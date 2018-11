Forza Horizon 4 Durchs Nadelöhr Fähigkeit – Kurztipp

Eine aktuelle #Forzathon Aufgabe verlangt eine Forza Horizon 4 Durchs Nadelöhr Fähigkeit. Die Beschreibung sagt, ihr sollt euch dafür durch den Verkehr schlängeln. Konkret bedeutet dies, ihr müsst zwischen zwei Autos die auf etwa derselben Höhe sind hindurchfahren. Die Autos müssen relativ nah beieinander sein. Ihr braucht also eine enge Lücke.

Dies geht meist im Einzelspielermodus am einfachsten. Ihr braucht halbwegs dichten Verkehr. Den findet ihr auf der Autobahn oder in Ortschaften – vor allem Edinburgh. Wartet einen geeigneten Moment ab und spult wenn nötig zurück. Habt ihr einmal eine Möglichkeit gefunden, könnt ihr dank Rückspulfunktion so viele Fähigkeiten wie möglich holen, ohne auf die nächste Möglichkeit warten zu müssen.

Bedenkt, dass ihr die Fahrzeuge nicht berühren dürft. Bei der Geschwindigkeit empfiehlt sich ein Mittelding. Zu hohes Tempo erschwert die Sache unnötig. Zu wenig gibt keine Fähigkeiten. Strebt etwas um die 100 km/h oder leicht darüber an.

Wenn euch die Fähigkeit bei fließendem Verkehr schwerfällt, gibt es eine Alternative, die kuroyi kürzlich mit uns geteilt hat. Südlich vom Schloss Bamburgh Castle ist ein Strandparkplatz. Dort stehen manchmal Fahrzeuge. Idealerweise befinden sich zwei direkt nebeneinander. Wenn nicht müsst ihr zwei nahe Fahrzeuge zueinander schubsen. Dafür müsst ihr die Autos rammen. Je höher euer Tempo, desto mehr Kraft erzeugt ihr. Stehen die Fahrzeuge zusammen, könnt ihr hindurchfahren und erhaltet ebenfalls eine Forza Horizon 4 Durchs Nadelöhr Fähigkeit.

Es ist schwer zu bestimmen, welche der beiden Varianten schneller geht. Nicht immer bietet der Strandparkplatz eine gute Ausgangssituation. Manchmal parkt dort kein Fahrzeug oder die Autos sind weit voneinander entfernt. Betretet ihr das Schloss und geht wieder raus, ist die Situation beim Parkplatz anders. Dies kostet allerdings Zeit.

Habt ihr erst einmal eine geeignete Ausgangsituation, gehen beide Varianten schnell. Am Strand könnt ihr wenden und erneut durch die Autos fahren, auf der Autobahn die Rückspulfunktion nutzen. Letztlich spielt das Glück eine Rolle dabei, was schneller geht. Weder ist der Verkehr auf der Autobahn immer brauchbar, noch ist der Parkplatz immer eine gute Option.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4