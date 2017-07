Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver.: Kein Kommentar zu einer Lokalisierung

Heute eröffnete die Japan Expo, auf der auch eine Anspielstation mit Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. zu finden ist. Schon gestern sorgte ein Foto davon für Aufregung im Internet. Viele wollten darin die Bestätigung einer Lokalisierung sehen. Entsprechende Hoffnungen wurden nun direkt wieder zerschlagen.

Tatsächlich ist auf der Japan Expo Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. spielbar. Auf einem Foto ist allerdings klar erkennbar, dass es sich um die japanische Fassung handelt. Auf Nachfrage hieß es zudem, man könne das Thema Lokalisation derzeit nicht kommentieren. Der Traum ist also vorerst wieder ausgeträumt.

Indeed Monster Hunter XX Switch is on display at @JapanExpo. Nintendo Booth rep says, „We are unable to comment on localization.“ pic.twitter.com/oYxUxzNgDw

— Alex Aniel (@cvxfreak) 6. Juli 2017