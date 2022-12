Throne and Liberty: Director´s Preview, Release in der ersten Jahreshälfte 2023

In der ersten Jahreshälfte von 2023 soll die neue Flagschiffmarke von NCSOFT erscheinen. Throne and Liberty – kurz TL – ist ein MMORPG, welches für PC und Konsolen veröffentlicht wird. Entwickelt wird das Spiel unter dem Slogan ‘Play For All’.

Bei YouTube hat NCSOFT nun ein neues Video veröffentlicht. Die Throne and Liberty Director´s Preview zeigt einige Key Features und Details. Producer Jongok Ahn und Game Design Director Moonseop Lee zeigen die lebendige Welt und Dungeons. Demonstriert wird zum Beispiel, wie sich Dungeons durch Wetterbedingungen und die Umgebung ändern.

Throne and Liberty setzt auf das sogenannte „Free Class“ System. Die Rolle der spielenden Person wird von den Waffen bestimmt. Das Video geht außerdem auf PvP, Charakter Customization, das Streaming auf Mobilgeräte und andere Aspekte ein.

Quelle: NCSOFT Pressemitteilung vom 27. Dezember 2022

Bildquelle: NCSOFT