Forza Horizon 5 Forza Editions: Freischaltoptionen und Boni

Die Forza Horizon 5 Forza Editions sind Autos, die euch Boni gewähren. Es gibt diese Fahrzeuge teilweise auch ohne den Zusatz Forza Edition. Optisch unterscheiden sich die Varianten voneinander. Forza Editions kommen zum Beispiel mit Bodykits und anderen Designs. Auch die Werte unterscheiden sich.

Jede Forza Edition gewährt einen Bonus. Ein solcher Bonus ist fest. Es gibt keine Varianten einzelner Fahrzeuge. Die Boni machen die Sonderausgaben zu gefragten Objekten. Sie können dabei helfen, verschiedene Dinge zu farmen. So gibt es zum Beispiel den „Veranstaltungs-EP-Boost“, mit dem sich Erfahrungspunkte schneller sammeln lassen, wenn ihr Veranstaltungen absolviert oder den Fähigkeiten-Boost, mit dem ihr schneller Fähigkeitspunkte sammelt. Auch die üblicherweise besseren Werte machen die Forza Editions zu Objekten der Begierde vieler Spieler. Ein Beispiel:

Forza Horizon 5 Forza Editions Übersicht, Freischaltung und Boni

Forza Edition Bonus Fundort / Freischaltung 2011 BMW X5 M Forza Edition Veranstaltungs-EP-Boost DLC 1953 Chevrolet Corvette Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Dodge Charger R/T Forza Edition Driftfähigkeiten-Boost DLC 2018 Exomotive Exocet Off-Road Forza Edition Zerstörungsfähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1999 Ford Racing Puma Forza Edition Stunt-Fähigkeiten-Boost DLC 2011 Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition Fähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck Zerstörungsfähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1971 Meyers Manx Forza Edition Zerstörungsfähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1953 Morris Minor 1000 Forza Edition Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2003 Nissan Fairlady Z Forza Edition Veranstaltungs-EP-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Pagani Huayra BC Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA Forza Edition Driftfähigkeiten-Boost Wheelspins, Saisonveranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Porsche 911 GT3 RS Forza Edition Fuhrpark Belohnung für den Erhalt von 29 verschiedenen Fahrzeugen der Marke Porsche 1963 Volkswagen Beetle Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Flexibilität geht über alles Auszeichnung (3 Sterne in allen Kapiteln der Story "Vocho" erhalten)

Beispiele für den effektiven Einsatz der Forza Horizon 5 Forza Editions

Ihr habt eine Forza Edition in eurem Fuhrpark? Dieser Abschnitt liefert ein paar Anregungen, wie ihr etwas aus ihr herausholt. Zu den wohl lukrativsten Boni gehört der „Veranstaltungs-EP-Boost“. Vor allem in Verbindung mit Rennen wie Goliath ist dieser Bonus gefragt. Ihr könnt für Rennen natürlich vorher euer Fahrzeug mit einem Tuning versehen, um eine Klasse zu fahren die für euch angenehm ist und die Leistung zu optimieren. Mehr Erfahrungspunkte bedeuten schnelleren Fortschritt bei eurer Stufe, schneller Autos freischalten und mehr Geld. Ihr bekommt mit jedem Stufenaufstieg einen Wheelspin. Jeder Spin ist eine Chance auf Geld oder ein Auto.

Auch ein Boni auf Fähigkeiten ist nicht zu verachten. Fähigkeitspunkte sind für einige Dinge gut und können über Auto-Meisterung investiert werden. Jedes Auto hat einen Fähigkeitsbaum, über den sich verschiedene Boni freischalten lassen. Manche gewähren euch unmittelbar Credits, #Forzathon-Punkte, Erfahrungspunkte oder Wheelspins. Einige wenige lassen euch sogar Autos freischalten. Aber auch andere Perks können nützlich sein. Einige helfen euch schneller Fähigkeitsketten in die Höhe zu treiben, andere bieten einen Bonus auf eure verdienten Erfahrungspunkte bei Veranstaltungen. Mit dem Zerstörungsfähigkeiten-Boost könnt ihr zum Beispiel in der Wüste Kakteen und Gestrüpp umfahren und so schnell Kombos aufbauen. An den richtigen Locations geht dies ohne nennenswertes Risiko. Liegen euch Drifts, ist eine entsprechende Forza Edition eine super Option – sofern ihr diese auch gern für Drifts nutzt.

Vor allem am Anfang sind die Forza Horizon 5 Forza Editions nützlich. Ihr bekommt im Spiel relativ mühelos Credits, Autos, Erfahrungspunkte und Co., weshalb es überhaupt nicht nötig ist, sich (dauerhaft) auf die Autos zu versteifen und den Rest zu ignorieren. In den ersten Spielstunden kann es aber definitiv einige Dinge erleichtern. Zum Beispiel mit Blick auf die Festival-Spielliste, bei der es für einige Inhalte Einschränkungen bei der Fahrzeugwahl gibt. Ihr profitiert hier von einem großen Fuhrpark und es hilft, wenn ihr dank der Forza Editions schneller einen solchen aufbauen könnt, der euch für die Liste die nötigen Optionen bietet.

Möchtet ihr einen Blick auf die Fahrzeuge werfen, findet ihr auf der folgenden Seite eine Galerie. Diese ist für sich, damit User mit Mobilgeräten und Datenvolumen nicht unnötig viel Bildmaterial angezeigt bekommen.