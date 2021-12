Seit der Forza Horizon 5 Serie 2 könnt ihr im Spiel Auszeichnungen aus der neuen Kategorie „Welt im Wandel“ erhalten. Diese Auszeichnungen sind an saisonale Events geknüpft. Gemeint sind hier nicht die wöchentlich wechselnden Jahreszeiten im Spiel, sondern Feierlichkeiten wie Weihnachten oder Neujahr.

Zu bestimmten Anlässen ist die Spielwelt passend geschmückt. Während Serie 2 zum Beispiel findet ihr in Mulegé den Weihnachstmarkt „Horizon Wonderland“. Daran geknüpft ist ein besonderes Feature, welches nur in Serie 2 zur Verfügung steht. In der kann jede Woche ein Fahrzeug aus dem #Forzathon Shop an einen Freund verschenkt werden. Sonst ist dies nur an zufällige Spieler möglich. Zu Weihnachten und Neujahr darf zusätzlich ein Auto an einen Freund verschenkt werden. Dies entspricht sechs Geschenken. Ein so erhaltenes Geschenk kann beim Horizon Wonderland abgeholt werden.

Nicht alle Forza Horizon 5 Welt im Wandel Auszeichnungen können aktuell schon abgeschlossen werden. Einige zum Beispiel den Erhalt verschiedener Autos voraus, die teilweise noch nicht erspielt werden können. Einige andere sind an Neujahr gebunden. Die Kategorie dürfte künftig zudem Zuwachs erhalten. Zumindest deutet das gewählte Motiv dies an, da dies neben den Laternen für Neujahr und einer weihnachtlichen Zuckerstange auch einen Halloween-Kürbis abbildet. Denkbar sind durchaus auch Ergänzungen zu anderen Festlichkeiten.

Abschließen könnt ihr diese Auszeichnungen während der entsprechenden Feierlichkeiten im Spiel, da viele an bestimmte Objekte oder umgestaltete Orte aus diesen Zeiten geknüpft sind. Ausnahmen könnten hier die Sammler-Auszeichnungen sein, für die bestimmte Fahrzeuge nötig sind, die mit den entsprechenden Serien kommen. Zumindest theoretisch könnten die auch bei einem späteren Erhalt der Fahrzeuge auch nach den Events noch freigeschaltet werden. Da derzeit die erste Feierlichkeit aktiv ist, gibt es noch keine Möglichkeit, dies zu überprüfen.

Forza Horizon 5 Welt im Wandel Auszeichnungen aufrufen

Die Auszeichnungen sind euch bisher womöglich noch gar nicht aufgefallen, da sie leicht zu übersehen sind. Ihr findet sie wie alle anderen Auszeichnungen auch im Hauptmenü, im Reiter „Kampagne“. Geht dort in die Kachel „Auszeichnungen“ und scrollt dort ganz nach hinten. Dort findet ihr die Kachel „Welt im Wandel“. Geht ihr in die, seht ihr sämtliche Auszeichnungen dieser Kategorie.

Forza Horizon 5 Welt im Wandel Auszeichnungen Feiertage (Weihnachten, Serie 2)

verfügbar ab: 09. Dezember 2021 (Serie 2)

09. Dezember 2021 (Serie 2) Laufzeit von Serie 2: 09 Dezember 2021 bis 06. Januar 2022

09 Dezember 2021 bis 06. Januar 2022 Besonderheiten: Horizon Wonderland, Eisstadion, weihnachtliche Dekoration

Horizon Wonderland, Eisstadion, weihnachtliche Dekoration Anzahl Auszeichnungen: 10 (davon eine Sammler-Auszeichnungen)

Frohes Fest!

Beschreibung: Besuche während der Feiertage das Stadion, um die neue Eislaufbahn zu entdecken!

Besuche während der Feiertage das Stadion, um die neue Eislaufbahn zu entdecken! Tipps: Gemeint ist hier das El Stadio Horizon, welches ihr südlich der Stadt Guanajuato findet. Den Ort zu besuchen genügt, für den Erhalt dieser Auszeichnung.

Gemeint ist hier das El Stadio Horizon, welches ihr südlich der Stadt Guanajuato findet. Den Ort zu besuchen genügt, für den Erhalt dieser Auszeichnung. Auszeichnungspunkte: 50

Jetzt investieren!

Beschreibung: Besuche während der Feiertage das Horizon Wonderland in Mulége

Besuche während der Feiertage das Horizon Wonderland in Mulége Tipps: Im Südwesten der Spielwelt findet ihr die kleine Ortschaft Mulége. Das Horizon Wonderland hat ein eigenes Symbol auf der Karte und ist daher leicht zu finden.

Im Südwesten der Spielwelt findet ihr die kleine Ortschaft Mulége. Das Horizon Wonderland hat ein eigenes Symbol auf der Karte und ist daher leicht zu finden. Auszeichnungspunkte: 50

Kannst du dir schenken

Beschreibung: Entdecke während der Feiertage den riesigen Weihnachtsbaum in Guanajuato

Entdecke während der Feiertage den riesigen Weihnachtsbaum in Guanajuato Tipps: Guanajuato ist die größte Stadt im Spiel. Sie ist südlich vom Spielerhaus Hotel Castillo und nördlich vom Stadion zu finden. In der Stadt stehen zahlreiche Weihnachtsbäume. Der gesuchte Baum sticht mit seiner Größe hervor und ist bei der Kathedrale zu finden. Die ist beim Straßen-Rennserie Event Kathedrale, Rundstrecke zu finden, siehe auch die Screenshots unten. Orientieren könnt ihr euch auch am Universitäts-Symbol auf der Map.

Guanajuato ist die größte Stadt im Spiel. Sie ist südlich vom Spielerhaus Hotel Castillo und nördlich vom Stadion zu finden. In der Stadt stehen zahlreiche Weihnachtsbäume. Der gesuchte Baum sticht mit seiner Größe hervor und ist bei der Kathedrale zu finden. Die ist beim Straßen-Rennserie Event Kathedrale, Rundstrecke zu finden, siehe auch die Screenshots unten. Orientieren könnt ihr euch auch am Universitäts-Symbol auf der Map. Auszeichnungspunkte: 50

Eisige Freuden

Beschreibung: Führe während der Feiertage innerhalb 1 Minute 5 Drift- oder E-Drift-Fähigkeiten auf der Eisbahn im Stadion aus

Führe während der Feiertage innerhalb 1 Minute 5 Drift- oder E-Drift-Fähigkeiten auf der Eisbahn im Stadion aus Tipps: Im Stadion findet ihr eine Eisfläche, während der Feierlichkeiten. Aktiviert ihr die Auszeichnung, bekommt ihr unter anderem einen Timer und Zähler auf der linken Bildschirmseite eingeblendet, der als Orientierung helfen kann. Schnappt euch ein Auto, mit dem euch Drifts leichtfallen. Deaktiviert wenn nötig Fahrhilfen (ausgenommen ABS und Automatik bei der Schaltung) und führt ein paar kurze Drifts aus. Die Eisfläche hilft euch. Am einfachsten sind die E-Drifts, da ihr dafür einfach kurz die Handbremse betätigt und euer Auto in eine Querlage bringen müsst. Ihr könnt auch ein Fahrzeug wie den BMW Isetta oder Willys Jeep nehmen und euch ggf. ein Drift-Setup installieren. Damit geht es fast von allein, nicht zuletzt dank der eisigen Fläche. Für den Willys Jeep verwende ich das Tuning „637 074 303“. Es gibt zahlreiche Alternativen und auch etliche Optionen für die Isetta.

Im Stadion findet ihr eine Eisfläche, während der Feierlichkeiten. Aktiviert ihr die Auszeichnung, bekommt ihr unter anderem einen Timer und Zähler auf der linken Bildschirmseite eingeblendet, der als Orientierung helfen kann. Schnappt euch ein Auto, mit dem euch Drifts leichtfallen. Deaktiviert wenn nötig Fahrhilfen (ausgenommen ABS und Automatik bei der Schaltung) und führt ein paar kurze Drifts aus. Die Eisfläche hilft euch. Am einfachsten sind die E-Drifts, da ihr dafür einfach kurz die Handbremse betätigt und euer Auto in eine Querlage bringen müsst. Ihr könnt auch ein Fahrzeug wie den BMW Isetta oder Willys Jeep nehmen und euch ggf. ein Drift-Setup installieren. Damit geht es fast von allein, nicht zuletzt dank der eisigen Fläche. Für den Willys Jeep verwende ich das Tuning „637 074 303“. Es gibt zahlreiche Alternativen und auch etliche Optionen für die Isetta. Auszeichnungspunkte: 50

Eisbrecher

Beschreibung: Führe während der Feiertage innerhalb 1 Minute 5 Sprungfähigkeiten auf der Eisbahn im Stadion aus

Führe während der Feiertage innerhalb 1 Minute 5 Sprungfähigkeiten auf der Eisbahn im Stadion aus Tipps: Ihr könnt euch die Auszeichnung anpinnen (in die Auszeichnungen gehen, diese spezifische auswählen und anpinnen) und seht so genau, wie euer Fortschritt ist. Nötig ist es aber nicht, ihr erhaltet sie auch so, wenn ihr die Kriterien erfüllt. Im Stadion sind kreisförmig Rampen platziert. Fahrt im Kreis und nehmt die dabei für die Sprünge mit. Je nach Fahrzeug solltet ihr eventuell darauf achten, wie ihr auffahrt. Große, schwere Wagen die auf Gelände ausgelegt sind, sind nicht ganz so leicht in einen Sprung zu bewegen, wie dies etwa bei einem Hypercar der Fall ist. Diese sind für die Straße gebaut und reagieren empfindlich auf jede noch so kleine Unebenheit. Ich habe ein bisschen rumprobiert, selbst geländetaugliche Fahrzeuge sind hier gut geeignet. Versucht mit denen aber möglichst über die Mitte zu fahren, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei vielen Autos genügt es, wenn ihr einfach über die Rampen fahrt. Selbst wenn ihr nur eine Seite gerade noch erwischt, springt ihr.

Ihr könnt euch die Auszeichnung anpinnen (in die Auszeichnungen gehen, diese spezifische auswählen und anpinnen) und seht so genau, wie euer Fortschritt ist. Nötig ist es aber nicht, ihr erhaltet sie auch so, wenn ihr die Kriterien erfüllt. Im Stadion sind kreisförmig Rampen platziert. Fahrt im Kreis und nehmt die dabei für die Sprünge mit. Je nach Fahrzeug solltet ihr eventuell darauf achten, wie ihr auffahrt. Große, schwere Wagen die auf Gelände ausgelegt sind, sind nicht ganz so leicht in einen Sprung zu bewegen, wie dies etwa bei einem Hypercar der Fall ist. Diese sind für die Straße gebaut und reagieren empfindlich auf jede noch so kleine Unebenheit. Ich habe ein bisschen rumprobiert, selbst geländetaugliche Fahrzeuge sind hier gut geeignet. Versucht mit denen aber möglichst über die Mitte zu fahren, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei vielen Autos genügt es, wenn ihr einfach über die Rampen fahrt. Selbst wenn ihr nur eine Seite gerade noch erwischt, springt ihr. Auszeichnungspunkte: 50

50 Belohnung: Ab zum Mond Forza Link-Phrase

Peeling gefällig?

Beschreibung: Erreiche während der Feiertage in einem Peel innerhalb 2 Minuten auf der Eisbahn im Stadion eine Fähigkeitswertung von insgesamt 5.000

Erreiche während der Feiertage in einem Peel innerhalb 2 Minuten auf der Eisbahn im Stadion eine Fähigkeitswertung von insgesamt 5.000 Tipps: Peel ist eine Marke, von der die beiden Leichtfahrzeuge Peel Trident und Peel P50 stammen. Beide könnt ihr aktuell nocht nicht im Spiel erhalten. Den Peel P50 bekommt ihr, wenn innerhalb von Serie 2 genug Autos von Spielenden verschenkt werden und die zweite Belohnung von Horizon-Wichteln freigeschaltet wird. Den Status könnt ihr in der Festival-Spielliste einsehen, indem ihr in den Reiter Serie geht. Sollte dieser Meilenstein nicht erreicht werden, bleibt euch noch der Peel Trident. Diesen könnt ihr in Forza Horizon 5 Serie 2 Woche 4 (Frühling) freischalten. Der Peel Trident ist die Belohnung für das Erreichen von 45 Punkten in dieser Liste. Aufgrund der Beschaffenheit der beiden Autos könnt ihr die 5.000 Punkte gut mit Drifts sammeln. Die Rampen könnt ihr für Sprünge nehmen und so Kombos zaubern. Für 5.000 Punkte genügen wenige Fähigkeiten.

Peel ist eine Marke, von der die beiden Leichtfahrzeuge Peel Trident und Peel P50 stammen. Beide könnt ihr aktuell nocht nicht im Spiel erhalten. Den Peel P50 bekommt ihr, wenn innerhalb von Serie 2 genug Autos von Spielenden verschenkt werden und die zweite Belohnung von Horizon-Wichteln freigeschaltet wird. Den Status könnt ihr in der Festival-Spielliste einsehen, indem ihr in den Reiter Serie geht. Sollte dieser Meilenstein nicht erreicht werden, bleibt euch noch der Peel Trident. Diesen könnt ihr in Forza Horizon 5 Serie 2 Woche 4 (Frühling) freischalten. Der Peel Trident ist die Belohnung für das Erreichen von 45 Punkten in dieser Liste. Aufgrund der Beschaffenheit der beiden Autos könnt ihr die 5.000 Punkte gut mit Drifts sammeln. Die Rampen könnt ihr für Sprünge nehmen und so Kombos zaubern. Für 5.000 Punkte genügen wenige Fähigkeiten. Auszeichnungspunkte: 50

Naschkatze

Beschreibung: Zerstöre während der Feiertage 25 Zuckerstangen

Zerstöre während der Feiertage 25 Zuckerstangen Tipps: Hierfür solltet ihr ein Auto der Marke Mazda nehmen, da ihr mit einem solchen Wagen für eine andere Auszeichnung ebenfalls Zuckerstangen zerstören müsst. Am einfachsten erledigt ihr dies im Stadion, da dort viele Zuckerstangen freistehend zu finden sind. Zuckerstangen findet ihr außerdem in Ortschaften wie Mulége, Guanajuato und Playa Azul. Dort aber manchmal nah an Hauswänden, hinter unzerstörbaren Zäunen oder direkt vor Zäunen. Als Hilfe könnt ihr auch hier wieder pinnen, da manchmal Zuckerstangen nicht gezählt werden. Meiner Beobachtung nach scheint dies vor dann der Fall zu sein, wenn ihr mit kurzem Zeitabstand zwei Zuckerstangen zerstört. Sie gehen zwar kaputt, aber der Counter erhöht sich nicht. Aber auch mit mehr Tempo hatte ich einige Ausnahmen, bei denen der Zähler hing. Angepinnt seht ihr, wie viel tatsächlich gewertet wurde.

Hierfür solltet ihr ein Auto der Marke Mazda nehmen, da ihr mit einem solchen Wagen für eine andere Auszeichnung ebenfalls Zuckerstangen zerstören müsst. Am einfachsten erledigt ihr dies im Stadion, da dort viele Zuckerstangen freistehend zu finden sind. Zuckerstangen findet ihr außerdem in Ortschaften wie Mulége, Guanajuato und Playa Azul. Dort aber manchmal nah an Hauswänden, hinter unzerstörbaren Zäunen oder direkt vor Zäunen. Als Hilfe könnt ihr auch hier wieder pinnen, da manchmal Zuckerstangen nicht gezählt werden. Meiner Beobachtung nach scheint dies vor dann der Fall zu sein, wenn ihr mit kurzem Zeitabstand zwei Zuckerstangen zerstört. Sie gehen zwar kaputt, aber der Counter erhöht sich nicht. Aber auch mit mehr Tempo hatte ich einige Ausnahmen, bei denen der Zähler hing. Angepinnt seht ihr, wie viel tatsächlich gewertet wurde. Auszeichnungspunkte: 50

Baumeister

Beschreibung: Zerstöre während der Feiertage 25 Weihnachtsbäume

Zerstöre während der Feiertage 25 Weihnachtsbäume Tipps: Nehmt auch hier einen Mazda, um doppelte Arbeit zu sparen. Auch Weihnachtsbäume findet ihr im Stadion und in Ortschaften. Leider gibt das Stadion hier nicht ganz so viel her. Hier empfehlen sich Guanajuato oder Mulége. Letzteres ist etwas übersichtlicher. Ist euch die Suche in den Ortschaften zu mühsam, geht das Stadion mit einem Kniff trotzdem. Fahrt im Kreis und alle Bäume um, geht dann zu einem der Rennen in der Nähe, tretet dem Rennen bei, wählt Solo, bestätigt und wählt euren Mazda aus, der bei den empfohlenen Autos wahrscheinlich als letzter Wagen auftaucht und geht nach der Fahrzeugwahl auf Rennen verlassen. Nun könnt ihr erneut im Stadion die Weihnachtsbäume umfahren. Selbstverständlich könnt ihr euch auch mit der Auszeichnung Zeit lassen und verteilt über die nächsten Wochen immer mal Bäume umfahren, die euch vor die Motorhaube kommen. Es ist nicht nötig, hier mit Kniffen wie dem beschriebenen zu arbeiten.

Nehmt auch hier einen Mazda, um doppelte Arbeit zu sparen. Auch Weihnachtsbäume findet ihr im Stadion und in Ortschaften. Leider gibt das Stadion hier nicht ganz so viel her. Hier empfehlen sich Guanajuato oder Mulége. Letzteres ist etwas übersichtlicher. Ist euch die Suche in den Ortschaften zu mühsam, geht das Stadion mit einem Kniff trotzdem. Fahrt im Kreis und alle Bäume um, geht dann zu einem der Rennen in der Nähe, tretet dem Rennen bei, wählt Solo, bestätigt und wählt euren Mazda aus, der bei den empfohlenen Autos wahrscheinlich als letzter Wagen auftaucht und geht nach der Fahrzeugwahl auf Rennen verlassen. Nun könnt ihr erneut im Stadion die Weihnachtsbäume umfahren. Selbstverständlich könnt ihr euch auch mit der Auszeichnung Zeit lassen und verteilt über die nächsten Wochen immer mal Bäume umfahren, die euch vor die Motorhaube kommen. Es ist nicht nötig, hier mit Kniffen wie dem beschriebenen zu arbeiten. Auszeichnungspunkte: 50

Mach ma‘ Platz da im Mazda

Beschreibung: Zerstöre während der Feiertage in einem Mazda 25 Schneemänner, 25 Weihnachtsbäume und 25 Zuckerstangen

Zerstöre während der Feiertage in einem Mazda 25 Schneemänner, 25 Weihnachtsbäume und 25 Zuckerstangen Tipps: Auch hier gilt, pinnt zuerst die Auszeichnungen, da der Zähler manchmal nicht steigt. Hier könnten meiner Beobachtung nach die zeitlichen Abstände relevant sein. Der Zähler stieg bei mir manchmal nicht, wenn ich mit wenig Zeitabstand zwei der geforderten Objekte zerstört habe. Schnappt euch einen beliebigen Mazda. Ihr erhaltet einen Savanna RX-7, wenn ihr die Auszeichnung Dreimalig abschließt. Für die müsst ihr die Super7 drei Mal abschließen. Ihr könnt aber auch bei der Automesse einen Mazda kaufen, wenn ihr keinen besitzt. Am günstigsten bekommt ihr bei der Automesse den 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 und den 1994 Mazda MX-5 Miata. Beide kosten jeweils 25.000 Credits. Zuckerstangen und Weihnachtsbäume hab ich bereits bei vorherigen Auszeichnungen beschrieben. Schneemänner findet ihr auf dem Vulkan Caldera. Leider nur fünf. Drei beim See und zwei bei einer kleinen Gebäude-Gruppe auf dem Vulkan oben. Ein Schneemann am Krater ist ein wenig fies auf Geröll platziert. Möglicherweise wird es im Rahmen von Serie 2 noch einfacher, diese Aufgabe zu erledigen. In der zweiten Woche sind Schneemänner Sammelobjekt, in der dritten Woche ist Winter. Mit Glück erhöht sich dann die Anzahl vorhandener Schneemänner im Spiel. Möchtet ihr mit den fünf Schneemännern auf dem Vulkan die Aufgabe direkt erledigen, fahrt ihr alle fünf Schneemänner um, fahrt dann zu einem der Rennen auf dem Vulkan, startet und geht nach der Fahrzeugauswahl direkt wieder aus dem Rennen. Nun sind alle wieder vorhanden.

Auch hier gilt, pinnt zuerst die Auszeichnungen, da der Zähler manchmal nicht steigt. Hier könnten meiner Beobachtung nach die zeitlichen Abstände relevant sein. Der Zähler stieg bei mir manchmal nicht, wenn ich mit wenig Zeitabstand zwei der geforderten Objekte zerstört habe. Schnappt euch einen beliebigen Mazda. Ihr erhaltet einen Savanna RX-7, wenn ihr die Auszeichnung Dreimalig abschließt. Für die müsst ihr die Super7 drei Mal abschließen. Ihr könnt aber auch bei der Automesse einen Mazda kaufen, wenn ihr keinen besitzt. Am günstigsten bekommt ihr bei der Automesse den 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 und den 1994 Mazda MX-5 Miata. Beide kosten jeweils 25.000 Credits. Zuckerstangen und Weihnachtsbäume hab ich bereits bei vorherigen Auszeichnungen beschrieben. Schneemänner findet ihr auf dem Vulkan Caldera. Leider nur fünf. Drei beim See und zwei bei einer kleinen Gebäude-Gruppe auf dem Vulkan oben. Ein Schneemann am Krater ist ein wenig fies auf Geröll platziert. Möglicherweise wird es im Rahmen von Serie 2 noch einfacher, diese Aufgabe zu erledigen. In der zweiten Woche sind Schneemänner Sammelobjekt, in der dritten Woche ist Winter. Mit Glück erhöht sich dann die Anzahl vorhandener Schneemänner im Spiel. Möchtet ihr mit den fünf Schneemännern auf dem Vulkan die Aufgabe direkt erledigen, fahrt ihr alle fünf Schneemänner um, fahrt dann zu einem der Rennen auf dem Vulkan, startet und geht nach der Fahrzeugauswahl direkt wieder aus dem Rennen. Nun sind alle wieder vorhanden. Auszeichnungspunkte: 250

Belohnung: Stille-Nacht-Musikbox Hupe

Danke an PapaBear9270 für den Hinweis zu den Schneemännern.

Autosammler Stufe 2

Beschreibung: Besitze folgende Autos: 2019 Lamborghini Aventador SVJ, 2012 Lamborghini Aventador J, 2021 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante, 2011 Ferrari 599 GTO, 2002 Ferrari 575M Maranello, 1939 Maserati 8CTF, 1962 Peel P50, 1965 Peel Trident

Besitze folgende Autos: 2019 Lamborghini Aventador SVJ, 2012 Lamborghini Aventador J, 2021 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante, 2011 Ferrari 599 GTO, 2002 Ferrari 575M Maranello, 1939 Maserati 8CTF, 1962 Peel P50, 1965 Peel Trident Tipps: Derzeit noch nicht möglich, da es einige Autos noch nicht gibt. Ihr erhaltet die Wagen auf folgendem Weg:

Derzeit noch nicht möglich, da es einige Autos noch nicht gibt. Ihr erhaltet die Wagen auf folgendem Weg: 2019 Lamborghini Aventador SVJ: Festival Spielliste Serie 2, 200 Punkte (eine Serie besteht aus 4 Saisons, also aus vier Wochen; eure Punkte in der Serie seht ih in der Liste im vordersten Reiter Serie) 2012 Lamborghini Aventador J: Festival Spielliste Serie 2, Herbst, saisonale Meisterschaft Total gehypt 2021 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante: Festival Spielliste Serie 2, Frühling, 25 Punkte 2011 Ferrari 599 GTO: Festival Spielliste Serie 2, Winter, 25 Punkte 2002 Ferrari 575M Maranello: Festival Spielliste Serie 2, Frühling, saisonale Meisterschaft Neue Anfänge 1939 Maserati 8CTF: Festival Spielliste Serie 2, Sommer 45 Punkte 1962 Peel P50: Horizon-Wichteln Belohnung wenn 100 Prozent erreicht werden (den Fortschritt könnt ihr in der Spielliste in der Serienübersicht auf der rechten Seite einsehen, ein genauer Wert wird nicht angezeigt, nur ein Balken) 1965 Peel Trident: Festival Spielliste Serie 2, Frühling, 45 Punkte

Auszeichnungspunkte: 1.000

Forza Horizon 5 Welt im Wandel Auszeichnungen Neujahr

Neujahr ist derzeit noch nicht aktiv. To be continued …

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5