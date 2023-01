Guild Wars 2: Vorschau zu kommenden Änderungen in Welt gegen Welt

Ab dem 31. Januar steht ein neues Update für das MMO Guild Wars 2 zur Verfügung. In einem Blogpost erklären Cecil Armstrong (Team Lead und Producer von WvW) und Floyd Grubb (Senior Game Designer), was das Update und die kommenden Monate für den Spielmodus Welt gegen Welt bringen werden.

Der Beitrag beginnt zunächst damit, die aktuellen Team-Prioritäten zu benennen:

Probleme mit der Ausgewogenheit der Spielerzahl durch die Welten-Umstrukturierung und Allianzen-Funktionen beheben. Das Spielen von WvW lohnender gestalten und die aktive Beteiligung in den Vordergrund rücken. WvW-Systeme wie Punktevergabe, Belagerung, Aufwertungen etc. überarbeiten und weiterentwickeln.

Das Guild Wars 2 Update vom 31. Januar bringt verbesserte Belohnungen für das WvW. Zudem Änderungen, die den Konflikt zwischen Spielern im Kampf um Ziele fördern sollen, ohne den Spaß von Verteidigungsaufgaben zu mindern. Die Änderungen wird das Team im Blick behalten und bei Bedarf anpassen.

Künftig wird es neue wöchentliche Erfolge geben. Diese belohnen für aktive und nützliche Unterstützung im WvW. Als Beispiele werden das Einnehmen von Zielen, Bezwingen von Dolyaks und das Besiegen gegnerischer Spieler genannt. Für den Abschluss der wöchentlichen Erfolge gibt es 8 Gold und bis zu 35 zusätzliche WvW-Gefecht-Tickets. Für die wöchentliche Gold-Belohnung müssen 6 der 7 Erfolge erledigt werden, was eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Die Zurücksetzung der Erfolge findet jeden Dienstag um 08:30 Uhr MEZ statt.

Änderungen wird es im Welt gegen Welt von Guild Wars 2 auch bei der Belagerung geben. Sowohl Flammenböcke als auch Ballisten werden haltbarer gemacht. Dauer und auch Reichweite der Fähigkeit „Eiserner Wille“ (Flammenbock) werden erhöht. Der verstärkte Schuss der Balliste erhält mehr Reichweite. Der Kettenzug der Kriegsklaue wird an Toren künftig doppelten Schaden machen. Ein Bug, der zur Entfernung von Spielern von Belagerungswaffen durch Gruppenkontroll-Fertigkeiten trotz Stabilität führt, wird entfernt.

Das maximale Vorratslimit für Festen und Schloss Steinnebel wird reduziert. Dies betrifft auch die von den R1/R3-Aufwertungen gewährten Erhöhungen des Limits. Im Gegenzug werden die Lebenspunkte aller Nachschub-Dolyaks heraufgesetzt, um die Verteidigung zu erleichtern. Die Menge, die eine erfolgreiche Lieferung an Schloss Steinnebel einbringt, wird erhöht. Erhöht werden außerdem die maximale Vorratsmenge für Lager und die Menge, die diese alle 30 Sekunden erzeugen.

Die oben beschriebenen Änderungen für das Welt gegen Welt in Guild Wars 2 kommen mit dem Update vom 31. Januar 2023. Im ersten Teil des aktuellen Jahres soll es weitere geben. Aktuell arbeiten die Entwickler daran, die Belohnungen für eine aktive Teilnahme an Kämpfen um Zielobjekte zu verbessern. Dadurch sollen Türme, Festen und Schloss Steinnebel künftig wichtigere Schauplätze der Spieleraktivität werden.

Zur ersten Allianz-Beta soll es im ersten Quartal ein Update geben. Derzeit ist nicht klar, wann die erste Allianz-Beta stattfinden wird. In diesem Jahr sollen regelmäßiger Änderungen am WvW veröffentlicht werden. Dabei möchten die Entwickler allerdings nicht zu stark in einem Rutsch den Spielmodus umkrempeln.

Quelle: Guildwars2.com; abgerufen am 28. Januar 2023, 13:23 Uhr

Bildquelle: ArenaNet