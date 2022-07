Forza Horizon 5: Hot Wheels Karte

In wenigen Tagen erscheint die Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels. In den letzten Tagen und Wochen haben die Entwickler eine Reihe von Informationen zum DLC geteilt. Nun wurde auch die Karte von Forza Horizon 5: Hot Wheels gezeigt. Optisch erinnert die an einen Donut, Hunger habt ihr beim Anschauen also besser keinen. Die Welt unterteilt sich in verschiedene Biome:

Giant’s Canyon

Ice Cauldron

Forest Falls

Horizon Nexus

Der nördliche Teil der Forza Horizon 5: Hot Wheels Weltkarte zeigt Forest Falls. Ein Gebiet mit hohen Bäumen und Wasserfällen. Im Westen seht ihr das eisige Ice Cauldron, durch welches Lava fließt. Im östlichen Teil ist das felsige Giant’s Canyon. Die Mitte dürfte also Horizon Nexus darstellen.

