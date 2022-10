Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 03. März 2023

Koei Tecmo und Team Ninja haben einen Erscheinungstermin für das Dark-Fantasy Actionspiel Wo Long: Fallen Dynasty bekannt gegeben. Es erscheint am 03. März 2023 für PC (Windows und Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Der Titel wird zudem ab Release via Xbox Game Pass für Konsole und PC erhältlich sein.

Mit der Bekanntgabe des Erscheinungstermins wurde auch die Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition angekündigt. Diese enthält einen Season Pass mit drei DLCs, ein digitales Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack. Dazu kommt der „Qinglong Armor“-Bonus. Die DLC-Packs werden das Spiel um Generäle, Dämonen, Szenarien, Stages, Waffentypen und mehr erweitern.

Vorbesteller-,Frühkauf-Bonus und eine Steelbook-Version wurden ebenfalls angekündigt. Als Frühkäufer-Bonus (Stichtag 16. März 2023) gibt es die „Baihu-Rüstung“. Vorbestellerbonus ist die „Zhuque Armor.

Die Wo Long: Fallen Dynasty Steelbook-Version bietet neben dem Steelbook zwei Bonus DLC-Gegenstände: „Crown of Zhurong“ und „Crown of Gonggong“.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung vom 26. Oktober 2022

Bildquelle: Koei Tecmo