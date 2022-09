Forza Horizon 5 Serie 12 „Horizon Road Trip“ im Detail

Ab dem 13. September 2022 steht das neue Forza Horizon 5 Update zur Verfügung, welches den Namen „Horizon Road Trip“ trägt. Das Contentupdate umfasst neue Fahrzeuge, Bodykits und eine Serie mit Festival-Spiellisten, die von einzigartigen Rennarten in Mexiko inspiriert sind. Die Serie selbst beginnt am 15. September 2022.

Fehlerbehebungen

Mit dem kommenden Forza Horizon 5 Horizon Road Trip Update gibt es eine Reihe von Bugfixes. Einige davon wurden im jüngsten Blogpost der Entwickler zusammengefasst. Die Updatenotes sind aktuell noch nicht verfügbar. Dies sollte spätestens morgen der Fall sein.

Behebung eines Fehlers der den Fortschritt vom Weekly #Forzathon verhindert, wenn die Kapitel nicht in der korrekten Reihenfolge abgeschlossen werden

Fehlerbehebungen für die Erfolge „Einer für alle“ und „Wieder fest im Sattel“ für die Steam-Version des Spiels

Behebung eines Fehlers der bei Verwendung einer Grafikkarte der Serie AMD Radeon 6×00 zu niedrigen Frameraten führt, wenn AMD SAM aktiviert ist

Fix für einen Bug bei dem die „Not Connected“ Meldung fälschlicherweise in EventLab angezeigt wird wenn eine Route erstellt wird oder ein Track ausgewählt wird

Behebung eines Audiobugs der auftritt wenn Upgrades oder Tuningsetups auf ein Auto angewendet werden

Bodykits und Hörgeräte

Nein, niemand hat sich verlesen, noch habe ich mich verschrieben. Das kommende Forza Horizon 5 Update bringt eine Reihe neuer Bodykits und Hörgeräte. Zu den neuen Bodykits gehören die folgenden:

ADRO USA Widebody für den 2019 Hyundai Veloster N

APR Performance INc. Widebody für den 2010 Volkswagen Golf R

Bei der Personalisierung des Charakters im Spiel stehen künftig Hörgeräte in verschiedenen Farben und Varianten zur Verfügung.Ddarunter die folgenden:

Right / Left Side Ite Hearing Aids

Right / Left Side BTE Hearing Aids

Right / Left Side Baha

Right / Left Side Cochlear Implants

Hörgeräte sind unmittelbar nach Installation des Updates verfügbar und können über die Charakteranpassung ausgerüstet werden. Diese kann über jeden Außenposten und jedes Spielerhaus aufgerufen werden.

Festival Playlist Serie 12

Die Festival Spiellilsten in Serie 12 sind von verschiedenen Rennaktivitäten in Mexiko inspiriert. In jeder der vier kommenden Saisons (Jahreszeiten) werden die Aktivitäten der Spiellisten thematisch eine der Rennserien im Spiel aufgreifen:

Sommer: Straßen-Rennserie

Herbst: Querfeldein

Winter: Straßenszene

Frühling: Dirt-Rennserie

Ergänzend dazu bietet jede Woche eine saisonale Meisterschaft mit fünf statt der üblichen drei Rennevents und eine saisonale Meisterschaft die eine Goliath-mäßige Strecke bietet, passend zum wöchentlichen Thema. Sprich in der ersten Woche Straßen-Rennserie, in der zweiten Querfeldein …

Forza Horizon 5 Serie 12 Fahrzeuge

Mit Forza Horizon 5 Serie 12 kommen drei gänzlich neue Fahrzeuge, die erstmals in einem Forza vertreten sind. Dazu gesellen sich zwei Neuzugänge, die zum ersten Mal in Forza Horizon 5 verfügbar sein werden, jedoch nicht neu in Forza sind.

2021 Audi RS e-tron GT , 80 Punkte Festival-Spielliste Serie 12, Serie, 15. September 2022 bis 13. Oktober 2022

, 80 Punkte Festival-Spielliste Serie 12, Serie, 15. September 2022 bis 13. Oktober 2022 1991 Bentley Turbo R , 20 Punkte Festival Spielliste Sommer, 15. bis 22. September 2022

, 20 Punkte Festival Spielliste Sommer, 15. bis 22. September 2022 2021 Audi RS 7 Sportback , 20 Punkte Festival Spielliste Herbst, 22. bis 29. September 2022

, 20 Punkte Festival Spielliste Herbst, 22. bis 29. September 2022 2021 Lynk & Co 03+ , 20 Punkte Festival Spielliste Winter, 29. September 2022 bis 06. Oktober 2022

, 20 Punkte Festival Spielliste Winter, 29. September 2022 bis 06. Oktober 2022 2018 Nissan Sentra NISMO, 20 Punkte Festival Spielliste Frühling, 06. bis 13. Oktober 2022

Ausblick auf das kommende Forza Horizon 5 Content Update

Lat bust not least gab es einen Ausblick auf das folgenden Content Update. Mit diesem wird das nahende zehnjährige Jubiläum in Forza Horizon 5 gefeiert. Am 23. Oktober 2012 ist Forza Horizon für die Xbox 360 erschienen.

Forza Monthly September 2022 Streamaufzeichnung

Quellen: Forza.net, YouTube Forza; abgerufen am 12. September 2022, 20:43 Uhr

Bildquelle: Playground Games