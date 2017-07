The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Phantom Rüstung Quickguide (EX: Geisterhafte Rüstung)

Mit dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Phantom Rüstung Quickguide (EX Geisterhafte Rüstung) schnappen wir uns die letzten neuen Kleidungsstücke aus dem „Die legendären Prüfungen“ DLC. Der ist auch Voraussetzung dafür, dass ihr die drei Teile der Phantom Rüstung holen könnt. Die Quest EX: Geisterhafte Rüstung taucht in eurem Tagebuch auf, sobald ihr den DLC besitzt. Sie schickt euch zunächst zu den Hyrule Stallruinen, bei denen es diverse Hinweise zu DLC-Items gibt. Der Hinweis ist dieses Mal: „Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem Kämpfer ihre Fähigkeiten schulten. Ein Teil ist an einem Ort zu finden, an dem die königliche Garde ihren Rum besang. Und ein Teil ist in den Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule einst versammelten.“

Phantom-Helm

Der Fundort vom Phantom-Helm hat es in sich. Ihr müsst zur Arena-Ruine. Als Ausgangspunkt eignet sich der Ruyo-Tau-Schrein. Begebt euch in die Arena rein und sucht unten direkt an der Wand die Truhe, die ihr mit dem Magnetmodul bergen könnt. Achtung, unten wartet ein Leune auf euch. Geht ihm aus dem Weg, oder macht ihn platt. Kämpfen ist nicht nötig, ihr solltet euch dann aber beeilen und rasch per Schnellreise abhauen, wenn ihr den Phanom-Helm habt.

Phantom-Rüstung

Für die Phantom-Rüstung müsst ihr zu dem Ort Alter Festplatz. Sofern ihr schon alle Erinnerungen habt, dürftet ihr den Ort bereits kennen. Südlich vom Schloss liegen die Festplatz-Ruinen. Achtung, das Gebiet ist nicht ohne und wartet unter anderem mit Wächtern auf. Wer vorsichtig agiert, kann die aber auch kampflos umgehen. Die Rüstungstruhe ist im Süden des Festplatzes zu finden. Sie liegt neben einer kaputten Säule.

Phantom-Beinschutz

Im Süden vom Turm der Ebene ist die Hyrule-Garnisionsruine. Dort findet ihr im Südosten die Truhe mit dem Phantom-Beinschutz. Sie ist in der Nähe eines defekten Wächters zu finden. Achtung – im näheren Umkreis lauern auch intakte Wächter. Haltet die Augen auf oder legt sie wenn nötig.

Was bewirkt die Phantom Rüstung?

Die Phantom Rüstung hat einen sehr hohen Angriffswert, was vor allem dann nützlich ist, wenn ihr viel Schaden austeilen wollt. Ideal für Spieler, die gut ausweichen können und die Gegner noch schneller plätten wollen. Interessant ist die Rüstung vor allem deshalb, weil sie nicht gekauft werden muss und ohne jegliches Upgrade hervorragende Werte hat. Die Fundorte sind nicht gerade ungefährlich, aber man kommt an jedes Teil ran, ohne zu kämpfen. Daher lohnt sich die Mühe umso mehr. Bereitet euch wenn nötig mit Bufffood vor und nehmt euch Zeit für die Suche, damit ihr die Gegner genau im Auge behalten und in einer günstigen Situation zu den Kisten eilen könnt. Wenn ihr mit der Rüstung NPCs trefft, werden die übrigens nicht sehr angetan sein.