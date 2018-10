Forza Horizon 4: Spieler der Demo erhalten den McLaren Senna

Habt ihr die Forza Horizon 4 Demo gespielt? Wenn ja solltet ihr einen Blick in eure Nachrichten werfen. Von Xbox werden derzeit Nachrichten an Spieler der Forza Horizon 4 Demo verschickt. In diesen ist ein Code als Dankeschön enthalten. Löst ihr diesen Code ein, erhaltet ihr den McLaren Senna kostenlos. Anschließend findet ihr das Fahrzeug in eurer Garage.

Habt ihr euch schon euren kostenlosen McLaren Senna in Forza Horizon 4 abgeholt? Ihr könnt direkt in der Xbox App unter der Nachricht auf „Code einlösen“ klicken. Anschließend müsst ihr nur noch bestätigen und der Wagen gehört euch.

Habt ihr die Demo gespielt aber noch keinen Code? Vermutlich müsst ihr einfach noch etwas Geduld haben, da solche Nachrichten üblicherweise in Wellen verschickt werden. Dadurch erhalten nicht alle Spieler zeitgleich ihre Belohnung.

Bildquelle: Turn 10, eigener Screenshot

Quelle: Xbox

Vielen Dank an Marcel und Minniva für den Hinweis zu dieser News.