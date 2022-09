Xbox Series X|S: Xbox Spiele älterer Generationen lassen sich nun auch offline nutzen

Mit dem Xbox Series X|S September-Update (xb-flt_2208ni.220830-1035) gibt es auch eine Änderung beim Kopierschutz. Xbox One Spiele auf Disc lassen sich mit dem Update auch offline starten und installieren.

Im Falle von Xbox 360 und Xbox Original-Spielen ist wohl einmalig eine Internetverbindung erforderlich, damit ein nötiges Update installiert werden kann. Installierte Spiele älterer Konsolen können dann aber ebenfalls offline genutzt werden.

Diese Beobachtung wurde auf dem YouTube-Kanal von Hikikomori Media gezeigt. Eden Marie hat die Informationen inzwischen bei Twitter bestätigt. Sie ist Engineering Lead bei Xbox.

Yes, this is true since the 2206 update. We examined data since Series X|S launch & determined the online compatibility check isn’t needed in the vast majority of cases for Xbox One discs. Some games may still need to be updated online after install to ensure the best experience.

