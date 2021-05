Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 21 – Ritter der Dünen

Diese Woche seid ihr wieder schnell mit dem #Forzathon fertig. Das Event ist nach ein paar Minuten vorbei und bietet keine nennenswerte Herausforderung. Wir haben es mittlerweile mit der dritten Wiederholung zu tun. Zuletzt durften wir diesen Weekly im Mai 2020 spielen. Forza Horizon 4 mag langsam alt werden aber die Freude bleibt weiterhin groß.

Die Kapitel können nur in der Reihenfolge, die unten angegeben ist, erledigt werden. Eine Kombination verschiedener Aufgaben ist nicht möglich. Ihr könnt die Aufgaben – sofern möglich – auch in den DLC-Regionen erledigen. Bei spezifischen Vorgaben bezüglich Rennen oder PR-Stunts entfällt diese Möglichkeit.

Kapitel 1 – Landhai

Es ist euch überlassen, welchen Wagen ihr innerhalb der Wagengruppe „Offroad-Buggys“ wählt. Zur Auswahl stehen mehrere gute Fahrzeuge. Persönlich habe ich mich abermals für den 2018 Funco Motorsports F9 (DLC!) entschieden. Alternativ könnt ihr für 25.000 Credits bei der Automesse den 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS oder 1970 Volkswagen #1107 Desert Dingo Racing Stock erwerben. Ich würde davon den Polaris favorisieren.

Kapitel 2 – Unbegrenzte Macht

Habt ihr eure Wahl beim Fahrzeug getroffen, geht es an einige Sprungfähigkeiten. 10 davon sind gefragt. Die funktionieren in den Dünen bei Bamburgh Castle wunderbar und obendrein ist in der Nähe Kapitel 3 zu erledigen. Sprünge sind in einem Buggy kein Ding, ihr solltet allerdings mit etwas Vorsicht agieren, sonst kippt ihr schnell euren Wagen. Da die Buggys gut springen müsst ihr auch nicht die ganz hohen Dünen wählen. Zu niedrige Erhöhungen in Kombination mit wenig Tempo sind ebenfalls nicht vorteilhaft, da dann die Federung den Sprung abfängt.