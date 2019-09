Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland Retro für Switch angekündigt

Square Enix hat Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland Retro für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel ist eine Portierung des Game Boy Color Spiels und wurde im Rahmen der Tokyo Game Show 2019 angekündigt.

In Japan erscheint Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland Retro bereits in wenigen Tagen. Release ist dort am 17. September. Auch der Preis steht mit 1.500 Yen bereits fest. Umgerechnet entspricht dies etwa 12,50 Euro. Die offizielle Website findet ihr hier.

Spieler der Switch-Version können zwischen farbiger und monochromer Grafik umschalten. Darüber hinaus lässt sich das Wallpaper im Hintergrund von Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland Retro ändern. Der Game Boy Color hat ein anderes Bildschirmformat als die Nintendo Switch. Das Spiel wurde nicht für den Widescreen angepasst. Stattdessen nutzen die Entwickler die Seiten, um nützliche Informationen einzublenden.

In Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland Retro schlüpft ihr in die Rolle von Terry, der in der Lage ist, Monster zu rekrutieren. Er kann zudem Monster kombinieren, um noch stärkere Monster zu züchten. Die Kreaturen stehen ihm im Kampf zur Seite. Sein erklärtes Ziel ist es, seine Schwester zu retten, die entführt wurde.

Ob und wann das Spiel bei uns erscheint, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Square Enix via Gematsu

Bildquelle: Square Enix