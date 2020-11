Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 48 – Großer Preis

Kapitel 1 – Gönn dir was

Beim Fahrzeug habt ihr diese Woche die Wahl innerhalb der Wagengruppe „Moderne Sportwagen“. Es gibt auch die Gruppe Moderne Supersportwagen. Achtet darauf, die Gruppen nicht zu verwechseln. Zwar stehen euch innerhalb der Gruppe einige Autos zur Verfügung, in der Theorie ist mit vielen Kapitel 2 allerdings schwer bis nicht machbar.

Folgende Autos solltet ihr in Betracht ziehen:

2010 Morgan Aero Supersports

2012 Lotus Exige S

2019 BMW Z4 Roadster

2015 Porsche Cayman GTS

2019 Porsche Carrera S (DLC)

Ein Tuning auf S2 oder X999 (sofern das Auto dies ermöglicht) bietet sich an.

Kapitel 2 – Der Wind in deinen Segeln

Ihr sollt 3 Sterne beim Blitzer Moorhead-Windfarm holen. Gemeint ist damit in einem Anlauf, nicht insgesamt drei Sterne. Ihr müsst daher mindestens 386,2 km/h erreichen. Der Blitzer liegt zum Glück bei einer langen Geraden, was die Anfahrt relativ einfach macht. Entscheidend sind ein solides Auto und ein brauchbares Tuning, da ihr sonst nicht genug Tempo erreicht. Ist der Verkehr zu dicht, solltet ihr etwas abwarten, damit ihr eine bessere Ausgangslage erhaltet. In einem Online-Spiel ist der Verkehr auf den Straßen weniger dicht, was zusätzlich helfen kann. Fahrt von Westen an, um das Gefälle zu nutzen.