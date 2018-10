Der vierte wöchentliche Forza Horizon 4 #Forzathon ist da. In dieser Woche dreht sich alles um den VW Corrado VR6. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 42 – Horizon-Jubiläum erfahrt ihr, wie ihr in dieser Woche die 100 #Forzathon-Punkte erspielt und wofür ihr diese ausgeben könnt.

Die Aufgaben vom wöchentlichen Forzathon können nur in der im Guide angegebenen Reihenfolge erledigt werden. Ihr könnt daher auch nicht kombinieren.

Mehr als ein Auto

Diese Woche müsst ihr wieder ein ganz spezifisches Auto fahren: den 1995 Volkswagen Corrado VR6. Falls ihr den noch nicht aus den Wheelspins bekommen habt, könnt ihr ihn für 20.000 Credits bei der Automesse kaufen.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Tuning)

Aus Liebe zum Automobil

Es geht weiter mit Fähigkeitspunkten. Ihr sollt davon insgesamt zwei Millionen sammeln. Eine ähnliche Aufgabe war bereits in der letzten Woche Teil des #Forzathons. Die Punkte müssen zwar nicht in einer Kombo geholt werden, aber möglicherweise wieder in einer Sitzung. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, solltet ihr für diese Aufgabe in den Einzelspielermodus wechseln. Darüber hilft es, wenn ihr Fähigkeitslieder freigeschaltet habt und für das Fahrzeug zumindest jene Fähigkeiten freischaltet, die euren Punktezähler schneller klettern lassen. Schutzengel macht euch das Leben ebenfalls leichter.

Ein guter Spot für die Fähigkeitspunkte ist der Strand. Dort könnt ihr viele Sprünge und Zerstörungs-Fähigkeiten kombinieren. Wenn ihr keine Lust auf Sprünge habt, könnt ihr auch über die Autobahn rasen und dabei Geschwindigkeitsfähigkeiten mit Beinahe-Treffern, Lackschaden, Seitenstreifer und Co. kombinieren. Drifts könnt ihr dabei ebenfalls einbauen.

Eine weitere Alternative bieten Rennen. Ihr könnt in diesen vor allem zu Beginn reichlich Punkte holen, indem ihr sauber fahrt und Überholmanöver, Windschatten und Co. kombiniert. Dafür solltet ihr auf kurze Rennen setzen. Letztlich solltet ihr nach euren Vorlieben entscheiden, wie ihr die Punkte sammeln möchtet. Habt einfach Spaß und tut, was euch liegt.

Ungefährer Zeitaufwand: 30 Minuten

Horizon-Durchgänge

Die dritte Aufgabe verlangt einen Sieg bei einer Straßensprintveranstaltung. Sprintrennen findet ihr über die Weltkarte mit dem Filter „Straßenrennserie“. Ihr sollt das Rennen „Horizon-Fetival, Sprint“ gewinnen.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Anfahrt)

Dak liebt dich

Ihr dürft ein weiteres Rennen fahren. Ihr müsst den #Forzathon nämlich mit 10 Sauberes Rennen Fähigkeiten abschließen. Dafür müsst ihr in einem Rennen sauber fahren und Kollisionen vermeiden. Ein Rennen sollte genügen, um die zehn Fähigkeiten zu holen. Wenn nicht hängt ihr ein weiteres dran.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: etwa 45 Minuten ohne Anfahrtszeiten und Tuning

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4