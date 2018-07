Shining Resonance Refrain ab heute erhältlich

Heute feiert Shining Resonance Refrain in Europa Release. Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Damit endet eine zehnjährige Wartezeit. Freut ihr euch mit mir über den Launch des Spiels? Unten könnt ihr euch den Launch Trailer ansehen und eure Vorfreude so noch ein wenig steigern.

Shining Resonance Refrain ist eine überarbeitete Version von Shinging Resonance. Das Spiel erschien in Japan für die PlayStation 3. Die Neuauflage beinhaltet das Hauptspiel und die ursprünglichen DLCs. Außerdem bietet das Spiel den sogenannten „Refrain-Mode“, mit dem ihr die Charaktere Jinas und Excella freischalten könnt.

In Shining Resonance Refrain knüpft ihr Bande zu verschiedenen Charakteren, wobei das B.A.N.D. System zum Einsatz kommt. Stärkende Runensongs werden mittels antiken Instrumenten gespielt. Dabei sammelt ihr Battle-Performance-Mana, mit der ihr das B.A.N.D.-System aktiviert. Der Effekt, der dabei aktiviert wird, hängt vom Charakter in der Mitte und vom Song ab.

Quelle: Atlus Pressemitteilung

Bildquelle: Atlus