Spiritfarer Alice – Anfragen, Nahrungsvorlieben und mehr

Alice findet ihr auf Mount Toroyama. Klettert dort die Leiter nach oben und sprecht mit ihr vor dem Gebäude.

Wissenswertes über Alice

Fundort:

Mount Toroyama

Event-Freischaltung:

Nebelasseln

Lieblingsessen:

Gemüsepastete (hergestellt in der Kombüse aus Mehl und Gemüse / Pilz)

Um das Lieblingsessen von Alice zubereiten zu können, ist eine Windmühle nötig. In der verarbeitet ihr Mais oder Reis zu Mehl. Die Windmühle erfordert Marmor und Aluminiumbarren. Vor allem Aluminiumerz habt ihr möglicherweise noch nicht viel, da ihr dafür einige Anfragen von Summer erledigen müsst. Es ist aber möglich, das Lieblingsessen von Alice zu kochen, bevor ihr sie zur Immerpforte bringt. Sobald ihr für euer Schiff den Eisbrecher habt, könnt ihr in die Region hinter dem Eis. Dort erhaltet ihr mit Glück bei Kisten Aluminumerz. Sobald ihr einmal das Glück hattet, solltet ihr bei Olga oder Masha Aluminumerz anbauen, um mehr davon zu erhalten. In Kaltstein-Bergwerke südlich von Masha findet ihr Marmor.

Mag:

Altmodisches Essen

Nachtisch

Mag nicht:

Gewöhnungsbedürftig

Anregendes

Exotisches Essen

Stimmungseffekte:

Kocht für dich

Pflückt frisches Obst

Anfragen von Alice

Ein Schaf, zwei Schafe

Bringe das Schaf beim Mount Toroyama dazu, dir zu folgen, indem du es fütterst.

Auf dem Weg zu Alice habt ihr vielleicht das Schaf bemerkt. Springt runter und lauft zurück Richtung Boot. Interagiert mit dem Schaf und gebt ihm etwas zu essen. Daraufhin wird es euch folgen.

Bringe das Schaf zu seinem Pferch am Kai beim Mount Toroyama.

Nach dem Füttern lauft ihr Richtung Boot, bis ihr den Pferch erreicht. Alice kommt nun zu euch und ihr könnt erneut mit ihr sprechen. Tut dies erst, wenn das Ausrufezeichen erscheint, sonst geht die Anfrage nicht weiter.

Finde ein weiteres Schaf und bringe es zum Pferch beim Mount Toroyama.

Für diesen Teil der Anfrage müsst ihr Mount Toroyama verlassen. Ein zweites Schaf findet ihr nur auf anderen Inseln. Es gibt mehrere Schafe. Am schnellsten kommt ihr von Mount Toroyama zu Gurenu-Felder. Die Insel ist nordöstlich von euch.

Egal ob ihr dieses oder ein anderes Schaf nehmt, interagiert damit und füttert es. Das Schaf folgt euch dann und ihr müsst zurück zum Mount Toroyama reisen. Geht dort von Bord und lauft zum Pferch. Wenn ihr nun erneut mit Alice redet, gibt sie euch den Bauplan für ihr Haus.

Das gemütlichste Landhaus

Baue ein gemütliches Landhaus für Alice.

Alice’s Landhaus benötigt 12 Eichenbrett, 5 Leinenfaden und 4 Eisenbarren.

Bretter und Fäden dürften kein Problem haben, wo aber gibt es Eisenbarren in Spiritfarer. Die Möglichkeiten, zu diesem Zeitpunkt des Spiels an Eisenbarren zu kommen, sind spärlich. Ihr findet westlich der Immerpforte den Hoseki-Steinbruch. Hier kommt ihr mit euren aktuellen Fähigkeiten an zwei Eisenerz-Vorkommen, die ihr abbauen könnt. Genug, um das Landhaus für Alice zu bauen. Verarbeitet das Eiseenerz in der Gießerei zu Eisenbarren. Da ihr derzeit noch wenig Optionen für Eisen habt und es benötigt, bietet es sich an, bei Olga Eisenerz zu vervielfältigen, indem ihr es auf ihr anbaut.

Berichte Alice, dass du ein Haus für sie gebaut hast.

Reist zurück zum Mount Toroyama und sprecht mit Alice. Ihr könnt sie zurück auf eurem Schiff als neue Passagierin in Empfang nehmen und erhaltet dabei auch ihren Obolus.

Ein Wollpelz

Schere ein Schaf.

Sobald ihr Alice als Passagierin auf eurem Schiff habt, könnt ihr die Anfrage bei ihr annehmen. Mit ihr ist ein Schaf auf das Schiff gekommen. Geht zu dem Tier und interagiert. Wählt Scheren aus. Ihr habt mit dieser Anfrage das Schafscheren in Spiritfarer freigeschaltet. Im Spielverlauf erhaltet ihr weitere Schafe. Begegnet ihr einem, füttert ihr es einfach, damit es auf euer Schiff folgt. Sobald ein Schaf dicke Wolle trägt, könnt ihr es scheren. Tut dies regelmäßig, ihr werdet noch einiges an Wolle brauchen. Es ist zudem eine solide Einnahmequelle, da Schafe schnell und unkompliziert zu scheren sind. Quasi im Vorbeigehen. Das Scheren gibt euch außerdem den Schlüssel für Haus am Mount Toroyama.

Kleider machen Leute

Werte Alice´ Heim mit einem Kleiderschrank auf.

Die Aufwertung Kleiderschrank verlangt 5 Leinenstoff, 2 Eisenerz und 2 Kupfererz.

Verwende den Kleiderschrank, um dein Outfit zu ändern.

Geht dafür an den Kleiderschrank und ändert etwas an eurem Outfit. Verstellt dafür die Farbe und speichert.

Ziehe das Lavendel-Outfit aus dem Kleiderschrank an.

Geht zurück an den Schrank und wechselt nun vorn zum Lavendel-Outfit.

Äpfel und Birnen

Diese Anfrage schließt sich direkt an „Kleider machen Leute“ an.

Baue einen Obstgarten.

Der Obstgarten benötigt 8 Eichenbrett und 4 Nebelfaden. Nebelfaden ist euch womöglich noch nicht begegnet. Mit Alice ist es möglich, das Event Nebelasseln zu spielen. Dafür müsst ihr in ein Eventgebiet und warten, bis Alice bei der Assel ankommt, die unten an Bord eures Schiffes zusammengerollt liegt. Sprecht mit Alice und startet das Event. Sammelt nun eine Babyassel, indem ihr sie berührt und lauft damit zur Mama. Wiederholt dies, bis das Event endet und bringt so viele Babys wie möglich zurück. Ihr könnt immer nur ein Baby bei euch haben. Bei dem Event bekommt ihr Nebelfasern. Die könnt ihr beim Webstuhl zu Nebelfaden verarbeiten.

Lass im Obstgarten einen Baum wachsen.

Ihr benötigt einen passenden Samen dafür. Ihr könnt zum Beispiel bei einem Händler einen kaufen. In jedem Obstgarten finden zwei Bäume Platz. Es ist sinnvoll, nur einen je Sorte zu haben, da ihr sonst zu viel Platz an Obstgärten verschwendet. Mit der Zeit braucht ihr die schiere Menge nicht mehr, die ein Baum abwirft, da ein Baum immer wieder Ertrag gibt. Der Baum muss gegossen werden, bis er ausgewachsen ist. Ist dies der Fall, wartet Alice im Obstgarten neben dem Baum auf euch und ihr könnt die Anfrage abschließen. Ausgewachsene Bäume müssen nicht mehr gegossen werden. Es ist nur noch nötig zu ernten, sobald Ertrag an ihnen hängt.

Aufbruch ins Ungewisse

Reise nach Nordweiler.

Schließt sich an „Äpfel und Birnen an“. Die Koordinaten für Nordweiler hat euch Alice gegeben.

Triff Alice in Nordweiler.

Geht von Bord und sprecht auf Nordweiler mit Alice.

Folge Alice.

Ihr sollt Alice folgen. Lauft mit ihr über die Insel und sprecht sie an, sobald ein Ausrufezeichen erscheint. Wenn sie nach mehreren Stationen wieder unten steht, bringt ihr sie zum Boot. Denkt während der Anfrage daran, auf der Insel das Schaf zu füttern, damit es auf euer Schiff kommt.

Tiefergelegt

Ein Passagier auf eurem Schiff weist euch auf den Zustand von Alice hin. Die Anfrage gibt euch ein zufällig gewählter Passagier eures Schiffes, in meinem Fall war es Gustav.

Bewege Alice´ Haus nach unten aufs Deck.

Nutzt dafür den Bearbeitungsmodus am Reißbrett und setzt das Landhaus von Alice nach unten.

Sieh am Morgen nach Alice.

Steht das Haus unten, sprecht ihr Alice zur passenden Uhrzeit an. Sie möchte zum Bug gebracht werden. Stimmt ihr dafür zu und geht mit ihr vorn auf euer Schiff.

Bringe Alice am Abend zu ihrem Haus zurück.

Wenn es am Abend dämmrig wird, geht ihr vor auf euer Schiff und sprecht Alice an. Ihr erhaltet ein Outfit und geht mit ihr zurück zu ihrem Haus.

Frostige Erkenntnis

Was meinte Alice denn mit „alte Wolli“ … Vielleicht eine Decke? Ein Stück Stoff? Ich sollte es herausfinden und ihr den Gegenstand geben.

Gebt Alice einen Wollstoff.

Annies verlorener Hut

Hilf Alice dabei, ihre Verwirrung zu überwinden.

Den entscheidenden Hinweis zur Lösung der Anfrage gibt es, wenn ihr erneut mit Alice redet. Sie erzählt von ihrer Tochter Annie, die einen roten Hut und ein blaues Strand-Outfit trägt. Geht in das Landhaus von Alice und wählt zunächst vorn Annies Strand-Outfit. Nun wechselt ihr zu dem Reiter Hüte und stellt dort Roter Hut ein. Geht so gekleidet zu Alice.

Bring Alice zur Immerpforte und rede mit ihr, während du Annies Outfit mit einem roten Hut trägst.

Reist zur Immerpforte und sprecht dort Alice an. Wenn ihr mit „Ja“ antwortet, wird euch Alice verlassen. Möchtet ihr mit ihr noch etwas erledigen, lehnt also ab.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Spiritfarer