Nicht nur in Forza Horizon 4 läuft ein neuer #Forzathon. Auch in Horizon 3 dürfen wir und über neue Herausforderungen stehen. Dabei dreht sich dieses Mal alles um Speed. Ihr müsst fleißig ins Gaspedal treten, um die neuen Aufgaben zu beenden. Für den Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 47 – Was meinst ist, ist meins bin ich in eines meiner Fahrzeuge gestiegen und das Gaspedal durchgetreten.

Draufgängerisch

Es geht mit 15 Draufgänger-Fähigkeiten los. Da es keine Beschränkungen gibt, könnt ihr ein Fahrzeug eurer Wahl nehmen. Bei mir war es der 2014 Ferrari FXX K. Mit eurem Fahrzeug geht es ab auf den Highway. Ihr müsst drei Fast-Treffer kurz hintereinander machen, um Draufgänger zu bekommen. Das heißt, ihr rast nah an anderen Autos vorbei, ohne sie zu berühren. Sonst wird es statt einem Fast-Treffer ein Lackschaden oder Seitenstreifer. Im Zweifelsfall geht ihr etwas vom Gas, um keine Kollision zu verursachen. Ihr könnt diese Aufgabe mit der vierten kombinieren.

Eure Belohnung: Dodge Dart Hemi Horizon Edition

Enger Wettstreit

Weiter geht es mit 5 Kopf-an-Kopf Siegen. Fordert Drivatare heraus, indem ihr nah hinter ihnen fahrt und interagiert, sobald die Meldung erscheint. Siege sind hier kein Problem, wenn ihr leichte oder mittlere Drivatare nehmt. Sucht ihr eine Herausforderung, könnt ihr gegen schwere Drivatare antreten. Die Aufgabe könnt ihr mit der ersten kombinieren. Es kann allerdings passieren, dass euch das Spiel dabei von der Autobahn wegführt.

Eure Belohnung: 3 Lose

Gummi auf der Straße

Der nächste Teil ist der vielleicht nervigste. 10 Davongekommen-Fähigkeiten sind gefragt. Die gehen ebenfalls auf der Autobahn oder in den Orten Byron Bay und Surfer’s Paradise. Eben dort, wo es Verkehr gibt. Ihr müsst nah an einem Auto vorbeidriften. Sehr nah! Dadurch ist die Fähigkeit eine der härtesten im Spiel. Davongekommen ist eine Kombination aus Fast-Treffer und Drift. Ihr müsst die Fahrzeuge fast berühren, damit ihr die Fähigkeit erhaltet. Wenn ihr darin nicht geübt seid, werdet ihr vermutlich einige Kollisionen verursachen, bis ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt. Streift ihr das Fahrzeug, gibt es die Fähigkeit leider nicht. Dies gilt nämlich als Lackschaden / Seitenstreifer.

Nehmt ein Fahrzeug, mit dem ihr gut driften könnt und fahrt nicht zu schnell, um mehr Kontrolle zu haben. Zu langsam funktioniert leider auch nicht. Ein Mittelding tut es. Setzt nicht zu früh zum Drift an und auch nur dann, wenn der Verkehr überschaubar ist. Sonst kann es passieren, dass ihr in ein anderes Fahrzeug rauscht und eure Kombo hin ist, bevor Davongekommen aufploppt. Ihr müsst zwar die Kombo nicht abschließen – reißt sie zählt es auch – aber das Spiel muss zunächst die Fähigkeit tracken können.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Heisse Reifen

Zum Abschluss müsst ihr 10 Online-Rennen abschließen oder 10 Hot-Wheels-Sprungfähigkeiten machen. Für die erste Variante ist es nötig online zu spielen. Die zweite Option benötigt die Hot-Wheels-Erweiterung.

Die DLC-Fähigkeit heißt im Spiel „Hot-Wheels-Air“. Ihr müsst dafür die Hot-Wheels-Bahnen für Sprünge nutzen. Ein möglicher Spot ist beim Gefahrenschild am Strand. Dort sollt ihr durch einen brennenden Ring springen. Springt durch und spult zurück, sobald ihr eure Hot-Wheels-Air-Fähigkeit habt. Wiederholt dies, bis ihr zehn Mal die Fähigkeit erhalten habt.

Die Online-Rennen erklären sich von selbst. Schließt zehn Onlinerennen eurer Wahl ab. Zeitlich dauert diese Variante länger.

Eure Belohnung: 50.000 Erfahrungspunkte

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 3