gegen Feelinara und Psiana so gut wie keine Chance.

Die Taktik wurde in Ranglisten Matches getestet und funktioniert bei den meisten gegnerischen Teams.

Sollten zukünftig weitere Evoli Entwicklungen in Pokémon UNITE antreten können, werden wir diesen Guide selbstverständlich updaten.

Viel Spaß mit den beiden Evoli

Stefan

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Pokémon UNITE; Beitragsbild Tencent, The Pokémon Company