Borderlands 3 SHiFT Codes Guide – Keys, Einlösung und Verwendung

Für Borderlands 3 gibt es ebenfalls die beliebten SHiFT Codes, mit denen ihr euch zusätzlichen Loot sichern könnt. Da es gar nicht immer so einfach ist, alle zu entdecken, habe ich mich auf die Suche begeben und offizielle Kanäle, Twitter Accounts und Co. durchstöbert, um die Borderlands 3 SHiFT Codes für euch zusammenzutragen.

Achtung, die Keys haben ein Ablaufdatum. Manche sind einige Wochen gültig, andere nur Stunden. Ihr habt einen abgelaufenen Key gefunden? Hinterlasst gerne einen Kommentar und sagt mir, was nicht mehr funktioniert, damit ich diese Keys entsprechend kennzeichnen kann.

Ihr kennt noch einen anderen Code? Auch in dem Fall, gern in die Kommentare damit.

Die Keys könnt ihr direkt im Spiel einlösen oder über die SHiFT Website.

So löst ihr einen Borderlands 3 SHiFT Code im Spiel ein:

Öffnet das Menü (nicht das ECHO-Menü!). Geht zu dem Punkt „Social“. Wählt dort den Reiter „SHiFT“, der mit einem S-Symbol gekennzeichnet ist. Gebt den SHiFT-Code ein. Wählt „Abschicken“.

So löst ihr einen Borderlands 3 SHiFT Code über die Website ein:

Besucht die Website https://shift.gearboxsoftware.com/home. Gebt eure Anmeldedaten ein (Mail und Passwort) oder erstellt einen Account. Klickt auf „anmelden“. Wenn nötig, geht nun zuerst in den Reiter „Spieleplattformen“ und verknüpft eure Konten. Ihr müsst euch mit der jeweiligen Plattform dann ggf. anmelden, falls ihr nicht ohnehin in eurem Browser angemeldet seid. Wählt den Punkt „Belohnungen“ aus. Gebt im Feld unter „Code-Einlösung“ den gewünschten SHiFT-Code ein. Klickt auf „Überprüfen“. Habt ihr Borderlands auf mehreren Plattformen, müsst ihr nun auswählen, für welche ihr den Key einlösen möchtet. Wiederholt gegebenenfalls den Vorgang, um den Key für mehrere Plattformen einzulösen.

Habt ihr noch ein altes Konto, aber das Passwort vergessen, könnt ihr euer Passwort in wenigen Schritten zurücksetzen. Dafür müsst ihr nur wissen, welche Mailadresse ihr für euer Konto verwendet.

Achtung, wenn ihr die Website verwendet und Keys kopiert. Steht hinter dem Key ein Leerzeichen, bekommt ihr die Meldung, dies sei kein gültiger SHiFT Code! Löscht in dem Fall das Leerzeichen, damit der Code funktioniert. Ist ein Code bereits abgelaufen, bekommt ihr den Hinweis, dieser sei abgelaufen. Ihr könnt also leicht erkennen, ob ihr nur ein Leerzeichen gesetzt habt, oder einen ungültigen Key einlösen möchtet.

Borderlands 3 SHiFT Codes

SHiFT Code Belohnung Anmerkungen WZWB3-K6S69-5FWF9-RTJTB-KSRSZ 3 Goldene Schlüssel NEU 10. Juli 2021, gültig bis 16. Juli 2021 WH5BB-SZXR9-CFCX9-633JB-CT3HC 3 Goldene Schlüssel NEU 30. April 2021, abgelaufen 5SKTJ-3CSKZ-WFCF9-6BJ3T-WC96W Conference Call Legendäre Shotgun gültig bis 31. Mai, abgelaufen CSKJB-6B9BZ-5K696-RBTB3-6FCBS Geschenk des Wahnsinns: "Festliches Gewand"-Skin Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, abgelaufen KSW3T-T59JS-CWF96-RBJ33-T3FCW Geschenk des Wahnsinns: Schneekugel-ECHO-Skin Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, nur Epic Games Store, abgelaufen WH5JJ-ZBSBH-KK6H6-R3JT3-F6TCF Geschenk des Wahnsinns: Schneekugel-ECHO-Skin Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, abgelaufen WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC

Geschenk des Wahnsinns: Waffen-Schmuckstück Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, abgelaufen KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF Geschenk des Wahnsinns: Ren-Skag-ECHO-Skin Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, abgelaufen WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF Geschenk des Wahnsinns: Juliet's Dazzle Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ , abgelaufen W9WTT-FSFTZ-5WRZR-63BB3-WK6WT Geschenk des Wahnsinns: Zuckerstab-ECHO-Skin Weihnachtsaktion, gültig bis 11. Januar 2020 um 08:59 Uhr MEZ, abgelaufen K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF 4 Halloween Skins (Köpfe) NEU 29. Oktober, 2020 wieder aktiv, gültig bis 06. November 2020, abgelaufen 9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z Goldener Schlüssel ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 Goldener Schlüssel Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 Goldener Schlüssel ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 Goldener Schlüssel HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR Goldener Schlüssel ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H 3 Goldene Schlüssel Xbox und PSN C9KJT-CSJZJ-9WTWW-B3JBJ-B6KF9 Goldener Schlüssel abgelaufen 5HK33-HFTZ3-SCBCC-TTTTT-H66C9 Goldener Schlüssel abgelaufen W9CJB-5RJZT-SWJWK-BBJ3T-K9CRW Goldener Schlüssel abgelaufen CSKBT-B6J93-SCTWC-TJ3JJ-XBKWT Goldener Schlüssel abgelaufen W9CTT-95KSJ-9CJK5-BJBB3-HSWC5 Goldener Schlüssel NEU 05. Oktober, abgelaufen C9WBB-55CS3-HCJ55-TJJ3T-HWKKS Goldener Schlüssel NEU 05. Oktober, abgelaufen K9WJT-35CSJ-953WK-BTJJB-HWC9C Goldener Schlüssel NEU 05. Oktober, abgelaufen W9K3J-BFCS3-HKBKW-B3BBB-RBTSH Goldener Schlüssel NEU 06. Oktober, abgelaufen CZC3B-RR5HJ-SKTWK-JJ3JJ-HKJZ3 Goldener Schlüssel NEU 11. Oktober, abgelaufen CZCTJ-CZ59T-HC35W-T3BJB-ZTZJC Goldener Schlüssel NEU 13. Oktober, abgelaufen 5ZC3B-WRKHT-Z53CK-BTB33-CB9HH Goldener Schlüssel NEU 18. Oktober, abgelaufen WSC3T-BBFSB-95JCC-33333-JS3Z6 Goldener Schlüssel NEU 18. Oktober, abgelaufen 5H5JJ-KJ6HB-95JWW-BJTJJ-95FJW Goldener Schlüssel NEU 19. Oktober, abgelaufen 5SCT3-ST69B-HWJW5-TTTB3-W5S6H Goldener Schlüssel NEU 20. Oktober, abgelaufen WZWTB-K5XS3-SW3CW-JTB3B-KZJH5 Goldener Schlüssel NEU 20. Oktober, abgelaufen CHCBT-TF6HB-ZC3WC-BT333-KBR3B Goldener Schlüssel NEU 26. Oktober, abgelaufen KZK3T-K6RSJ-ZWTCK-JTJ3T-T3HJJ Goldener Schlüssel NEU 26. Oktober, abgelaufen W9KBJ-95X9T-ZC3KW-BJTJT-5FF3T Goldener Schlüssel NEU 28. Oktober, abgelaufen KB5JT-BFRZ9-XTWZ5-93KJB-3RRFT 3 Goldene Schlüssel NEU 31. Oktober, abgelaufen WHW3B-WHFZT-ZWTW5-JBJJT-RZZSH Goldener Schlüssel NEU 02. November, abgelaufen C9KBJ-6HXHT-9WJKW-BJ33B-SK95C Goldener Schlüssel NEU 03. November, abgelaufen 5ZW3T-HTHHJ-HWTCC-3BTTJ-JBFCB Goldener Schlüssel NEU 15. November, abgelaufen WZWTB-3CS93-SKT5K-BBJB3-R9BHB Goldener Schlüssel NEU 15. November, abgelaufen WZCTT-5CSZT-ZW3KW-333JT-69ZW6 Goldener Schlüssel NEU 18. November, abgelaufen KZKBJ-65H9B-SCJW5-BJBBT-ZRS9X Goldener Schlüssel NEU 20. November, abgelaufen CZKJB-SWSSB-HKB55-33TJT-RXZ6R Goldener Schlüssel NEU 20. November, abgelaufen CHKJ3-B6HHB-ZWBK5-3JJJT-CRHFJ Goldener Schlüssel NEU 21. November, abgelaufen 5BC3B-9FFHZ-6TKHK-ZTKJT-ZWR9B 3 Goldene Schlüssel NEU 23. November, abgelaufen C3KTB-3SFSS-R3KSW-HJCB3-FH6CB 3 Goldene Schlüssel NEU, 28. November, abgelaufen CSKT3-6F9HB-ZWJC5-BTBT3-JJFXC Goldener Schlüssel NEU, 06. Dezember, abgelaufen 5BCBB-5SRS9-RTW9C-9JCJB-XK3X9 3 Goldene Schlüssel NEU, 19. Dezember, abgelaufen WJCBB-WRXS9-R35ZW-HT5TJ-9HJ59 Goldener Schlüssel NEU, 20. Dezember, abgelaufen CBCTB-9SR9Z-F3KH5-HTWTT-959T6 3 Goldene Schlüssel NEU, 10. Januar, abgelaufen 5JWBT-FT9ZZ-FBC95-935JT-RTFRR 3 Goldene Schlüssel NEU, 28. Januar, abgelaufen 5J5B3-9B9H9-6TK9C-HJK3T-XK6KF 3 Goldene Schlüssel NEU, 02. Februar, abgelaufen K3WBT-B5ZHZ-63CZC-S35JT-F3FT6 3 Goldene Schlüssel NEU, 11. Februar, gültig bis 20.02.2020 KJWJT-5WZSH-FB5Z5-HJ5B3-FSFT3 3 Goldene Schlüssel NEU, 14. Februar, gültig bis 17.02.2020 C3C3B-BB9SS-FTKHK-ZTWTB-99CRX 10 Goldene Schlüssel NEU, 19. Februar, abgelaufen C3KJB-3H9HZ-63KZW-9BKJB-WZRCR 5 Goldene Schlüssel NEU, 27. Februar, abgelaufen KBWBJ-W5HH5-RZXF9-KXB3T-JRBRJ 3 Goldene Schlüssel NEU, 06. März, abgelaufen CTWBT-RKZZ5-6S6XS-WR33T-RHZ59 3 Goldene Schlüssel NEU, 13. März, abgelaufen CTWJB-H5HSW-R96RS-5R3BB-H33K5 5 Goldene Schlüssel NEU, 26. März, abgelaufen C3KTJ-WF9SK-F9F6H-56TT3-CZ6FR 10 Goldene Schlüssel NEU 29. März, abgelaufen WBKTT-XXHSW-XHRXZ-KRJTJ-RKWSH 3 Goldene Schlüssel NEU 05. April 2020, abgelaufen 5JCTJ-FZSHK-R9R6Z-5RBTB-KKJZT 10 Goldene Schlüssel NEU 28. April 2020, abgelaufen CTKB3-3TTB3-ZTWH5-9T5JJ-3TSH9 3 Goldene Schlüssel NEU 14. Mai 2020, abgelaufen CB53B-WJTTJ-HJCZC-HBK3T-F3RX5 3 Goldene Schlüssel NEU 22. Mai 2020, gültig bis 05. Juni 2020, abgelaufen WTCJJ-5RX39-BTXJZ-TBTJJ-T5RR3 5 Goldene Schlüssel NEU 24. Juli 2020, abgelaufen C9KTT-HKJ6S-KFWRH-63B3J-ST6JZ 5 Goldene Schlüssel NEU 13. September 2020, gültig bis 20.09.2020

Stand: 10.07.2021, 12:05 Uhr

Die Keys könnt ihr auch mit einem Mobilegerät kopieren und so überall einlösen. Praktisch zum Beispiel, um im Urlaub fix einen begrenzt gültigen Key einzulösen.

Manche SHiFT Codes funktionieren auch in anderen Spielen der Reihe.

So holt ihr eure Borderlands 3 SHiFT Belohnungen ab

Ihr habt einen SHiFT Code eingelöst? Nun müsst ihr nur noch euren Kram abholen. Geht dafür ebenfalls in das Social-Menü, navigiert dieses Mal aber in den letzten Reiter – sprich den Posteingang. Ihr solltet dort einen Brief vom Absender „SHiFT“ haben.

Habt ihr mehrere Keys verwendet, müsst ihr so oft auf „Annehmen“ klicken, bis ihr alles erhalten habt.

Goldene Schlüssel in Borderlands 3 verwenden

Habt ihr Goldene Schlüssel aus der Post genommen, müsst ihr damit auf die Sanctuary III (Zugang zu diesem Ort erhaltet ihr relativ früh im Verlauf der Story) und dort an der Goldenen Kiste den Schlüssel verwenden. Ihr findet sie in der Nähe der Schnellreisestation. Sie ist auf der Minikarte leicht zu erkennen.

Lasst euch von der Anzeige 1 in Klammern nicht verwirren. Die Anzahl eurer verbleibenden Schlüssel wird nicht angezeigt. Ihr seht nur, ob ihr einen Schlüssel habt – oder eben nicht.

Achtung, das Level eures Charakters bestimmt darüber, welche Stufe der Loot in der Kiste hat. Da daraus vor allem epische und manchmal auch legendäre Gegenstände kommen, solltet ihr die Keys erst verwenden, wenn ihr einen Charakter auf Stufe 50 habt.

Borderlands 3 SHiFT Codes in aller Kürze

Woher bekommt man Borderlands 3 SHiFT Codes? Codes werden meist via Social Media (Twitter, Facebook und Co.) verbreitet.

Codes werden meist via Social Media (Twitter, Facebook und Co.) verbreitet. Wo kann ich SHiFT Codes einlösen? Direkt im Spiel oder über die SHiFT Website. Über die Website könnt ihr jederzeit und auch ohne das Spiel zu starten Codes einlösen.

Direkt im Spiel oder über die SHiFT Website. Über die Website könnt ihr jederzeit und auch ohne das Spiel zu starten Codes einlösen. Verfallen die SHiFT Codes? Manche gelten Jahre, andere nur wenige Stunden. Nicht jeder Key, den ihr findet, wird noch gültig sein.

Manche gelten Jahre, andere nur wenige Stunden. Nicht jeder Key, den ihr findet, wird noch gültig sein. Kann ein SHiFT Code mehrfach benutzt werden? Für mehrere Plattformen (PC, Konsole) ja, für eine Plattform nicht.

Für mehrere Plattformen (PC, Konsole) ja, für eine Plattform nicht. Wo gibt es die Goldenen Schlüssel für Borderlands 3? Nach Einlösung eines Codes bekommt ihr die Schlüssel über den Posteingang im Spiel.

Nach Einlösung eines Codes bekommt ihr die Schlüssel über den Posteingang im Spiel. Wo lassen sich die Goldenen Schlüssel in Borderlands 3 verwenden? An Bord der Sacntuary III, bei der Goldenen Truhe.

An Bord der Sacntuary III, bei der Goldenen Truhe. Skaliert der Loot aus der Kiste mit dem Charakterlevel? Ja, öffnet daher möglichst erst mit Level 50.

Ja, öffnet daher möglichst erst mit Level 50. Was kommt aus der Goldenen Kiste? Vor allem epische Items, selten auch legendäre Gegenstände. Manchmal gibt es auch nur weiße, grüne oder blaue Gegenstände – aber selten.

Vor allem epische Items, selten auch legendäre Gegenstände. Manchmal gibt es auch nur weiße, grüne oder blaue Gegenstände – aber selten. Sind die Goldenen Schlüssel charakterübergreifend? Ja, die Schlüssel stehen dem Account zur Verfügung und sind nicht an einen Charakter gebunden.

