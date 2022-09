Forza Horizon 5 Festival-Spielliste – Allgemeines

Seit Forza Horizon 3 und dem damals neuem Feature #Forzathon spielen saisonale Inhalte eine zentrale Rolle in Forza Horizon und auch auf meiner Website. Im Laufe der Spiele und Jahre hat sich das Feature weiterentwickelt. Was einst mit dem vier Aufgaben umfassendem #Forzathon begann, ist heute eine Festival-Spielliste, bei der der #Forzathon nur noch ein Teil der saisonalen Inhalte ist. Ein vergleichbar kleiner Teil sogar. Die Menge an saisonalem Content ist heute wesentlich umfangreicher und das Konzept komplexer. Dieser Guide ist nicht wie sonst einer spezifischen Festival-Spielliste gewidmet, sondern den Spiellisten allgemein. Oft erreichen mich ähnliche Fragen immer und immer wieder. Unabhängig von der aktuellen Liste sind viele Dinge aber simple Basics. Diese mehrteilige Reihe erklärt das Konzept, die einzelnen Bestandteile der Festival-Spiellisten und wird im letzten Teil eine Reihe von Lösungsansätzen bieten, die sich bei typischen Problemen bewährt haben.

Allgemeines

Was sind Serien und Saisons in Forza Horizon 5?

Eines der großen neuen Features in Forza Horizon 4 waren die sogenannten Saisons oder auch Seasons im Englischen. Übersetzt bedeutet dies Jahreszeit. Jede Woche wechselt im Spiel die Jahreszeit. Dies passiert immer am Donnerstag. Die Uhrzeit ist von Winter- oder Sommerzeit abhängig. Eine Woche entspricht also einer Saison. Vier Saisons ergeben eine Serie. Daran hat sich auch in Forza Horizon 5 nichts geändert, wenngleich die Saisons nun eine zusätzliche Bezeichnung haben. Forza Horizon 4 spielt im Vereinigten Königreich, welches in der gemäßigten Klimazone liegt. In dieser gibt es die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Forza Horizon 5 hat als Schauplatz Mexiko. Dort gibt es keine Jahreszeiten in dieser Form. Im Spiel heißen sie dennoch Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nur eben jetzt mit ergänzender Bezeichnung:

Sommer = Regensaison

Herbst = Sturmsaison

Winter = Trockensaison

Frühling = Hitzesaison

In aller Kürze:

Saison = eine Woche im Spiel, von Donnerstag zu Donnerstag; Startzeit ändert sich mit Sommer- und Winterzeit

= eine Woche im Spiel, von Donnerstag zu Donnerstag; Startzeit ändert sich mit Sommer- und Winterzeit Serie = vier Jahreszeiten, immer mit dem Sommer beginnend

Serien-Updates

Kurz vor Beginn einer neuen Serie gibt es üblicherweise ein neues Update für das Spiel. Diese Updates haben einen Namen, werden aber auch oft schlicht Series-Update genannt. Das Series 12 Update etwa trägt den Namen „Horizon Road Trip“. Namensgebend ist bei diesen Update das zentrale Thema einer Serie. Dies kann ein neuer Inhalt oder ein neues Feature im Spiel sein, oder auch ein aufgegriffenes Thema. Serie 11 zum Beispiel war „Rami’s Racing History“. Mit dieser Serie kam die Story „Hergestellt in Mexiko“, in der Ramiro etwas über die mexikanische Renngeschichte erzählt. Daher in diesem Fall der Name der Serie.

Die Serien-Updates bringen mehr oder weniger umfangreiche Änderungen für Forza Horizon 5. Da das Spiel inzwischen fast ein Jahr auf dem Markt ist, sind die Update nicht immer so umfangreich, wie dies zu Beginn der Fall war. Nicht jedes Serienupdate hat neue Spielmodi, umfangreiche Neuerungen und mehr dabei. Ein Serien-Update umfasst üblicherweise Bugfixes, neue Autos und kosmetische Inhalte. In manchen Updates kommen dazu neue Features, Inhalte und Modi. Die neuen Autos sind zum Teil komplette Neuzugänge, anderes sind Autos, die es in einem oder mehreren Vorgängern gab, bisher aber nicht in Forza Horizon 5. Neue Inhalte sind temporär oder permanent. Neue Storys zum Beispiel bleiben, genauso wie neue Modi. Manchmal gibt es aber auch temporäre Inhalte, wie PR-Stunts, die nach Ende der entsprechenden Serie wieder aus dem Spiel entfernt werden. Auch an Feierlichkeiten geknüpfte Dinge verschwinden wieder, wie zum Beispiel das umgebaute Horizon Stadion rund um die Weihnachtszeit wieder verschwand. Die Serien-Update bringen etwas Abwechslung und frischen Wind in die Festival-Spiellisten und Serien.

In aller Kürze:

Serienupdate = Update, welches kurz vor einer neuen Serie verfügbar ist; bringt neue Autos, kosmetische Gegenstände / Autohupen, Bugfixes

= Update, welches kurz vor einer neuen Serie verfügbar ist; bringt neue Autos, kosmetische Gegenstände / Autohupen, Bugfixes optional: neue Inhalte, Spielmodi, permanente und temporäre Änderungen am Spiel

neue Inhalte, Spielmodi, permanente und temporäre Änderungen am Spiel Serienupdates müssen installiert sein, um Festival-Spiellisten erledigen zu können

Festival-Spiellisten Serie und Saisons

Wie bereits erklärt gibt es in Forza Horizon 5 Serien und es gibt Saisons. Die Festival-Spiellisten sind entsprechend unterteilt. Beim Spielstart wird die aktuelle Spielliste eingeblendet. Sie kann aber auch während des Spielens über das Hauptmenü aufgerufen werden: Kampagne > Kachel Festival-Spielliste.

Der erste Reiter in dieser Kachel heißt Serie. Auf der einen Seite sind dort die Belohnungen zu sehen, die es für den sogenannten Serienfortschritt gibt. Der Serienfortschritt sind Punkte, die im Verlauf der Serie über die vier Serien Festival-Spiellisten verdient wurden. Je Serie gibt es zwei Serienbelohnungen. Eine für 80 Punkte, eine für 160 Punkte. Es können innerhalb einer Serie mehr Punkte verdient werden. Die Gesamtpunktzahl kann sich abhängig von der Serie ändern. Den bisher niedrigsten Wert hatten die Serien „Horizon Rush-Übernahme“ und „Deutscher Motorsport“ mit jeweils 203 Punkten, den bisher höchsten Wert hatten „Feiertagsspecial“ und „Frohes neues Jahr“ mit 266.

Die Punkte der Serie verteilen sich auf die vier Festival-Spiellisten dieser Serie. Auch hier gibt es keinen festen Wert. Die bisher niedrigste Punktzahl in einer Festival-Spielliste waren 51 Punkte, das bisherige Maximum 68. Die Punkte der vier Festival-Spiellisten einer Serie ergeben also das jeweilige Serien-Maximum. Für den Erhalt der Serien-Belohnungen müssen in mehreren Festival-Spiellisten genug Aufgaben erledigt werden. 160 Punkte entsprechen je nach Serie und Verteilung 3,5 oder 2,5 vollständigen Festival-Spiellisten. Dies bedeutet freilich nicht, es müssen zwangsläufig zwei Listen komplett abgeschlossen werden. Es können auch in allen vier Listen Punkte gesammelt werden, ohne dabei eine komplett zu erledigen. Die Angabe von mir ist nur eine grobe Orientierung.

Jede Festival-Spielliste hat zwei Saison-Belohnungen. Für diese Belohnungen muss in der entsprechenden Saison – also Woche – gespielt werden. Die Punkte für Saison-Belohnungen können nicht über eine andere Festival-Spiellisten gesammelt werden, bis auf wenige Ausnahmen. Rivalenveranstaltungen geben je Woche einen Punkt, müssen aber je Serie nur einmal erledigt werden. Ist eine Story Bestandteil der Liste, werden die Gesamtpunkte dieser Kachel auf die vier Wochen verteilt, wenngleich auch diese Aufgabe nur einmal abgeschlossen werden muss. Tägliche Herausforderungen können zum Teil auch nachträglich abgeschlossen werden. Wird eine noch aktive tägliche Herausforderung der vorherigen Liste erledigt, entfällt der Punkt dafür in diese Festival-Spielliste und nicht in die aktive Liste.

In aller Kürze:

Serienfortschritt = erzielte Punkte in den vier Festival-Spiellisten einer Serie, Belohnungen für das Erreichen von 80 und 160 Punkten

= erzielte Punkte in den vier Festival-Spiellisten einer Serie, Belohnungen für das Erreichen von 80 und 160 Punkten Saisonfortschritt = erzielte Punkte innerhalb einer Festival-Spielliste und Saison, Belohnungen für das Erreichen von 20 und 40 Punkten

= erzielte Punkte innerhalb einer Festival-Spielliste und Saison, Belohnungen für das Erreichen von 20 und 40 Punkten Punkte für den Serienfortschritt werden über die vier Festival-Spiellisten der Serie gesammelt, Saisonfortschritt fast ausschließlich über die einzelne Liste / Saison; Ausnahmen Rivale, Horizon Storys und teilweise tägliche Herausforderungen

Die Festival-Spielliste in Forza Horizon 5

Eine Festival-Spielliste setzt sich aus Kacheln zusammen. Diese Kacheln geben Punkte und fast immer eine zusätzliche Belohnung. Ausnahmen sind: Rivale, Horizon Arcade, Horizon Storys. Diese Aktivitäten geben zwar ebenfalls zusätzliche Belohnungen wie Credits oder #Forzathon-Punkte, die haben aber nichts mit der Kachel per se zu tun, sondern werden immer vergeben, unabhängig davon, ob diese Inhalte gerade in eine Spielliste einfließen oder einfach so gespielt werden. Auch auf Storys trifft dies zu, auch wenn eine Belohnung angegeben ist. Diese gibt es für die Erfüllung von Aufgaben in der entsprechenden Story und auch wenn die Festival-Spielliste nicht mehr aktiv. Der Abschluss während der aktiven Spielliste gewährt die Belohnung nicht doppelt.

Wird eine Kachel abgeschlossen, vergoldet sie sich in der Festival-Spielliste und gewährt die zuvor angezeigten Punkte. Mit dem Abschluss gibt es wie erwähnt fast immer zusätzlich eine Belohnung. Dies können Wheelspins, Super-Wheelspins, Autos, kosmetische Gegenstände (Kleidung, Emotes und Co. für die Invidiualisierung des eigenen Charakters im Spiel), Autohupen, #Forzathon-Punkte oder Forza-Link-Phrasen sein. Forza-Link-Phrasen sind eine Art Chat im Spiel, in der diese Phrasen genutzt werden können. Es ist nicht möglich im Spiel frei zu chatten, mit den Link-Phrasen kann aber kommuniziert werden. Einige sind einfach eine Art Ausrufe oder Sprüche, andere können Wertschätzung ausdrücken oder auch wie Hinweise / Anweisungen fungieren.

Die Festival-Spiellisten Kacheln setzen sich aus verschiedenen Inhalten zusammen und können sowohl PvE (Player versus Environment, dt. Spieler gegen Umgebung) als auch PvP (Player versus Player, dt. Spieler gegen Spieler) sein. Bei manchen Kacheln kann gewählt werden zwischen dem Abschluss allein oder in einer Gruppe. Das Grundgerüst der Festival-Spiellisten ist stets identisch, im Detail gibt es Abweichungen. Gleich ist der Wert der Punkte für spezifische Arten von Inhalten und das Vorhandensein einiger spezifischer Kacheln. Jede Festival-Spielliste hat zwei Belohnungen, den Weekly #Forzathon, sieben tägliche Herausforderungen, zwei (früher eine) Rivalenherausforderung, Die Prüfung und eine Foto-Herausforderung. Fester Bestandteil ist zudem der #Forzathon Shop.

Die anderen Kacheln werden aus einem Repertoire von anderen Inhalten gefüllt. Hier gibt es PR-Stunts, Saisonmeisterschaften, Saison-Spielplatzpartien, Horizon Arcade, Der Eliminator, Horizon Open, Schatzsuche, Sammelobjekte, EventLab, Horizon-Tour, Saison-Spezial / Schaurennen-Remix und Horizon-Story. PR-Stunts können Blitzer, Blitzerzonen, Gefahrenschilder, Drift-Zonen und Wegbereiter sein. PR-Stunts und saisonale Meisterschaften sind in fast jeder Spielliste enthalten.

Die Punkte gibt es je Kachel, nicht je Art. Ein Beispiel: Ein PR-Stunt bringt zwei Punkte. Hat eine Festival-Spielliste 3 PR-Stunts, gibt es 3 x 2 Punkte, für jeden abgeschlossenen saisonalen PR-Stunts 2 Punkte. Fast immer gibt es den angezeigten Punktewert einer Kachel für den Saisonfortschritt, mit wenigen Ausnahmen. Bei Rivalen werden 4 Punkte angegeben, dies ist aber der Wert für den Serienfortschritt. Für eine Saison zählt Rivale nur einen Punkt. Bei der Story gilt dieses Prinzip auch, nur die Punkteanzahl weicht ab.

In aller Kürze:

jede Festival-Spielliste bietet zwei saisonale Belohnungen, eine für je 20 und 40 erreichte Punkte

eine Festival-Spielliste besteht aus verschiedenen Kacheln, von denen einige Arten in jeder Liste vertreten sind, andere nur in manchen

wird eine Kachel abgeschlossen wird sie vergoldet dargestellt und gewährt Punkte für Serien- und Saisonfortschritt und eine zusätzliche Belohnung (ausgenommen Monatsrivale, Forza EV, Horizon Arcade und Horizon Story)

mögliche Belohnungen sind Autos, kosmetische Inhalte (Emotes und Kleidung), Autohupen, Horizon-Link-Phrasen und #Forzathon-Punkte

Festival-Spiellisten Punkte

Das Vergolden einer Kachel der Festival-Spielliste gewährt Punkte für Serien- und Saisonfortschritt. Die Art der Kachel bestimmt über die Punkte für den Abschluss. Die Punkte gibt es je Kachel. Ist eine Art von Kachel mehrfach vertreten, gewährt jede Kachel die entsprechende Menge Punkte. Den höchsten Wert hat Die Prüfung mit 10 Punkten.

#Forzathon (wöchentliche Herausforderung) – 5 Punkte

#Forzathon (tägliche Herausforderungen) – 7 Punkte, aufgeteilt auf einen Punkt je tägliche Herausforderung

Die Prüfung – 10 Punkte

Saison-Spielplatzpartie – 3 Punkte

PR-Stunt (Blitzer, Blitzerzone, Gefahrenschild, Drift-Zone oder Wegbereiter) – 2 Punkte (gilt auch für Hot Wheels)

Saisonmeisterschaft – 5 Punkte (gilt auch für Hot Wheels)

Horizon Arcade – 3 Punkte

Foto-Herausforderung – 2 Punkte

EventLab – 3 Punkte

Schatzsuche – 3 Punkte

Der Eliminator – 2 Punkte

Horizon Open – 2 Punkte

Sammelobjekte – 3 Punkte

Horizon-Tour – 3 Punkte

Schaurennen-Remix / Horizon Spezial – 5 Punkte

Horizon-Story – 12 Punkte (für die Serie, je 3 je Saison)

Monatsrivalen – 4 Punkte (für die Serie, je Saison 1 Punkt)

Forza-EV – 4 Punkte (für die Serie, je Saison 1 Punkt)

Die folgenden Bilder zeigen eine Festival-Spielliste mit noch nicht erledigten Kacheln und eine weitestgehend abgeschlossene Festival-Spieliste. Im Beispiel ist nur die Schatzsuche noch offen.

Unterschiede zwischen den Plattformen / Spielversionen

Forza Horizon 5 ist für mehrere Plattformen erschienen. Die Versionen sind inhaltlich identisch. Unterschiede sind vor allem technischer Natur, da das Spiel für mehrere Konsolengenerationen erschienen ist und für den PC. Inhaltlich unterscheiden sich die Festival-Spiellisten in Forza Horizon 5 nicht voneinander, egal auf welcher Plattform gespielt wird. Dennoch kann die Version Einfluss haben. Auf einer Xbox erfordern Onlinefunktionen eine kostenpflichtige Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft oder Xbox Game Pass Ultimate. Letzteres beinhaltet alle Vorteile einer Goldmitgliedschaft und ist ebenfalls kostenpflichtig. Nur Free 2 Play-Spiele können auf einer Xbox ohne ein solches Abo online gespielt werden. Einige Kacheln der Festival-Spiellisten sind PvP-Inhalte, finden also online mit anderen Spielenden statt, wenn auch zum Teil nur indirekt.

Darüber hinaus kann die Plattform im Falle von Bugs eine Rolle spielen. Viele Fehler treten plattformunabhängig auf. Vereinzelt gab und gibt es aber auch Fehler, die nur eine oder einige Plattformen / Spielversionen betreffen.

In aller Kürze:

Festival-Spiellisten sind auf allen Plattformen identisch

Onlinefunktionen benötigen auf einer Xbox ein kostenpflichtiges Xbox LIVE oder Xbox Game Pass Ultimate Abonnement

die Plattform kann bei Fehlern (Bugs) eine Rolle spielen

Zeitmanipulation / Internetverbindung

Zwar gibt es vor einer neuen Serie ein Update, welches die Inhalte der oder auch mehrerer kommenden Serie(n) implementiert, es ist jedoch nicht möglich, auf erlaubtem Weg Inhalte früher als vorgesehen freizuschalten. Die Festival-Spielliste setzt eine Verbindung mit dem Internet voraus. Ist dies nicht der Fall, wird die aktuelle Festival-Spielliste durch eine andere Liste ersetzt, die als Platzhalter fungiert. Auch diese bietet Belohnungen, jedoch nur unspezifischer Natur, wie Wheelspins. Inhalte, die nicht an die Festival-Spielliste gebunden sind und unmittelbar verfügbar sind, können selbstverständlich verwendet werden.

Es ist nicht möglich, durch Zeitmanipulation Inhalte der Spiellisten früher freizuschalten. Dies war in Forza Horizon 4 machbar, aber unerwünscht. Durch Änderung der Zeit im System war es möglich, kommende Listen zu fahren. Forza Horizon 5 unterbindet dies durch die nötige Internetverbindung. Durch diese Änderung kann auch nicht auf ältere Festival-Spiellisten zurückgegriffen werden, um verpasste Inhalte nachträglich freizuschalten.

Vereinzelt finden sich im Spiel dennoch noch nicht verfügbare Belohnungen. Im Auktionshaus können manchmal frühzeitig Autos gekauft werden. Vom Kauf und noch mehr von der Verwendung ist jedoch abzuraten. Wer ein solches Auto bei bestehender Internetverbindung fährt, riskiert eine Sperre des Accounts. Diese Autos sind durch Modding ins Spiel gekommen und damit auf nicht vorgesehenem Weg. Das Spiel registriert online die Verwendung, die noch nicht möglich sein sollte, was die erwähnte Sperrung zur Konsequenz haben kann.

In aller Kürze:

Zeitmanipulation ist nicht möglich; weder können noch nicht aktive Listen frühzeitig gespielt werden, noch verpasst nachgeholt

Internetverbindung ist für die Spielliste erforderlich

Festival-Spiellisten und der Forza Horizon 5: Hot Wheels-DLC

Seit der Veröffentlichung der Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels gibt es in jeder Festival-Spielliste zwei zusätzliche Kacheln. Ein PR-Stunt, eine Saisonmeisterschaft. Die Punkte entsprechen denen, die es auch für identische Aktivitäten im Hauptspiel gibt. Die Punkte fließen in den Serien- und Saisonfortschritt mit ein. Die Punkte wirken sich allerdings nicht auf die Darstellung im Serienverlauf / Festivalspiellistenverlauf aus. Eine zu 100 % abgeschlossene Serie wird dort vergoldet angezeigt. Auch dann, wenn die Hot Wheels-Kacheln nicht vergoldet wurden.

Die Hot Wheels-Kacheln haben zudem keinen Einfluss auf den Erfolg „Min, darf ich dir Max vorstellen?“ Die Beschreibung dieses Erfolgs wurde inzwischen auch angepasst. Diese lautet nun: „Schließ alle nicht zu einer Erweiterung gehörigen Veranstaltungen einer Festival-Spielliste ab“.

Die Hot Wheels-Kacheln ermöglichen es freier zu entscheiden, wie die Punkte für Saisonfortschritt und Serienfortschritt erspielt werden. Vorausgesetzt, die spielende Person hat Zugang zur Forza Horizon 5: Hot Wheels-Erweiterung. Die Kacheln stehen nur mit der Erweiterung zur Verfügung. Ist der DLC vorhanden, ergibt sich daraus ein größerer Puffer.

Die Hot Wheels-Kacheln können nur erledigt werden, wenn in der Hot Wheels-Erweiterung die Inhalte bereits freigeschaltet sind. Die Erweiterung unterteilt sich in verschiedene Ränge. Das Erreichen eines höheren Ranges gibt Zugang zu neuen Aktivitäten und ermöglicht das Fahren einer höheren Klasse in der Hot Wheels-Welt. Selbst wenn für die Festival-Spielliste eine saisonale Veranstaltung eine niedrigere Klasse vorgibt, kann der Inhalt erst ab Freischaltung über das Erreichen des jeweiligen Ranges in der „Hot Wheels“-Akademie gefahren werden. Es genügt nicht, in der DLC-Kampagne die Klasse selbst fahren zu dürfen.

In aller Kürze:

Hot Wheels-Kacheln können nur bei Besitz des DLCs erledigt werden

jede Festival-Spielliste hat zwei Hot Wheels-Kacheln; ein PR-Stunt, eine Saisonmeisterschaft

Hot Wheels-Kacheln setzen voraus, die Inhalte in der Kampagne der Hot Wheels-Erweiterung freigeschaltet zu haben

Hot Wheels-Kacheln bringen mehr Spielraum für das Erzielen der Punkte für Saison- und Serienfortschritt

Hot Wheels-Kacheln wirken sich nicht auf die Anzeige im Serienverlauf / Festivalspiellistenverlauf aus

Hot Wheels-Kacheln werden nicht für den Erfolg „Min, darf ich dir Max vorstellen?“ berücksichtigt

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5