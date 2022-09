The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Trailer, Release im Mai 2023

Der The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nachfolger hat einen Namen. Das Spiel erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch und trägt den Titel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zum Abschluss der diesjährigen Nintendo Direct September-Ausgabe wurde auch ein neuer Trailer zum Spiel gezeigt, der den Namen und Erscheinungstermin enthüllt hat.

Im neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist Link bei einigen Aktivitäten zu sehen. So stürzt er sich etwa gegen Mitte des Videos aus den Wolken herab und weckt damit Erinnerungen an Skyward Sword. Leider fällt der neue Trailer recht kurz aus und gibt nicht all zu viele Neuigkeiten preis.

Quelle: Nintendo Direct vom 13. September 2022

Bildquelle: Nintendo