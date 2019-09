Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 37 – Ich will Moor, habe ich die neuen Weekly Kapitel abgeschlossen. Lösungsvorschläge findet ihr im Guide.

Kapitel 1 – Heiß und verführerisch

Der Weekly #Forzathon muss mit einem Retro-Sportwagen (Filter!) abgeschlossen werden. In der Automesse findet ihr folgende Fahrzeuge dieser Gruppe:

2002 BMW Z3 Coupé

1992 Honda NSX-R

1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion

2000 Lotus 340R

1994 Mazda MX-5 Miata

1990 Mazda Savanna RX-7

1997 Mazda RX-7

2005 Mazda Mazdaspeed MX-5

1993 Nissan 240SX SE

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1987 Nissan Skyline GTS-R (R31)

1992 Nissan Silvia Club K’s

1994 Nissan Silvia K’s

2000 Nissan Silvia Spec-R

2003 Nissan Fairlady Z

1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1998 Nissan Silvia K’s Aero

1989 Porsche 944 Turbo

2005 TVR Sagaris

Habt ihr den Autopass, gibt es einige Gratis Optionen.

Ich habe den 1994 Nissan Silvia K’s und ein A 800 Tuning gewählt. Der Nissan kostet 25.000 Credits und ist damit eine der günstigsten Optionen.

Kapitel 2 – Einfach nur wow

12 Sterne in Driftzonen sind eure erste Aufgabe. Der Silvia ist dafür wie gemacht. Verzichtet auf Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle und sucht euch eine Zone aus. Wer eine Abneigung gegen Drifts hegt, kann leichte Zonen wie Horizon-Donut nutzen (beim Festival zu finden).

Tempo und Winkel entscheiden über die Punkte. Fahrt mit hohem Tempo in die Zone und setzt kurz vorher zum Drift an. Anfänger empfinden es meist am einfachsten, dafür das Auto mit der Handbremse in Querlage zu bringen. Achtung, quer bedeutet nicht Drehung. Verlassen der Zone und Drehungen sind tabu.

Kapitel 3 – Bis an die Grenzen

Ihr sollt ein vorgegebenes Rennen der Straßen-Rennserie gewinnen: „Astmoor, klassische Rundstrecke“. Es muss nicht das Fanrennen sein. Ihr könnt eine Blaupause über eine Runde erstellen oder eine Community-Blaupause nutzen. Auch Sprint wird gewertet. Daher funktionieren die ultrakurzen Easy Win Strecken ebenfalls.

Kapitel 4 – Hin und weg

250.000 Fähigkeitswertung machen den Abschluss. Kombiniert beliebig Fähigkeiten eurer Wahl (hier findet ihr eine Übersicht mit Fähigkeiten im Spiel), bis ihr den Wert erreicht. Die Punkte müssen nicht in einer Kombo gesammelt werden. Gute Optionen bieten zum Beispiel Autobahn oder Dünen.

Die Autobahn ist ideal für Kombinationen aus Geschwindigkeit, Seitenstreifer und Beinahetreffer. Die Dünen für Sprünge, Zerstörung und Drifts.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4