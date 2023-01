Forza Horizon 5 Serie 17: Japanese Automotive vorgestellt

Forza Horizon 5 Serie 17 steht vor der Tür. Mit der aktuellen Saison ist die finale Woche von #FORDzathon angebrochen. Es folgt Japanese Automotive. Das Update für Serie 17 wird ab dem 31. Januar 2023 zur Verfügung stehen. Forza Horizon 5 Serie 17 startet am 02. Februar 2023, 15:30 Uhr. Wie gewohnt wurde die kommende Serie im Rahmen des Livestreamformats Let’s ¡GO! vorgestellt.

Fehlerbehebungen und Neuerungen

PC: Visuelle Voreinstellungen für Intel ARC Series GPUs

Behebung eines Fehlers in Horizon Promo, durch den die falsche Version vom 2021 Mercedes-AMG One angezeigt wurde

visuelle Fixes für folgende Autos, wenn ein Custom Widebody verbaut ist: 1992 Honda NSX-R, 2000 Nissan Silvia Spec-R, 2005 BMW E46M3

Behebung eines Fehlers, bei dem der Fahrer das Lenkrad im 2003 Nissan Z Fairlady nicht korrekt gehalten hat

Behebung eines visuellen Fehlers der Forza Street Front- und Rennstoßstangenoptionen beim 2005 Subaru WRX Sti

Behebung eines Fehlers bei Geschenklieferungen, durch den das Spiel manchmal Geschenke, die an neue Spieler gerichtet waren, an Veteranen verschickt hat

Die vollständige Liste mit Updatenotes wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Sie erscheint zusammen mit dem Update am 31. Januar 2023.

EventLab Car Park Prop Pack

Bei der Erstellung von EventLab Kreationen könnt ihr künftig noch mehr Requisiten im Blaupausen Editor nutzen, denn es wird einige Neuzugänge geben. Angekündigt sind 57 Requisiten rund um das Thema Parkhaus. Darunter befinden sich modulare Teile mit Einrastfunktion (Snap) und einige Objekte, die verschiedene Farben zur Auswahl haben.

Neue Felgen japanischer Marken

Es wird eine Reihe neuer Felgen mit Forza Horizon 5 Serie 17 geben. Die sind entsprechend dem Serienmotto von japanischen Herstellern. Angekündigt sind 23 neue Felgen japanischer Marken, die es zum ersten Mal in einem Forza gibt (sogenannte new-to-Forza Objekte).

Gram Lights

57BNA

Advan

AVS Model 6

RCIII

RG-D2

RS-DF

RSII

RZ-F2

Super Advan SA3R

TC-4

Enkei

TM7

TS-10

TSV

VR5

5Zigen

5ZR Copse

Becketts MK6

D-Force RSX-6

FireballRR

Heidfeld

Heidfeld Mesh

Hyper 5ZR

ProRacer Z1

ProRacer ZR5-FSports Engine SC3000

Festival-Spiellisten

Freuen dürft ihr euch auf JDM inspirierte Auto-Belohnungen und Events. JDM steht übrigens für Japanese Domestic Market. Eine Bezeichnung für den japanischen Inlandsmarkt. Es wird unter anderem möglich sein, den 2020 Nissan GT-R Nismo zu erhalten.

Im Sommer gibt es einen der selten Schaurennen Remix (engl. Showcase Remix). Er heißt „A Twist of Freight“ und basiert auf dem Schaurennen „Catch Me If You Canyon“ (Schaurennen gegen den Zug). Ihr fahrt im Remix den 2000 Nissan Silvia Spec-R mit einem Rocket Bunny Kit. Gefahren wird bei Sonnenuntergang und bewölktem Himmel.

In jeder Woche von Forza Horizon 5 Serie 17 wird es eine Foto-Herausforderung geben, bei der ihr eine japanische Steinlaterne fotografieren sollt. Es wird zudem mit der Glückskatze ein neues Sammelobjekt geben. Glückskatzen kennt ihr vielleicht auch als sogenannte Lucky Cats oder Winkekatzen. Im Winter wird sich eine solche Winkekatze auf dem Aerodrome La Selva zu finden sein. Dies ist der verlassene Flugplatz im Südwesten.

Verdient ihr alle neuen Autos die es während Serie 17 als Belohnung gibt, erhaltet ihr 1000 Auszeichnungspunkte. In Europa gibt es aktuell zudem eine Oreo-Aktion, bei der ein Pagani Zonda Cinque Roadster erhalten werden kann.

Forza Horizon 5 Serie 17 Fahrzeuge

2023 Nissan Z; 20 Punkte in der Festival Spielliste, Sommer

1995 Toyota MR2 GT; 20 Punkte in der Festival Spielliste, Herbst

1992 Mitsubishi Galant VR-4; 20 Punkte in der Festival Spielliste, Winter

1965 Toyota Sports 800; 20 Punkte in der Festival Spielliste, Frühling

2009 Pagani Zonda Cinque Roadster ‚Oreo Edition‘; nur über den Kauf entsprechender Produkte erhältich; Aktion gibt es bereits seit einigen Tagen, das Auto selbst kann erst nach dem Update im Spiel gefahren werden, da es noch nicht implementiert ist

Ausblick auf kommende Inhalte in Forza Horizon 5

Am 02. März 2023 startet das Horizon Wilds Takeover. Die Serie bringt den Stuntpark zurück, der überarbeitet wurde. Begleitet wird die Serie von neuen Autos, Dekorationen und einem Sammelobjekt.

Ebenfalls mit diesem Update wird ein Tribut an Ken Block kommen. Eine spezielles Spielerabzeichen mit der Nummer #43 geben. Außerdem erwarten euch von Ken Block inspirierte Auszeichnungen, Autos der Marke Hoonigan in der Festival-Spielliste, die neue Linkphrase „GO FAST RISK EVERY THANG“ und eine saisonale Meisterschaft mit dem 2016 Hoonigan Gymkhana 9 Ford Focus RS RX als Belohnung.

Forza Horizon 5: Let’s ¡GO! Aufzeichnung (Livestream vom 26. Januar 2023)

Forza Monthly Aufzeichnung (Livestream vom 26. Januar 2023)

Quellen: YouTube, Forza.net; abgerufen am 27. Januar 2023, 13:34 Uhr

Bildquelle: Playground Games