Forza Horizon 5 Serie 14 „Donut Media“ im Detail

Forza Horizon 5 Serie 14 „Donut Media“ bringt die erste Season Donut Media Content ins Spiel. Darunter eine neue Horizon Story, Auszeichnungen und eine Teststrecke. Serie 14. beginnt am 10. November 2022, 15:30 Uhr. Das Update wird bereits ab dem 08. November für PC und Xbox verfügbar sein.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Autos sind künftig unter Fahrzeugtypen alphabetisch geordnet, wenn ihr eure Autos durchseht

Fehlerbehebung eines Bugs der am PC dazu führt, dass das gewählte Mapping beim Lenkrad nach dem Spielstart wieder auf Standardeinstellungen zurückgesetzt wird

weitere Verbesserung bei der falschen Prozentsatz-Anzeige beim Requisitenlimit in EventLab Blaupausencreator

Behebung eines Fehlers der beim Spielstart oder der Reise von Hot Wheels nach Mexiko dazu führt, dass eine Route zu einer Story gesetzt werden muss

der Hut des Tankito Doritos Outfits wird künftig das Doritos Logo oben anzeigen

Verbesserungen an der Voiceover Lokalisation der Horizon Storys

neue Sicherheitsverbesserungen für die PC-Version des Spiels

PC Verbesserungen (DLSS, FSR und DXR)

Das Spiel erhält Nvidia DLSS und AMD FSR 2. Dabei handelt es sich um Techniken, die die Auflösung hochskalieren. Diese können ein 4K-Bild aus einem 1080p Framebuffer erstellen. Dies ermöglicht eine höhere Leistung bei höherer Auflösung. Nvidia DLSS Super Resolution wird von allen Nvidia RTX Grafikkarten unterstützt. AMD FidelityFX Super Resolution 2 kann mit allen Grafikkarten, einschließlich AMD, Nvidia und Intel verwendet werden. Integriert wird zudem Nvidia DLAA. Dieses verwendete eine KI-gestützte Technologie, die der Kantenglättung dient.

Die implementiere DirectX Raytracing Implementierung auf dem PC wird verbessert. Diese erhält die beiden neuen Voreinstellungen Ultra und Extrem, die lebensechte Reflexionen für das Spielerauto in der Freifahrt und Rennen ermöglicht. Im Fotomodus kann die Technik realistische Drivatar-Reflexionen erzeugen. Auf der offiziellen Website gibt es ein ausführliches FAQ zu diesen Features.

Donut Media @ Horizon (Neue Horizon Story)

In dieser Story unterstützen euch Nolan und James, während ihr eine Reihe von Herausforderungen angeht. Diese testen eure Fähgikeiten beim Autobau und auf der Donut Media Teststrecke, die für diese Horizon Story gebaut wurde. Ihr könnt dort Autos aufrüsten und testen. Ziel ist es, einen klassischen Retro Muscle oder Retro-Sportwagen in eine Rallye-Maschine zu verwandeln. Auf der Teststrecke könnt ihr aus den folgenden Autos wählen:

1993 Ford SVT Cobra R

1993 Nissan 240 SX SE

1977 Pontiac Firebird Trans AM

Eure Aufgabe ist es, das richtige Auto für die Herausforderungen zu bauen und schließlich unter Beweis stellen, die richtige Wahl getroffen zu haben. Bei einer Reihe von Zielen reizt ihr die Grenzen des Wagens aus. Ihr könnt die Story später wiederholen und dabei eure Wahl ändern. Dafür muss Kapitel 2 erneut gespielt werden. Dies setzt den Storyverlauf der drei folgenden Kapitel zurück.

Rocket Bunny Widebody Kits

Das Forza Horizon 5 Serie 14 Update bringt 21 Rocket Bunny Widebody Kits. Die neuen Bodykits stehen direkt zur Verfügung und müssen nicht freigeschaltet werden. Sie können bei einem Außenposten oder Spielerhaus eingebaut werden. Kits kommen für folgende Autos:

1997 BMW M3

2005 BMW M3

1992 Honda NSX-R

2003 Honda S2000

2015 Lexus RC F

1994 Mazda MX-5 Miata

1997 Mazda RX-7 (features 2 Rocket Bunny widebody kits)

1993 Nissan 240SX SE

1969 Nissan Fairlady Z 432

2003 Nissan Fairlady Z

1992 Nissan Silvia CLUB K’s

1994 Nissan Silvia K’s

1998 Nissan Silvia K’s Aero

2000 Nissan Silvia Spec-R

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

2015 Porsche Cayman GTS

2013 Subaru BRZ

2013 Toyota 86

1992 Volkswagen Golf GTI 16v Mk2

2014 Volkswagen Golf R

Forza Horizon 5 Serie 14 Fahrzeuge

2020 Lynk & Co #62 Cyan Racing 03; 20 Punkte Festival Spielliste Sommer, 10. bis 17. November 2022

1965 Morris Mini-Traveller; 20 Punkte Festival Spielliste Herbst, 17. bis 24. November 2022

1946 Ford Super Deluxe Station Wagon; 20 Punkte Festival Spielliste Winter, 24. November bis 01. Dezember 2022

1953 Morris Minor Series II Traveler; 20 Punkte Festival Spielliste Frühling, 01. bis 08. Dezember 2022

Neue Kleidung und Forza-Link-Phrasen

Kleidung:

Donut Media Leaf Cap

Donut Media Grey Hoodie

Donut Media Black Jumper

Donut Media HRSPRS Relaxed Tee

Donut Media Black Cap

Donut Media Modern Race Helmet

Donut Media Black Bomber Jacket

Donut Media Yellow Relaxed Tee

Forza Link-Phrasen:

“MO POWA BABY”

“POP UP, UP & DOWN, HEADLIGHTS”

Donut Media Auszeichnungen

Neue Auszeichnungen wird Forza Horizon 5 Serie 14 ebenfalls beinhalten. Die folgende Liste bietet einen Überblick über die Neuzugänge bei den Auszeichnungen.

Name Beschreibung Punkte Belohnung Mo Powa! Schließe das Horizon, meet Donut Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 1500 Donut Media Yellow Relaxed Shirt (Kleidung) Real Mechanic Stuff Schließe das The Test Track Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 1500 In the Zone Schließe das HRSPRS Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 1500 Donut Media Black Kappe (Kleidung) Joy of Cars Schließe das Rally Up! Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 1500 Verses Schließe das The Donut Showdown Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 1500 Donut Media Black Bomber Jacke (Kleidung) Donut Stop The Rally Schließe alle Kapitel von ‚Donut Media @ Horizon‘ 500 Firebird Trans AM GTA Forza Edition (Auto) Donut Give Up Verdiene 3 Sterne in allen Kapiteln von ‚Donut Media @ Horizon‘ 500 Donut Media Modern Rennhelm (Kleidung) Donut Media Collector Besitze den 2020 Lynk & Co #100 Cyan Racing 03, 1965 Morris Mini-Traveller, 1946 Ford Super Deluxe Station Wagon und den 1953 Morris Minor Series II Traveler 1000

Ausblick auf Serie 15 und künftige Inhalte

Donut Media wird auch künftig eine Rolle in Forza Horizon 5 spielen. Das Update kommende Woche wird erst der Anfang sein. Mehr erfahren wir 2023. Zuvor stehen die Feierlichkeiten an. Weihnachten und der Jahreswechsel nähern sich mit großen Schritten. In Forza Horizon 5 feiern festliche Dekorationen ihre Rückkehr, euch erwartet die Eisbahn und neue Autos.

Forza Monthly Ausgabe vom 03. November 2022

Quellen: YouTube, Forza.net; abgerufen am 03. November 2022, 19:25 Uhr

Bildquelle: Playground Games