Mario Strikers: Battle League Football Einsteigertipps

Tutorial

Es mag abgedroschen klingen und doch ist der Hinweis im Fall von Mario Strikers: Battle League Football angebracht. Spielt das Tutorial. Nein, ich scherze nicht, spielt dieses Tutorial. Ansonsten wirkt ihr wie eine Mannschaft der Bundesliga am unteren Ende der Tabelle. Mit ein bisschen willkürlichem Knöpfchendrücken ist in diesem Spiel nichts zu gewinnen.

Pässe und Torschüsse

Fußball ist ein Teamspiel, auch in Mario Strikers: Battle League Football. Von der Mittellinie einen Torschuss zu versuchen ist nur bedingt sinnvoll, genauso wenig ist es ratsam, beim nächstbesten Ballbesitz zum Tor durchrennen zu wollen und drauf zu schießen. Nutzt eure Mannschaft und gebt mit Pässen den Ball weiter. Umringt von Gegnern ist die Chance auf einen Treffer mager.

Das Teamspiel ist nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann Torschüsse gute Aussichten auf Erfolg haben. Je weiter hinten ihr abschießt, desto schwerer wird ein Treffer. Zu weit vorn ist ebenfalls nichts, da der Torwart den Ball kassiert. Noch weniger aussichtsreich sind einfache Schüsse. Dies bedeutet freilich nicht, ihr müsst komplett darauf verzichten. Habt ihr eine Torchance nicht verwandelt und könnt erneut schießen, kann ein einfacher Schuss die richtige Antwort sein. Gegen einen aufmerksamen Torwart habt ihr damit aber so gut wie keine Aussicht auf einen Treffer. Gerade in den ersten Spielstunden passieren einfache Schüsse manchmal noch ungewollt bei der Ballannahme. Vorsicht, was ihr macht, drückt nicht wild Knöpfe. Andernfalls ist der gerade erst erhaltene Ball vielleicht direkt wieder weg.

Versucht nah an das Tor zu kommen, führt einen Pass zu einer freistehenden Figur eures Teams aus und nutzt einen aufgeladenen Schuss, den ihr kontrolliert ins Tor schießt, indem ihr die Richtung bestimmt. Die sollte möglichst nicht dem Torwart in die Arme sein. Achtet dabei stets auf eure Umgebung. Nicht immer könnt ihr euren Torschuss in Ruhe ausführen. Manchmal kommt euch ein Gegner oder Item in die Quere. Wartet dann nicht, bis der Ball weg ist, sondern schießt vorher.

Hyperschüsse

Die gefährlichsten Schüsse im Spiel sind die sogenannten Hyperschüsse. Jeder Charakter hat einen einzigartigen Hyperschuss. Dieser muss allerdings vorbereitet werden. Trefft ihr mit einem Hyperschuss in das Tor, zählt dieses gleich doppelt. Ihr solltet also so früh wie möglich diese Technik erlernen, denn dabei ist Timing gefragt. Als Erstes müsst ihr eine Strike-Kugel aufsammeln. Sobald ihr eine seht, solltet ihr versuchen, sie zu schnappen, bevor sie dem Gegner in die Hände fällt.

Habt ihr die Kugel erobern können, habt ihr nun 20 Sekunden Zeit und solltet direkt zum Angriff übergehen. Jede Figur in eurem Team kann innerhalb dieser Zeit einen Hyperschuss auslösen. Spielt dabei der gewünschten Figur den Ball zu. Die sollte dafür freistehen, da ihr für den Hyperschuss euren Schuss voll aufladen müsst. Um den Hyperschuss in zwei Punkte zu verwenden, müsst ihr nun noch die Hyperschuss-Anzeige beachten und die Nadel im richtigen Augenblick stoppen. Dies kann am Anfang etwas knifflig sein, übt also diese wichtige und oft spielentscheidende Technik.

Müsst ihr einen gegnerischen Hyperschuss aufhalten, solltet ihr euch dafür wappen schnell A zu drücken, bis die Anzeige voll aufgeladen ist. Dies erfordert sehr schnelles Drücken.

Charakterwerte

Jeder Charakter in Mario Strikers: Battle League Football hat sogenannte Charakterwerte. Es gibt Kraft, Tempo, Schuss, Passen und Technik. Jeder Charakter hat eine individuelle Verteilung dieser Werte, wodurch sich Stärken und Schwächen ergeben. Mario etwa ist ausgeglichen und damit ein Allrounder, während Charaktere wie Bowser und Wario mit ihren Werten als Angreifer brillieren. Ihr solltet euch die Stärken der Charaktere zunutze machen. Mit einem Defensivcharakter einen Torschuss zu versuchen ist nicht unbedingt nützlich. Macht euch Stärken und Schwächen der Figuren zu einem Vorteil und spielt sie aus. Die Werte allein sind freilich nicht alles. In der richtigen Situation schießt auch ein Verteidiger ein Tor.

Ausrüstung und Münzen

Ihr könnt für jeden Charakter Ausrüstungsgegenstände kaufen. Die Ausrüstung ermöglicht es, die Werte der Figur zu verändern. Ausrüstungsgegenstände können beliebig kombiniert werden und ermöglichen so, einen bestimmten Wert zu pushen oder mehrere. Ihr könnt euch die Charaktere anpassen, wir ihr es gebrauchen könnt. Eine Figur, die ohne Items eine miserable Technik hat, kann mit der richtigen Kombination an Ausrüstungsteilen in diesem Gebiet über sich hinauswachsen. Ausrüstung bringt neben einem Zuwachs bei einem Wert auch eine Abschwächung bei einem anderen mit. Daher sollte sie mit Bedacht gewählt werden.

Jede Figur hat ihre eigene Ausrüstung. Kauft ihr für Mario den Muskelhelm, steht dieser Mario zur Verfügung. Möchtet ihr einer anderen Figur ebenfalls diesen Helm anziehen, müsst ihr ihn erneut kaufen. Es ist auch nicht möglich, den Helm von Mario auszumustern und weiterzureichen.

Für den Kauf von Ausrüstung benötigt ihr Münzen. Daher solltet ihr zunächst auf eine Shoppingtour verzichten. Nehmt euch Zeit und macht euch mit Mario Strikers: Battle League Football und seinen Charakteren vertraut. Erst wenn ihr eure Favoriten gefunden habt, solltet ihr euch Gedanken über eine mögliche Optimierung per Ausrüstung machen und die entsprechenden Items kaufen. Um ein ganzes Team ausrüsten zu können, benötigt ihr einiges an Münzen. Wenn ihr die großzügig raushaut, bevor ihr richtig im Spiel angekommen seid, ärgert ihr euch über eventuelle Fehlkäufe. Einige Einnahmequellen sind einmalig oder verlieren nach dem ersten Mal deutlich an Lukrativität.

Euer Team

Es gibt aktuell 14 verschiedene Charaktere im Spiel. Ein Team in Mario Strikers: Battle League Football besteht aus vier Charakteren. Einige könnt ihr mehrfach in einem Team verwenden, die meisten nur einmal. Bevor ihr ein festes Team bildet und eventuell ausrüstet, seht euch alle Figuren zunächst an. Es gibt nicht das ultimative Team im Spiel. Entscheidend ist hier auch euer Spielstil. Ihr könnt mit einem ausgeglichenen Team genauso erfolgreich sein, wie mit einem auf Tempo getrimmten Team oder einer starken Defensive. Euer Team sollte zu euch passen. Scheut nicht davor zurück, ein bisschen mit der (subjektiv) perfekten Aufstellung zu experimentieren.

Wichtig bei der Aufstellung: Die erste Figur ist der Kapitän. Die Figuren werden der Reihe nach aufgestellt, die zuletzt gewählt steht also am nächsten an eurem Tor. Als Kapitän bietet sich eine Figur an, die stark im Angriff ist. Mit entsprechender Technik habt ihr die Chance, durchaus auch von weit hinten einen Schuss ins Tor zu bekommen. Ein Verteidiger ist hinten besser aufgehoben.

Die Stärken der Charaktere solltet ihr im Spiel berücksichtigen. Wenn ein Verteidiger den Ball hat, solltet ihr zunächst einen Pass zu einem freistehenden Angreifer ausführen, ehe ihr versucht den Ball ins Tor zu jagen.

Pokalturniere

Im Einzelspieler habt ihr Einzelspiel und Pokalturniere. Ihr solltet euch frühzeitig auf die Pokalturniere konzentrieren. Dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe. Die Pokalturniere sind das Herzstück des Einzelspielers. Natürlich ist es legitim, wenn ihr zum Reinkommen Einzelspiel auf Einfach für ein paar schnelle Erfolgserlebnisse spielt. Das Niveau der Turniere ist aber spürbar höher. Die Turniere haben einen festen Schwierigkeitsgrad und können diesbezüglich nicht angepasst werden. Es kommt hier also auf euer Können an.

Die Turniere müsst ihr zudem gewinnen, um alles im Spiel freischalten zu können. Auch aus Sicht der Einnahmemöglichkeiten sind die Turniere lukrativ. Einzelspiel ist im Prinzip nur für den Einstieg und zum Lernen interessant. Ein Pokalturnier dauert zwar, gibt aber unterm Strich mehr Belohnung.

In den Turnieren tretet ihr gegen verschiedene Teams an, die jeweils eigene Stärken haben. Dies kann euch zum einen als Inspiration bei der eigenen Teamfindung dienen und zum anderen hilft es ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Teams funktionieren – und ihr sie schlagen könnt.

Die visuelle Hilfe

Es kann ganz schön turbulent im Stadion zugehen, was vor allem im Handheld-Modus visuell herausfordernd werden kann. Fällt es euch schwer, eure eigene Mannschaft von der gegnerischen zu unterscheiden, könnt ihr über die Optionen eine sogenannte visuelle Hilfe einschalten. Damit erhalten die Figuren einen deutlich erkennbaren farbigen Punkt über sich und ihr behaltet leicht den Überblick.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Mario Strikers: Battle League Football