Forza Horizon 4 Fähigkeiten

In Forza Horizon 4 gibt es eine ganze Reihe von Fähigkeiten. Diese erhaltet ihr beim Spielen automatisch. Manchmal ist es jedoch nötig, bestimmte Fähigkeiten zu machen, um eine Aufgabe abzuschließen. In der Tabelle unten habe ich alle Fähigkeiten des Spiels zusammengetragen. Die Punkte könnt ihr unter Umständen via Perks (Auto-Meisterung) oder Forza Edition erhöhen. In der Tabelle findet ihr nur den Standardwert.

Zu einigen Fähigkeiten gibt es auf totallygamergirl.com ausführliche Guides. In diesem Fall habe ich diese in der Tabelle verlinkt.

Fähigkeit Punkte Beschreibung Besonderheiten Burnout 100 Bei gezogener Bremse die Räder durchdrehen lassen. Auch während der Fahrt möglich. Großartiger Burnout 150 Hervorragender Burnout 250 Ultimativer Burnout 500 E-Drift 100 Fahrtechnik, bei der das Fahrzeug durch Übersteuerung seitwärts gefahren wird. E-Drifts werden mit der Handbremse ausgeführt. Großartiger E-Drift 250 Hervorragender E-Drift 500 Ultimativer E-Drift 1.000 Drift 100 Fahrtechnik, bei der das Fahrzeug durch Übersteuerung seitwärts gefahren wird. Großartiger Drift 250 Hervorragender Drift 500 Ultimativer Drift 1.000 Drift-Berührung 1.000 Driftend eine Mauer leicht berühren. Davongekommen 1.000 Nah an einem Fahrzeug vorbeidriften. Überholen 100 Überholt ein Fahrzeug in einem Rennen. Nur in Rennen möglich. Grossartigs Überholen 150 Nur in Rennen möglich. Hervorragendes Überholen 250 Nur in Rennen möglich. Ultimatives Überholen 500 Nur in Rennen möglich. Dreifach Überholen 1.000 Drei Fahrzeuge schnell hintereinander überholen. Nur in Rennen möglich. Überholen in der Luft 1.000 Beim Sprung überholen. Nur in Rennen möglich. Angeber 1.000 Driftend einen Gegner überholen. Schleuder 1.000 Aus dem Windschatten überholen. Zerstörung 100 Zerstört mit eurem Fahrzeug zerstörbare Gegenstände. Großartige Zerstörung 150 Hervorragende Zerstörung 250 Ultimative Zerstörung 500 Bruchlandung 1.000 Kombination aus Sprung und Zerstörung. Landschaftsbau 1.000 Zerstörung von mehreren Zäunen innerhalb kurzer Zeit. Posttraumatisch 1.000 Briefkästen zerstören. Müllmann 1.000 Mülltonnen jeglicher Art zerstören - egal ob Container oder Mülleimer. Beinahetreffer 100 Nah an einem Auto vorbeifahren. Hervorragender Beinahetreffer 150 Großartiger Beinahetreffer 250 Ultimativer Beinahetreffer 1000 Draufgänger 1.000 Drei Beinahetreffer schnell hintereinander. Stuntman 1.000 Kombination aus Sprung und Beinahetreffer. Durchs Nadelöhr 1.000 Zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren ohne sie zu berühren. Offene Straße 1.000 Rote Absperrungen zerstören. Seitenstreifer 1.000 Driftend etwas zerstören. Lackschaden 50 Ein Auto seitlich leicht streifen. Geschwindigkeit 100 Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Großartige Geschwindigkeit 150 Hervorragende Geschwindigkeit 250 Ultimative Geschwindigkeit 1.000 Sprung 100 Mit dem Auto einen Sprung ausführen. Hervorragender Sprung 250 Ultimativer Sprung 500 Känguru 1.000 Drei Sprünge in schneller Abfolge. Fahren auf zwei Rädern 100 Zwei Räder sind in der Luft. Grossartiges fahren auf zwei Rädern 250 Holzfäller 1.000 Baumstümpfe und Äste zerstören. Nur die hellen Stümpfe und Äste zählen. Grossartige Fähigkeitskette 1.000 Mehrere Fähigkeiten zu einer Kette verbinden. Ultimative Fähigkeitskette 1.000 Ebisu-Style 1.000 Kombination aus Drift und Sprung - beides mindestens großartig. One Eighty 100 Handbremse ziehen, wenden und in die Gegenrichtung fahren. Grossartiger One Eighty 150 Hervorragender One Eighty 250 Ultimativer One Eighty 500 J-Turn 100 Während der Rückwärtsfahrt eine 180-Grad-Drehung machen und weiterfahren. Grossartiger J-Turn 150 Hervorragender J-Turn 250 Ultimativer J-Turn 500 Schneemann 1.000 Schneemann überfahren und dadurch zerstören. Nur im Winter möglich. Das lachende Gesicht vom Schneemann wird traurig. Abrissbirne 1.000 Viele Gegenstände schnell hintereinander zerstören. Sauberer Start 2.000 Ein Rennen ohne Kollision beginnen. Nur in Rennen möglich. Sauberes Rennen 100 Einen sauberen Abschnitt in einem Rennen fahren. Nur in Rennen möglich. Grossartiges Sauberes Rennen 200 Mehrere saubere Abschnitte in einem Rennen fahren. Nur in Rennen möglich. Hervorragendes Sauberes Rennen 500 Nur in Rennen möglich. Ultimatives Sauberes Rennen 1.000 Nur in Rennen möglich. Windschattenfahren 100 Dicht hinter einem anderen Auto fahren. Nur in Rennen möglich. Grossartiges Windschattenfahren 150 Nur in Rennen möglich. Hervorragendes Windschattenfahren 250 Nur in Rennen möglich. Ultimatives Windschattenfahren 500 Nur in Rennen möglich. Fassrolle 1.000 Eine Fassrolle mit dem Auto machen - in der Luft seitlich eine ganze Drehung machen.

Fähigkeitsketten

Macht ihr mehrere Fähigkeiten schnell hintereinander, baut ihr eine Fähigkeitskette auf. Sammelt ihr genug Punkte, erhaltet ihr einen Fähigkeitspunkt. Je 50.000 Punkte gibt es einen Fähigkeitspunkt. Ihr könnt mit einer Kombo maximal 10 Fähigkeitspunkte erhalten. Demnach könnt ihr Kombos bei 500.000 Punkten abbrechen.

Wie schnell ihr Punkte erhaltet, hängt von den Fähigkeiten und anderen Faktoren ab. Manche Fähigkeiten geben mehr Punkte und lassen sich gut kombinieren. Jedes Auto hat eine Reihe von Perks, die via Auto-Meisterung freigeschaltet werden können. Einige Perks erhöhen die maximale Höhe eures Kombozählers und erleichtern euch anderweitig ein schnelles steigern eurer Fähigkeitskette. Forza Edition Autos können ebenfalls hilfreich sein. Besitzt ihr das Haus The Huntsman’s Lodge können im Radio Fähigkeitslieder gespielt werden.

Durch Fähigkeitsketten erhaltet ihr auch Einfluss. Damit steigt eure Fahrerstufe.

Ein besonderer Perk ist Schutzengel. Diesen Perk könnt ihr für jedes Fahrzeug freischalten. Dafür müsst ihr 25 Punkte ausgeben. Dazu kommen nötige Punkte für vorherige Perks, ohne die ihr Schutzengel nicht freischalten könnt. Habt ihr Schutzengel, reißt eure Fähigkeitskette erst beim zweiten Mal. Eine Kette reißt durch Kollisionen, zu unsanfte Landungen, Überschläge, die keine Fassrolle sind und andere Unfälle. Daher ist es auch ratsam, Kombos bei 500.000 Punkten abzubrechen, wenn ihr nicht gerade auf Rekordjagd seid.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4