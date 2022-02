Forza Horizon 5 Wheelspins nach dem Serie 4-Update

Seit dem Serie 4 Update liefern die Forza Horizon 5 Wheelspins jede Menge Gesprächsstoff. Die Entwickler haben mit dem Update mehrere Exploits aus dem Spiel entfernt. Davon betrafen mehrere die Wheelspins. Doch bei der bloßen Entfernung ist es nicht geblieben. Die Spins selbst wurden einer Änderung unterzogen, die reichlich Zündstoff lieferte. Seitdem ist unter Spielenden eine hitzige Debatte entstanden. Sind die Entwickler mit ihrer Änderung zu weit gegangen und die Wheelspins nun völlig entwertet? Unter anderem wird Playground Games vorgeworfen, es neuen Spielenden nun unmöglich zu machen, rasch an Credits zu kommen. Lukrative Gewinne aus den Spins seien nicht mehr zu erwarten. Für manche Person war das Update gar ein Grund, Forza Horizon 5 dem Untergang geweiht zu sehen.

Was ist dran? Sind die Forza Horizon 5 Wheelspins nach dem Update tatsächlich so entwertet, wie von einigen Personen behauptet wird? Hat das Update das Spiel vor die Wand gefahren? Sehen wir uns ein paar Fakten an. Zunächst ein Blick auf Steam. Trotz aller Kontroversen findet sich aktuell (05. Februar 2022, 22:49 Uhr) das Spiel in den Topsellern. Dort rangiert es auf Platz #21. Noch vor Spielen wie Monster Hunter Rise und Age of Empires IV. Gefiltert nach Rennspielen belegt es den dritten Platz hinter F1 2021 und der GTA V: Premium Edition. Das Formel 1-Spiel ist derzeit mit 67 Prozent Rabatt allerdings deutlich günstiger zu bekommen als Forza Horizon 5. Das derzeit ebenfalls stark reduzierte und noch günstigere Need for Speed Heat platziert sich hier erst nach Forza, obwohl es als Arcade Rennspiel sogar Forza Horizon 5 deutlich näher kommt, als dies bei F1 der Fall wäre. Auch in den Topspielen nach aktuellen Spielerzahlen taucht es weiterhin auf. Hier ist es recht weit unten in der Liste zu finden. Der heutige Höchststand dort bei über 17.000 Spielern.

Werfen wir zuletzt einen Blick auf die Bewertungen bei Steam. Auch dort ist es noch immer sowohl bei den kürzlichen als auch bei allen Rezensionen als „Sehr positiv“ eingeordnet. Zwar verrät ein Blick in die Rezensionen, dass das Update ein paar negative Reviews getriggert hat, von Review Bombing aber kann hier nicht die Rede sein. Ein Eindruck, der sich bei einem Blick auf die Seite Metacritic bestätigt. Auch dort liegt der User Score derzeit zwischen 6.9 und 8.5 Punkten. Der 6.9 Wert stammt aus der PC-Version und die negativen Bewertungen sind überwiegend älter. Von einem gewaltigen Aufschrei also kann nicht die Rede sein. Wären die Spielenden wirklich so verärgert, wie einige Diskussionen vermuten lassen, würden wir an diesen Stellen andere Werte sehen.

Es wird hier also wie so oft heißer gekocht als letztlich gegessen. Lasst uns im nächsten Schritt einen Blick auf die Wheelspins selbst werfen. Ich habe einige nach dem Update gedreht und dokumentiert, was ich aus den Spins bekommen haben. Eines vorweg: Im Vorfeld habe ich alles an kosmetischen Inhalten gekauft, was ich zuvor nicht aus den Wheelspins gezogen hatte. Diese beinhalten in meinem Fall also fast ausschließlich Autos und Credits. Ein kleiner Teil kosmetischer Gegenstände ist noch in meinen Spins, da legendäre und epische Cosmetics nicht gekauft werden können. Alles was zum Kauf verfügbar war, ist raus.

Forza Horizon 5 Wheelspins nach dem Serie 4 Update

2.000 Credits 30.000 Credits 300.000 Credits 15.000 Credits 45.000 Credits 1983er 242 Turbo Evolution Volvo 4.000 Credits 100.000 Credits 175.000 Credits 1995er Eclipse GSX Mitsubishi 15.000 Credits 1993er SVT Cobra R Ford 15.000 Credits 5.000 Credits 2017er DB11 Aston Martin 2015er Charger SRT Hellcat Dodge 175.000 Credits 175.000 Credits 100.000 Credits 2006er H1 Alpha Hummer 5.000 Credits 40.000 Credits 10.000 Credits 2015er Corvette Z06 Chevrolet 20.000 Credits 15.000 Credits 250.000 Credits 1.000 Credits 15.000 Credits 10.000 Credits 175.000 Credits 2018er John Cooper Works Countryman All4 MINI 2015er #24 Tankpool24 Racing Truck Mercedes-Benz 2.000 Credits 2013er V12 Vantage S Aston Martin 5.000 Credits 100.000 Credits 200.000 Credits 30.000 Credits 20.000 Credits 5.000 Credits 40.000 Credits 50.000 Credits 90.000 Credits 50.000 Credits 15.000 Credits 175.000 Credits 2011er 1 Series M Coupe BMW 100.000 Credits 20.000 Credits 5.000 Credits 35.000 Credits 45.000 Credits 20.000 Credits 20.000 Credits Lila-Grünes Sakko 1971er Manxx Meyers 150.000 Credits 15.000 Credits 2013er A 45 AMG Mercedes-Benz

Forza Horizon 5 Super-Wheelspins nach dem Serie 4 Update

15.000 Credits Jeep Gladiator 15.000 Credits M-B SSK 90.000 Credits 50.000 Credits 45.000 Credits 5.000 Credits #34 VW Beetle 50.000 Credits Audi RS 5 10.000 Credits Silvia '94 35.000 Credits 175.000 Credits 15.000 Credits Jeep Trackhawk 2.000 Credits BMW M5 '95 5.000 Credits 5.000 Credits Ultima 1020 1.000 Credits 300.000 Credits 175.000 Credits Chevy Camaro '18 100.000 Credits 40.000 Credits 125.000 Credits 10.000 Credits BMW M3 '08 20.000 Credits 50.000 Credits Chevy Camaro '17 200.000 Credits 250.000 Credits 15.000 Credits Audi RS2 '95 25.000 Credits 1.000 Credits 5.000 Credits Corvette '67 10.000 Credits Jeep Gladiator 4.000 Credits 125.000 Credits 1.000 Credits Silvia '00 200.000 Credits 10.000 Credits 15.000 Credits 175.000 Credits 175.000 Credits 30.000 Credits RAM Power Wagen 20.000 Credits Cherokee '14 2.000 Credits 20.000 Credits 5.000 Credits 15.000 Credits 250.000 Credits 15.000 Credits 175.000 Credits 2.000 Credits 4.000 Credits Silvia '98 15.000 Credits 1.000 Credits 5.000 Credits 15.000 Credits 45.000 Credits Chevy 150 Sedan Schwarze klobige Uhr 20.000 Credits 2.000 Credits BMW M3 '91 100.000 Credits 4.000 Credits 35.000 Credits 125.000 Credits

Die Wheelspins sind natürlich letztlich reines Glücksspiel. Erfahrungen anderer Personen können abweichend sein. Habt ihr in den Spins noch kosmetische Gegenstände, ist der Pool ein anderer.

Die Datensätze für die Tabellen sind nicht besonders groß, da es dauert, Wheelspins zu erhalten und diese nicht in gewaltigen Mengen zur Verfügung stehen. Sie zeigen aber, dass das Spiel auch nach dem Serie 4 Update noch immer großzügige Belohnungen in den Spins bereithält und die nach wie vor gar nicht so selten auftreten. Manche Person mag mehr Glück haben, eine andere weniger. Trotz einer Abwertung bleiben die Spins durchaus lukrativ. Es mag nun öfter eine Niete dabei sein, auf die Menge aber nach wie vor ein netter Zugewinn.

Warum überhaupt Daten? Sie sind nicht emotional und ermöglichen einen nüchternen Blick auf die hitzige Diskussion rund um die Wheelspins in Forza 5. Bei Gelegenheit werde ich die Wheelspin-Datzensätze noch etwas aufstocken, um einen größeren Pool zu erhalten.

Meine ersten Datensätze umfassen 60 Wheelspins und 27 Super-Wheelspins. Die 60 Wheelspins haben 2.889.000 Credits eingebracht. Der Wert der Fahrzeuge nicht einberechnet.

Die Super-Wheelspins haben einen Gewinn von 3.454.000 Credits eingebracht. Auch hier ohne den Wert der Fahrzeuge zu berücksichtigen. Insgesamt waren es 87 Spins mit 141 Preisen. Der Gesamtgewinn in Credits lag bei 6.343.000 Credits.

Quellen: Steam, abgerufen am 05. Februar 2022; Metacritic, abgerufen am 05. Februar 2022; eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5, von Steam und Metacritic