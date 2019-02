Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Kasumi, Ayane und Hitomi im Trailer

Koei Tecmo hat einen neuen Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Trailer veröffentlicht. In diesem stehen die drei Charaktere Kasumi, Ayane und Hitomi im Fokus. Alle drei Mädchen sind schon einige Jahre Teil der Dead or Alive-Franchise und bei den Fans beliebt.

Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet erscheint am 20. März in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine Veröffentlichung im Westen ist nicht geplant. Habt ihr dennoch Interesse an dem Spiel, könnt ihr dieses importieren. Es wird in Asien eine Version mit Multilanguage-Support geben. Diese bietet englische Texte.

