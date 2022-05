Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 21 – Auf AMG-Art

Kapitel 1: Den Besten oder keinen

Ihr benötigt für diesen wöchentlichen #Forzathon den 2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Das Auto ist via Wheelspins und Automesse erhältlich. Der Messepreis liegt bei 78.000 Credits. Im Auktionshaus könnt ihr mit Glück über Gebote etwas günstiger wegkommen. Sofortkauf-Preise liegen aktuell über dem Messepreis. Zu finden ist der Wagen im Auktionshaus unter Mercedes-Benz, Modell M-B SLK.

Kapitel 2: Nahaufnahme

Habt ihr Kapitel 1 erledigt, gilt es ein Foto aufzunehmen. Zumindest bei mir musste es in diesem spezifischen Fall ein entwickeltes Bild sein. Spielt ihr mit dem Xbox Controller und Standard-Steuerung wäre dies also im Fotomodus ein Bild mit der A-Taste aufgenommen. Der Promo-Schnappschuss (wird mit RB angefertigt) zählte nicht. Probleme dieser Art können jedoch in beide Richtungen auftreten, probiert im Zweifelsfall also ein bisschen umher, sollte auch bei euch das Bild nicht auf Anhieb zählen. Verändern müsst ihr am Auto nichts, auch wenn die Kapitelbeschreibung dies durchaus vermuten lassen könnte. Es ist nicht nötig, mit Chrom herumzuspielen.