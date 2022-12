Forza Horizon 5 Serie 15 „Horizon Holidays“ Details

Forza Horizon 5 Infografik

Die heute veröffentlichte Infografik zu Forza Horizon 5 zeigt, was von Launch bis zum Donut Media Update (Serie 14) hinzugefügt wurde. Darunter 137 Autos, 23 Bodykits und vier Horizon Storys.

Fehlerbehebungen und Co.

Support für japanische und traditionelle chinesische Sprachausgabe

EventLab Erstellungspunkt wird dem Horizon Stadion hinzugefügt

Fehlerbehebung bei Auszeichnungen, die die Verwendung von Vinyls vorgeben; bisher zählte dieser Fortschritt nicht hoch

bei der Erstellung von Super7-Events wird bei Veröffentlichung der Herausforderungskarte künftig Tuning Setup und Design des Autos angezeigt

alle Tuning-Anpassungen, die im zweiten Kapitel der Donut Media Story vorgenommen werden, bleiben künftig für die weiteren Kapitel gespeichert

ein Fehler, durch den mehr Orte als tatsächlich im Spiel vorhanden sind, als entdeckt gezählt werden wird behoben

Fehlerbehebung für Probleme bei der Darstellung von Designs auf dem 1992 Honda NSX-R, wenn ein Widebodykit verbaut ist

das Dach vom 2010 Forsberg Racing Toyota Gumout 2JZ Camry Stock Car kann künftig lackiert werden

Eine Liste mit allen Änderungen (Release Notes) wird veröffentlicht, wenn das Update zur Verfügung steht, also am 06. Dezember 2022. Die gelisteten Fehlerbehebungen und Änderungen sind nur eine Auswahl.

Secret Santa

Die Secret Santa Aktion wird über den gesamten Zeitraum von Forza Horizon 5 Serie 15 aktiv sein. Diese beginnt am 08. Dezember 2022 um 15:30 Uhr und endet am 05. Januar 2023. Das Top-Tier Auto soll in diesem Jahr einfacher freizuschalten sein. Auch in diesem Jahr sind Spieler zum Verschicken von Autos aufgerufen, um die Aktion voranzubringen. Möglich ist dies über den #Forzathon Shop und die Geschenkefunktion. Pro Woche kann nur ein Auto über den #Forzathon-Shop verschenkt werden. Über die gesamte Serie ergibt dies also maximal vier Geschenk-Autos via Shop.

Jedes verschenkte Auto fließt in den Fortschrittsbalken der Secret Santa-Aktion, die zwei Belohnungen bieten wird. Sobald für eine der beiden Belohnungen der Punktestand erzielt wurde, wird die Belohnung direkt an alle Personen verschickt. Dies passiert über die Nachrichtenzentrale in Forza Horizon 5.

Das erste Secret Santa Tier ist das Holiday Tree (Weihnachtsbaum) Outfit. Das zweite Tier ist ein Auto, der 2020 Lamborghini Sián Roadster.

Horizon Wonderland

In Mulegé kehrt das Horizon Wonderland zurück. Der Marktplatz wird festlich geschmückt sein und ihr habt dort Zugriff auf den #Forzathon Shop. Eine große Geschenkbox bei der Kirche bedeutet, ihr könnt ein Geschenk sammeln.

Überall im virtuellen Mexiko sind weihnachtliche Dekorationen zu finden. Darunter Weihnachtsbäume, Lichterketten, Zuckerstangen und Schneemann-Sammelobjekte. Die sind dieses Jahr häufiger anzutreffen als im Vorjahr. Unter anderem werden einige bei Spielerhäusern versteckt sein. Sie werden Teil der wöchentlichen Foto-Herausforderungen sein.

Auch das Horizon Stadion verwandelt sich wieder zu einem Eisstadion und ist über die kommende Serie umgestaltet.

Forzathon Shop Sales

Natürlich darf ein #Forzathon Shop Sale nicht fehlen. Es wird während der kommenden Serie zwei Sales im #Forzathon Shop geben. Während dieser gibt es im Shop einige reduzierte Autos und kosmetische Inhalte.

Christmas Day Sale : 24. bis 26. Dezember 2022

: 24. bis 26. Dezember 2022 New Year’s Sale: 31. Dezember 2022 bis 02. Januar 2023

Festival-Spiellisten Belohnungen

Es kehren einige festliche Autohupen und Kleidungsgegenstände zurück. Darüber hinaus werdet ihr zum ersten Mal die Möglichkeit haben, erneut einen der Horizon Mixtape Songs freizuschalten, falls ihr ihn bei der letzten Gelegenheit verpasst habt. Der Song „Language“ von Porter Robinson wird in einer der kommenden Festival-Spiellisten erneut verfügbar sein. Die anderen Songs, die im Rahmen der 10-Year-Anniversary Spiellisten über die Spiellisten freischaltbar waren, kehren zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zurück.

Kleidung

Snowman Outfit

Sad Snowperson Head

Happy Snowperson Head

Gingerbread Outfit

Santa Outfit

Elf Outfit

Elf Hat

Holiday Sweater

Santa Hat

Red Nose

Reindeer Antlers

Autohupen

Jingle Bells

Sleigh Bells

Merry Christmas

HoHoHo

Deck the Halls

Forza Horizon 5 Serie 15 Autos

2020 Lamborghini Sián Roadster; Secret Santa Tier 2

2022 CUPRA UrbanRebel Racing Concept; Erhalt über die Nachrichtenzentrale im Spiel, wenn ihr während Serie 15 spielt, der Erhalt ist bis zum 05. Januar möglich; für 2 Millionen Credits bei der Automesse erhältlich

1971 AMC Javelin AMX; 20 Punkte in der Festival-Spielliste Sommer, 08. bis 15. Dezember 2022

1958 Plymouth Fury; 20 Punkte in der Festival-Spielliste Herbst, 15. bis 22. Dezember 2022

2013 Cadillac XTS Limousine; 20 Punkte in der Festival-Spielliste Winter, 22. bis 29. Dezember 2022

1970 AMC Rebel “The Machine”; 20 Punkte in der Festival-Spielliste Frühling, 29. Dezember 2022 bis 05. Januar 2023

Ausblick auf Forza Horizon 5 Serie 16 #FORDzathon

Forza Horizon 5 Serie 15 wird nahtlos in Serie 16 übergehen. Es wird vor Serie 16 kein Update geben. Serie 16 trägt den Namen „#FORDzathon“. Die Festival-Spiellisten dieser Serie werden thematisch Ford Events und Belohnungen bieten. Außerdem zwei neue Fahrzeuge der Marke MG und eine Reihe von Renaults:

2020 MG #20 MG6 XPower

2021 MG MG6 XPower

2010 Renault Clio R.S.

2016 Renault Clio R.S. 16 Concept

2010 Renault Megane RS 250

Forza Monthly Dezember 2022 Aufzeichnung

Details zu den Autos, Freischaltbedingungen und mehr sollen im #FORDzathon Blog am 05. Januar 2023 bekannt gegeben werden.

Quelle: Forza.net; abgerufen am 01. Dezember 2022, 23:03 Uhr

Bildquelle: Playground Games