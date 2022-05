EA kündigt Mobilespiel Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde an

Electronic Arts und Middle-earth Enterprises haben Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde angekündigt. Das Free-to-Play Mobilespiel ist ein Sammelobjekt-Rollenspiel, angesiedelt in der Welt von Der Herr der Ringe. Entwickelt wird es von Capital Games. Inspiriert ist das Spiel von den Geschichten, Schauplätzen, Charakteren und Erzählungen aus Der Herr der Ringe und Der Hobbit.

Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde soll rundenbasierte Kämpfe und ein tiefgreifendes Sammelsystem bieten. In Geschichten aus der Welt von Tolkien kämpft ihr gegen das Böse in Mittelerde. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Für den Sommer ist allerdings eine begrenzt verfügbare regionale Beta-Testphase in Aussicht gestellt. Das Spiel soll eine permanente Internetverbindung voraussetzen und wird zudem Ingame-Käufe umfassen. Gameplay-Material oder Screenshots wurden im Rahmen der Ankündigung nicht veröffentlicht.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung vom 09. Mai 2022

Bildquelle: Electronic Arts